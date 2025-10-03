Giriş
    Tesla’ya Cybertruck kazası nedeniyle dava: Kapı krizi devam ediyor

    ABD’de yaşanan kazada Tesla Cybertruck’taki kapı tasarımı nedeniyle çıkış yapamayan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ailesi, aracın güvenlik zaaflarını gerekçe göstererek dava açtı.

    Tesla’ya Cybertruck kazası nedeniyle dava: Sorunlu kapı krizi Tam Boyutta Gör
    Tesla, California’da yaşanan ölümlü bir kaza nedeniyle dava ediliyor. Krysta Tsukahara adlı 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin ailesi, genç kadının ölümünden Cybertruck’ın kapı tasarımını sorumlu tutuyor.

    4 yolcudan 1’i kurtuldu

    27 Kasım 2024’te yaşanan olayda Cybertruck’ın, yüksek hızda kontrolden çıkarak bir ağaca çarptığı belirtiliyor. Çarpmanın ardından alev alan araçta bulunan dört yolcudan ise sadece biri kurtuldu.

    Kazayı arkadan takip eden birisi, camı kırarak araçtaki yolculardan birini kurtarmayı başardı. Ancak Tsukahara’ya ulaşmak istediğinde alevler nedeniyle başarılı olamadı. Ailenin iddiasına göre Krysta çarpışmadan sağ kurtuldu ancak duman ve alevler nedeniyle çıkış bulamadığı için hayatını kaybetti.

    Aile, sorumlu olarak kapı mekanizmasını gösterdi

    Tesla’ya Cybertruck kazası nedeniyle dava: Sorunlu kapı krizi Tam Boyutta Gör
    Mahkemeye sunulan belgelere göre yangın sırasında aracın elektrik sistemi devre dışı kaldı. Elektrikle çalışan kapılar kilitli kaldığı için yolcular çıkış yolu bulamadı. Elektrik sistemi devre dışı kaldığında sadece araç içinden dışarı çıkmak değil, dışarıdan da kapıyı açmak mümkün olmuyor. Tesla, bu tip olaylarda acil çıkış için bir sisteme sahip ancak bunun için de kapı gözünün altındaki gizli bir kablonun çekilmesi gerekiyor. Mekanizmadan habersiz olan veya o andaki şok etkisi ile hatırlamayan kazazedeler için bu tasarım, felaketlere davetiye çıkarıyor diyebiliriz.

    Tesla’nın elektrikli kapı kolları uzun süredir tartışma konusu. Şirket, bu tasarımı estetik ve aerodinamik avantajları nedeniyle öne çıkarırken, güvenlik uzmanları sistemin yangın veya elektrik kesintilerinde ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tip elektrikli ve gizli kapı kolları farklı markalarda da kullanılıyor. Örneğin Çin, artık bu tip gizli kapı kollarının kullanımını yasaklıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) de bu kapı mekanizmasıyla ilgili inceleme başlattığı biliniyor.

    Dava dosyasında, Tesla’nın geçmişte benzer şikayetler aldığı ancak buna rağmen tasarımda değişiklik yapmadığı vurgulandı. Tsukahara’nın ailesi, aynı zamanda kazanın sürücüsü Soren Dixon’ın mirasına da dava açtı. Olay sırasında Dixon’ın alkol, kokain ve amfetamin etkisi altında olduğu tespit edilmişti. Dixon da kaza yerinde hayatını kaybetti.

    Tesla tasarımı değiştiriyor

    Öte yandan Tesla, geçtiğimiz ay kapı kolu tasarımını değiştireceğini duyurmuştu. Şirketin baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, elektronik ve manuel kapı açma mekanizmalarının tek bir sistem altında birleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Bu sistemde her iki unsur da tek bir düğmeye entegre edilecek. Elektriksel sorun olsa bile ilgili düğme kapının açılmasını sağlayacak.

