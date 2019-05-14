Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek

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2019 takviminde beş yeni araç tanıtmak olan Ferrari’nin yeni hibrit modelini tanıtmasına sayılı günler kaldı. İtalyan markanın LaFerrari’den sonra ikinci hibrit modeli olacak aracın Mayıs ayında tanıtılacağı açıklanmıştı. Bugün ortaya çıkan yeni bir detay, hibrit Ferrari’nin tanıtım gününü ve sahip olacağı gücü ortaya çıkardı.

Ferrari Chat forumunda ortaya çıkan resmi davetiyeye göre, Ferrari’nin yeni hibrit modeli 31 Mayıs tarihinde Maranello’da yapılan özel bir etkinlikte tanıtılacak. Fakat davetiyede bundan daha önemli bir detay var. Davetiyedeki görselin hemen altındaki cümlede “1000 CV” ibaresi bulunuyor. Bu değer yaklaşık olarak 986 beygire denk geliyor. Bu da elektrik destekli Ferrari modelinin neredeyse 1000 beygir güce sahip olacağı anlamına geliyor.

Ferrari’nin yeni hibrit modelinde kullanılacak sistemin detayları henüz bilinmiyor. Ferrari Chat forumunda içten yanmalı motor olarak çift turbo V6 konuşuluyor. Fakat aracın LaFerrari’den daha güçlü olacağı düşünüldüğünde V8 ünite kulağa daha mantıklı geliyor. Bunun yanı sıra, Ferrari’nin V6 motorlu bir model üzerinde çalıştığı da biliniyor.

İtalyan markanın yeni aracında içten yanmalı motoru destekleyecek elektrik motorlarının sayısı da tartışma konusu. Bazı kullanıcılar elektrik desteğinin üç motordan sağlanacağına inanırken, bazıları yalnızca bir elektrik motorunun bulunacağını söylüyor. Anlaşılan o ki teknik detaylarla ilgili en doğru bilgiyi 31 Mayıs’taki tanıtımda öğreneceğiz. Ferrari’nin yeni hibrit modeline 600 bin euro fiyat biçtiği de gelen bilgiler arasında.



