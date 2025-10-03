Tesla’ya Cybertruck kazası nedeniyle dava: Kapı krizi devam ediyor

4 yolcudan 1’i kurtuldu
27 Kasım 2024’te yaşanan olayda Cybertruck’ın, yüksek hızda kontrolden çıkarak bir ağaca çarptığı belirtiliyor. Çarpmanın ardından alev alan araçta bulunan dört yolcudan ise sadece biri kurtuldu.
Kazayı arkadan takip eden birisi, camı kırarak araçtaki yolculardan birini kurtarmayı başardı. Ancak Tsukahara’ya ulaşmak istediğinde alevler nedeniyle başarılı olamadı. Ailenin iddiasına göre Krysta çarpışmadan sağ kurtuldu ancak duman ve alevler nedeniyle çıkış bulamadığı için hayatını kaybetti.
Aile, sorumlu olarak kapı mekanizmasını gösterdi
Tesla’nın elektrikli kapı kolları uzun süredir tartışma konusu. Şirket, bu tasarımı estetik ve aerodinamik avantajları nedeniyle öne çıkarırken, güvenlik uzmanları sistemin yangın veya elektrik kesintilerinde ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tip elektrikli ve gizli kapı kolları farklı markalarda da kullanılıyor. Örneğin Çin, artık bu tip gizli kapı kollarının kullanımını yasaklıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) de bu kapı mekanizmasıyla ilgili inceleme başlattığı biliniyor.
Dava dosyasında, Tesla’nın geçmişte benzer şikayetler aldığı ancak buna rağmen tasarımda değişiklik yapmadığı vurgulandı. Tsukahara’nın ailesi, aynı zamanda kazanın sürücüsü Soren Dixon’ın mirasına da dava açtı. Olay sırasında Dixon’ın alkol, kokain ve amfetamin etkisi altında olduğu tespit edilmişti. Dixon da kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tesla tasarımı değiştiriyor
Öte yandan Tesla, geçtiğimiz ay kapı kolu tasarımını değiştireceğini duyurmuştu. Şirketin baş tasarımcısı Franz von Holzhausen, elektronik ve manuel kapı açma mekanizmalarının tek bir sistem altında birleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Bu sistemde her iki unsur da tek bir düğmeye entegre edilecek. Elektriksel sorun olsa bile ilgili düğme kapının açılmasını sağlayacak.