İddia: 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçiyor

Hamilton, Ferrari yolcusu
Nihai bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı net olmasa da kaynaklar, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu, anlaşmanın bugün veya bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söylüyor. Öte yandan Ferrari ve Hamilton iddiaları sporda uzunca bir süredir olan bir durumdu ancak hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle dillendirilmemişti.
Bununla birlikte haberler ve söylentiler ilk başta İtalya kaynaklı olsa da çok geçmeden Sky Sports F1 ve BBC gibi büyük yayıncılar da Hamilton'ın anlaşmaya vardığını son dakika olarak geçti. Öte yandan Hamilton, Mercedes ile Ağustos 2023'te 2024 ve 2025 sezonları için yeni sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme 1+1 yıllık şeklindeydi ve 2025 için bir çıkış maddesinin olduğu söyleniyor. Halihazırda Ferrari, mevcut sürücüsü Charles Leclerc ile sözleşme yenilemiş durumda ancak aynı şey Carlos Sainz için geçerli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.