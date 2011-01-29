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Ferrari'yi destekleyen yüksek teknoloji firmalarına Kaspersky Lab de katıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,4b
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Anti Virus
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ferrari Formula 1 takımını destekleyen yüksek teknoloji firmalarına Rusya vermezli veri ve sistem güvenliği uzmanı Kaspsersky Lab de katıldı. Son kullanıcılar arasında daha çok anti-virüs uygulamalarıyla tanınan Kaspersky Lab, bugün dünyanın en büyük veri güvenliği firmaları arasında yer almakta ve farklı ölçeklerdeki pek çok kuruluşa profesyonel hizmet sunmakta. Ferrari ve Kaspersky Lab arasındaki anlaşmanın boyutları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da Kaspersky, İtalya'nın gözbebeği olan Şahlanan At'ın veri güvenliğine yönelik çalışmalar yapabilir.

Hatırlanacağı üzere birkaç yıl önce Ferrari F1 takımının kritik seviyedeki pek çok bilgisi ve tasarım çalışmaları, McLaren F1 takımına sızdırılmış ve bu nedenden ötürü hem McLaren F1 takımı hem de olaya karışan isimler önemli cezalara çaptırılmıştı. Bu olaydan sonra endüstriyel hırsızlık ve casusluk olaylarına karşı sistem güvenliğine yönelik daha fazla yatırım yaptığı bilinen Ferrari'nin, Kaspersky Lab ile olan anlaşması da bu kapsamda olabilir.

McAffee'nin Intel tarafından satın alınmasıyla pozisyonu daha da önem kazanan şirketin kurucusu Eugene Kasperksy, CeBIT Bilişim 2010 etkinlikleri kapsamında Helyum Bilgisayar tarafından Türkiye'ye davet edilmiş ve Donanimhaber.com olarak biz de sektörün en güçlü isimlerinden birisi olan Eugene Kaspersky ile röportaj gerçekleştirmiştik;


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octaduce888 7 yıl
Güzel işbirliği...
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funcu1 8 yıl
uyan muşli
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PhantomX 8 yıl
Massa ile Domenicali viruslerini temizlemekle baslasinlar ise
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Batuist 8 yıl
bence bu kasperin ne denli tercih edilebilecek bir koruma yazılımı olduğununda göstergesidir..
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Captain_Ivy 8 yıl
Ben de bugün Ferrari yeni aracını tanıtırken gördüm reklamı. Vay be. Güzel işbirliği...
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yatalak supermen 8 yıl
araçların virüs taramasından geçirilmesi açısındanda önemli aslında :D
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maliahmet1 8 yıl
buda yazılımsal koruma süper oldu desenize zaten ferrari son teknoloji ve zenginlere hitap eden bi firma
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