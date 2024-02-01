Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Formula 1 dünyasına bomba gibi bir haber düştü. 7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın Maranello'ya yani Ferrari’ye katılacağı iddia edildi. Önce X’te F1’e yakın kişilerin söylenti paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu iddia geçtiğimiz saatlerde güvenilir yayın organları tarafından son dakika olarak geçildi. 2013 yılından bu yana Mercedes’te bünyesinde bulunan Hamilton’un Ferrari’ye geçişi sosyal medya büyük bir ilgi yakalamış gibi görünüyor.

Hamilton, Ferrari yolcusu

Nihai bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı net olmasa da kaynaklar, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu, anlaşmanın bugün veya bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini söylüyor. Öte yandan Ferrari ve Hamilton iddiaları sporda uzunca bir süredir olan bir durumdu ancak hiçbir zaman bu kadar yüksek sesle dillendirilmemişti.

Bununla birlikte haberler ve söylentiler ilk başta İtalya kaynaklı olsa da çok geçmeden Sky Sports F1 ve BBC gibi büyük yayıncılar da Hamilton'ın anlaşmaya vardığını son dakika olarak geçti. Öte yandan Hamilton, Mercedes ile Ağustos 2023'te 2024 ve 2025 sezonları için yeni sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme 1+1 yıllık şeklindeydi ve 2025 için bir çıkış maddesinin olduğu söyleniyor. Halihazırda Ferrari, mevcut sürücüsü Charles Leclerc ile sözleşme yenilemiş durumda ancak aynı şey Carlos Sainz için geçerli değil.

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İddia: 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Ferrari’ye geçiyor