Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır: "TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi geliştiriliyor"

    Bursa'da elektrikli otomobiller için batarya teknolojisi geliştirme laboratuvarı açıldı. Togg ve çeşitli paydaşlar iş birliğinde yerli batarya paketi geliştirmek için çalışmalar başladı.

    Bakan Kacır: TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları'nın açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, törendeki konuşmasında bu tesiste Togg için yerli batarya paketi geliştirme çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

    Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez bünyesinde Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarda Togg ve çeşitli paydaşlarla birlikte yerli batarya paketi için Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları işbirliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları, mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak." dedi.

    Bakan Kacır: TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Bakan Kacır’ın açıklamalarına göre bugün açılışı yapılan Milli Teknoloji Atölyesi ile;

    • Öğrenciler ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapıyla buluşacak.
    • Geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesine katkı sağlanacak.
    • Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları ile; 
    • Üniversite-Sanayi İş Birliği güçlenecek.
    • Nitelikli insan kaynağı yetişecek.
    • Yenilikçi teknolojiler geliştirilecek.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 5 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses to ses nedir köylere kargo gidiyor mu internet kaç gün gelmezse iptal edilir ford mondeo 2.0 ghia kronik sorunları guyton fizyoloji pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum