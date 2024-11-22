General Motors, 2026’da F1’e katılmaya hazırlanıyor

F1 yönetimi tarafından Ocak ayında reddedilen Andretti Global’in başvurusu, General Motors'un devreye girmesiyle son haftalarda yeniden hız kazanmış durumda. Andretti Global, şirketin üst yönetimindeki değişikliklerin ardından kısa bir süre önce yeniden şekillenmişti. Eylül ayında Michael Andretti'nin operasyonel rolünü bırakmasının ardından, şirketin yönetimi Dan Towriss’e devredildi. Towriss, 2022 yılında Andretti Global'e ortak olmuştu ve şu anda Las Vegas Grand Prix’si öncesinde padokta bulunuyor.
GM, F1 yolunda ilerliyor
Ancak bu girişim, Ocak ayında F1 tarafından “acemice bir plan” olarak nitelendirilerek reddedilmişti. Andretti ailesinin tepkisine yol açan bu karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın antitröst biriminin F1'in sahibi Liberty Media hakkında soruşturma başlatmasına neden olmuştu.
Yeni plana göre GM takım sahibi olarak katılacak ve 2028 yılına kadar kendi güç ünitesini üretme taahhüdü devam edecek. Bu, GM takımının 2026'dan itibaren açığı kapatmak için mevcut bir üreticiden güç ünitesi satın alması gerekeceği anlamına geliyor. Bu üreticinin de Ferrari veya Honda olabileceği iddia ediliyor.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı büyüme ile birlikte, başka büyük bir otomobil üreticisinin F1’e katılması, spor için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Yakın gelecekte F1'den General Motors'un Andretti projesini devralmasıyla ilgili süreç hakkında bir açıklama yapılabileceği anlaşılıyor. Griddeki mevcut 10 takım ise yeni bir takıma ılımlı yaklaşıyor. Mercedes F1 patronu Toto Wolff ve Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, spora değer katılması halinde hiçbir takımın karşı çıkmayacağını söylüyor. Yeni bir takımın katılımında mevcut takımların bir söz hakkı bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.