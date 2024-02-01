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    Anlık Bildirim

    İddia: 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçiyor

    Formula 1 dünyasına bomba gibi bir haber düştü. Güvenilir kaynaklar Lewis Hamilton’ın sürpriz bir hamleyle 2025'te Mercedes’ten Ferrari'ye geçmeye hazırlandığını bildirdi.
    İddia: 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçiyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Formula 1 dünyasına bomba gibi bir haber düştü. 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın Maranello'ya yani Ferrari’ye katılacağı iddia edildi. Önce X’te F1’e yakın kişilerin söylenti paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu iddia geçtiğimiz saatlerde güvenilir yayın organları tarafından son dakika olarak geçildi. 2013 yılından bu yana Mercedes’te bünyesinde bulunan Hamilton’un Ferrari’ye geçişi sosyal medya büyük bir ilgi yakalamış gibi görünüyor.

    Hamilton, Ferrari yolcusu

    Nihai bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı net olmasa da kaynaklar, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu, anlaşmanın bugün veya bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söylüyor. Öte yandan Ferrari ve Hamilton iddiaları sporda uzunca bir süredir olan bir durumdu ancak hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle dillendirilmemişti.

    Bununla birlikte haberler ve söylentiler ilk başta İtalya kaynaklı olsa da çok geçmeden Sky Sports F1 ve BBC gibi büyük yayıncılar da Hamilton'ın anlaşmaya vardığını son dakika olarak geçti. Öte yandan Hamilton, Mercedes ile Ağustos 2023'te 2024 ve 2025 sezonları için yeni sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme 1+1 yıllık şeklindeydi ve 2025 için bir çıkış maddesinin olduğu söyleniyor. Halihazırda Ferrari, mevcut sürücüsü Charles Leclerc ile sözleşme yenilemiş durumda ancak aynı şey Carlos Sainz için geçerli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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