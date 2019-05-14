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Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil

Citroen, günümüz modellerinden çok daha farklı bir tasarıma sahip elektrikli ve otonom 19_19 konseptini tanıttı. 800 km sürüş menziline sahip Citroen 19_19 konseptinin tüm detayları haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil
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Fransız üretici Citroen, günümüz modellerinden çok daha farklı bir tasarıma sahip 19_19 konseptini tanıttı. Konsept, adından da anlaşılacağı üzere Citroen’in kuruluşunun 100. yıl dönümünü temsil ediyor. Aynı zamanda Fransız markanın gelecekteki ‘otonom çağı’ için benimseyeceği tasarım anlayışını gözler önüne seriyor.

Citroen, geçtiğimiz Mart ayında kısa otonom yolculuklar için Ami:One şehir aracı konseptini tanıtmıştı. Bugün görücüye çıkan Citroen 19_19 konsepti de onun uzun yolculuklar için tasarlanan versiyonu diyebiliriz. Tam otonom sürüş yeteneğine sahip elektrikli 19_19 konsepti, hem iç hem de dış tasarımıyla oldukça fütüristik görünüyor. Citroen, konseptin tasarımında büyük oranda havacılıktan esinlenildiğini belirtiyor.

Otomotiv sektörünün gerçek UFO'su 

Fransız markanın “otomotiv sektörünün gerçek UFO’su” şeklinde tanımladığı Citroen 19_19 konsepti,  4655 mm uzunluğu ve 2240 mm genişliği ile adeta SUV’lara meydan okuyor. Goodyear ortaklığında geliştirilen sabit göbekli 30 inçlik jantlar üzerine oturtulan aracın kabini, 3100 mm aks mesafesi sayesinde ferah bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Yolculara üst düzey konfor sunması planlanan 19_19 konseptinde, yeni C4 Cactus modelinde de gördüğümüz ‘Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon’ sistemi kullanılıyor.

Citroen 19_19 konseptinin kapsülü andıran kabini içerisinde yapay zeka destekli kişisel asistan sistemi bulunuyor. ‘Hello Citroen’ komutuyla aktif olan bu sistem, aracın ön camını gösterge ekranı gibi kullanarak ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin sürücüye aktarılmasını sağlıyor. Sürücü bölümünde dikdörtgen yapıda küçük bir direksiyon bulunuyor. Tam otonom sürüşte bu direksiyon geri doğru katlanabiliyor. Direksiyonun ortasında sürücü için sunulan küçük bir ekran da mevcut. Sabit yapıda olan bu ekran direksiyonla birlikte dönmüyor.

Sadece 20 dakika şarjla 600 km menzil sunuyor 

Citroen 19_19 konseptinin ön ve arka aksında birer elektrik motoru bulunuyor. Dört tekerlekten çekişi mümkün kılan bu motorlar toplamda 456 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 100 kWh bataryadan güç alan konsept, WLTP ölçümlerine göre 800 km gibi etkileyici bir sürüş menziline sahip. Söz konusu menzilin 600 km’si, hızlı şarj özelliği sayesinde 20 dakikalık şarjla elde edilebiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlayan 19_19 konseptinin maksimum hızı 200 km/s olarak açıklandı.


https://int-media.citroen.com/en/citro%C3%ABn-1919-concept-le-voyage-%C3%AB-comfort-mode#prettyPhoto Yorum Yaz
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fantomasds 3 hf. en beğenilen
20 dakikada 600km kat edecek kadar şarj olması. Haber budur. Arabanın tipi öyle mi böyle mi önemli değil. Uzun yola çıktın, mola verdin, elini yüzünü yıkadın, yemeğini yedin, çay içtin. Hoop araç sonraki 600 km için hazır. Şehiriçi zaten kolay.
20 dakikada 600km kat edecek kadar şarj olması. Haber budur. Arabanın tipi öyle mi böyle mi önemli değil. Uzun yola çıktın, mola verdin, elini yüzünü yıkadın, y...
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hakankaran 3 hf.
Arkadan Egea'ya benzettim.
Not: espridir ciddiye almayınız
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DoğanGörünümlüToros 3 hf.
Takla atan oyuncak arabalara benziyor
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Led Zeppelin 3 hf.
Çok güzel olmuş tasarımı,
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dark_prince60 3 hf.
Konsept olarak kalır. Demedi deme Müjgan...
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muammer816 3 hf.
teknolojik alt yapısı bence muhteşem.20 dk'da 600 km menzil muhteşem.tam bir devrim aracı olmuş bence.elbette farklı varyasyonları gözümüze daha hoş gelebilir.önemli olan üst yapı değil alt yapıdır.çünkü üst yapı rahatlıkla ve kolaylıkla değiştirilebilir.
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manisa_tr 3 hf.
zaten sıradışılık , farklı tasarımcılık citroende var. creative teknoloji
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ZaferBiryol 3 hf.
Fosil yakıt tüketimi bitmez. Petrole her zaman ihtiyaç var. Yakın gelecekte brent petrol fiyatı astronomik rakama ulaşmaması için elektrikli otomobillere yatırım yapılıyor.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Nedense insana elektrikli araçlar çok güvenliymiş ve çok kolay kullanılabilirmiş gibi bir his veriyor. Elektrikli motosiklet de öyle. Çok sessiz olmaları insana güven veriyor. Kaza yapmaz, yapsa da zararı olmaz, olsa da asla ölmezsin hissi sessiz çalışmalarından dolayı mı acaba tam çözemedim? Bu arada şoför koltuğu neyse de yanındaki misafir koltuğu niye öyle masaj yatağı gibi? İnsan rahat oturabilir mi onunla, sanki tamamen yatmak için tasarlanmış yoksa o yastık enseyi kanatır!
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oly1786 3 hf.
600 km menzil ulaşılabilir olduğunda ki olacak; fosil yakıt işi bitmiştir.
şu anda sıfır araba alırken dizel - benzinli arabalara çok para bağlanmamalı, keza 2. el fiyatları çakılacak.
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Krone 3 hf.
Şöyle araçları piyasaya sürebilseler keşke.
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elektrikli otomobiller, citroen 19_19 ve
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