General Motors, 2026’da F1’e katılmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), 2026 yılında Formula 1 gridine kendi takımıyla katılmak için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte F1’in 2026 sezonunda 11 takıma çıkabileceği değerlendiriliyor.

F1 yönetimi tarafından Ocak ayında reddedilen Andretti Global’in başvurusu, General Motors'un devreye girmesiyle son haftalarda yeniden hız kazanmış durumda. Andretti Global, şirketin üst yönetimindeki değişikliklerin ardından kısa bir süre önce yeniden şekillenmişti. Eylül ayında Michael Andretti'nin operasyonel rolünü bırakmasının ardından, şirketin yönetimi Dan Towriss’e devredildi. Towriss, 2022 yılında Andretti Global'e ortak olmuştu ve şu anda Las Vegas Grand Prix’si öncesinde padokta bulunuyor.

GM, F1 yolunda ilerliyor

Tam Boyutta Gör Reddedilen Andretti’nin başvurusu, GM’nin 2028’de kendi F1 güç ünitesini geliştirmeyi planlaması ve Cadillac markasının desteğiyle bir Andretti girişimi ile spora giriş yapma stratejisi üzerine kuruluydu. Hatta aktarılanlara göre rüzgar tüneli testlerinde kullanılmak üzere Andretti F1 aracının prototipi geliştiriliyordu.

Ancak bu girişim, Ocak ayında F1 tarafından “acemice bir plan” olarak nitelendirilerek reddedilmişti. Andretti ailesinin tepkisine yol açan bu karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst biriminin F1'in sahibi Liberty Media hakkında soruşturma başlatmasına neden olmuştu.

Yeni plana göre GM takım sahibi olarak katılacak ve 2028 yılına kadar kendi güç ünitesini üretme taahhüdü devam edecek. Bu, GM takımının 2026'dan itibaren açığı kapatmak için mevcut bir üreticiden güç ünitesi satın alması gerekeceği anlamına geliyor. Bu üreticinin de Ferrari veya Honda olabileceği iddia ediliyor.

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Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı büyüme ile birlikte, başka büyük bir otomobil üreticisinin F1’e katılması, spor için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Yakın gelecekte F1'den General Motors'un Andretti projesini devralmasıyla ilgili süreç hakkında bir açıklama yapılabileceği anlaşılıyor. Griddeki mevcut 10 takım ise yeni bir takıma ılımlı yaklaşıyor. Mercedes F1 patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, spora değer katılması halinde hiçbir takımın karşı çıkmayacağını söylüyor. Yeni bir takımın katılımında mevcut takımların bir söz hakkı bulunmuyor.

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