Bakan Kacır: "TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi geliştiriliyor"

Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez bünyesinde Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarda Togg ve çeşitli paydaşlarla birlikte yerli batarya paketi için Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları işbirliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları, mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak." dedi.
Bakan Kacır’ın açıklamalarına göre bugün açılışı yapılan Milli Teknoloji Atölyesi ile;
- Öğrenciler ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapıyla buluşacak.
- Geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesine katkı sağlanacak.
- Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları ile;
- Üniversite-Sanayi İş Birliği güçlenecek.
- Nitelikli insan kaynağı yetişecek.
- Yenilikçi teknolojiler geliştirilecek.
