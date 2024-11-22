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    General Motors, 2026’da F1’e katılmaya hazırlanıyor

    ABD’li otomotiv devi General Motors, Formula 1'in 11 takıma çıkabileceği 2026 yılı gibi erken bir tarihte kendi takımıyla Formula 1 gridinde yer alma yolunda ilerliyor.
    General Motors, 2026’da F1’e katılmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    General Motors (GM), 2026 yılında Formula 1 gridine kendi takımıyla katılmak için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte F1’in 2026 sezonunda 11 takıma çıkabileceği değerlendiriliyor.

    F1 yönetimi tarafından Ocak ayında reddedilen Andretti Global’in başvurusu, General Motors'un devreye girmesiyle son haftalarda yeniden hız kazanmış durumda. Andretti Global, şirketin üst yönetimindeki değişikliklerin ardından kısa bir süre önce yeniden şekillenmişti. Eylül ayında Michael Andretti'nin operasyonel rolünü bırakmasının ardından, şirketin yönetimi Dan Towriss’e devredildi. Towriss, 2022 yılında Andretti Global'e ortak olmuştu ve şu anda Las Vegas Grand Prix’si öncesinde padokta bulunuyor.

    GM, F1 yolunda ilerliyor

    General Motors, 2026’da F1’e katılmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Reddedilen Andretti’nin başvurusu, GM’nin 2028’de kendi F1 güç ünitesini geliştirmeyi planlaması ve Cadillac markasının desteğiyle bir Andretti girişimi ile spora giriş yapma stratejisi üzerine kuruluydu. Hatta aktarılanlara göre rüzgar tüneli testlerinde kullanılmak üzere Andretti F1 aracının prototipi geliştiriliyordu.

    Ancak bu girişim, Ocak ayında F1 tarafından “acemice bir plan” olarak nitelendirilerek reddedilmişti. Andretti ailesinin tepkisine yol açan bu karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst biriminin F1'in sahibi Liberty Media hakkında soruşturma başlatmasına neden olmuştu.

    Yeni plana göre GM takım sahibi olarak katılacak ve 2028 yılına kadar kendi güç ünitesini üretme taahhüdü devam edecek. Bu, GM takımının 2026'dan itibaren açığı kapatmak için mevcut bir üreticiden güç ünitesi satın alması gerekeceği anlamına geliyor. Bu üreticinin de Ferrari veya Honda olabileceği iddia ediliyor.

    Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı büyüme ile birlikte, başka büyük bir otomobil üreticisinin F1’e katılması, spor için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Yakın gelecekte F1'den General Motors'un Andretti projesini devralmasıyla ilgili süreç hakkında bir açıklama yapılabileceği anlaşılıyor. Griddeki mevcut 10 takım ise yeni bir takıma ılımlı yaklaşıyor. Mercedes F1 patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, spora değer katılması halinde hiçbir takımın karşı çıkmayacağını söylüyor. Yeni bir takımın katılımında mevcut takımların bir söz hakkı bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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