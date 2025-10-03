Bakan Kacır: "TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi geliştiriliyor"

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları'nın açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, törendeki konuşmasında bu tesiste Togg için yerli batarya paketi geliştirme çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez bünyesinde Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu laboratuvarı bulunuyor. Bu laboratuvarda Togg ve çeşitli paydaşlarla birlikte yerli batarya paketi için Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

Sodyum-iyon bataryalar 2026’da kullanıma girmeye hazırlanıyor 3 gün önce eklendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları işbirliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları, mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak." dedi.

Tam Boyutta Gör

Bakan Kacır’ın açıklamalarına göre bugün açılışı yapılan Milli Teknoloji Atölyesi ile;

Öğrenciler ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapıyla buluşacak.

Geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesine katkı sağlanacak.

Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları ile;

Üniversite-Sanayi İş Birliği güçlenecek.

Nitelikli insan kaynağı yetişecek.

Yenilikçi teknolojiler geliştirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bakan Kacır: TOGG iş birliğinde yerli batarya paketi hazırlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: