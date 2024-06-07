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    F1 2026 regülasyonu: Yeni güç ünitesi, yeni araçlar ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıt

    Formula 1'in yönetim organı FIA, 2026 ve sonrasında sporu tanımlayacak olan çevik, rekabetçi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yönetmelikleri açıkladı. İşte tüm detaylar:
    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Formula 1'in yönetim organı FIA, 2026 teknik düzenlemelerinin detaylarını açıkladı. Artık daha hafif, daha küçük ve daha çevik araçlar dönemi başlayacak. Bunlarla birlikte F1 araçları hiç olamadıkları kadar da sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak. FIA, araçların boyut ve ağırlıklarını azaltarak yarışabilirliklerini artırmaya odaklanırken artan pil gücü ve tamamen sürdürülebilir yakıtlardan yararlanan yeni nesil güç üniteleri ile aktif aerodinamik parçaları da kullanıma alacak.

    F1'in kural koyucuları, değişikliklerin pistteki gösteriyi ileriye taşıyacağını ve direksiyon başındaki pilot becerisinin daha ön plana çıkmasını umuyor. FIA, bu hafta sonu Kanada Grand Prix'si öncesinde yaptığı duyurunun bir parçası olarak 2026 araçlarının neye benzeyebileceğine dair bir dizi render görseli de yayınaldı.

    FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi ay sonunda 2026 yönetmeliklerini resmen onaylayacak. Takımlar ise gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren 2026 araç tasarımları üzerinde çalışmaya başlayabilecekler.

    Daha hafif, daha küçük F1 araçları

    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Daha “çevik” araçlara geçiş hamlesi, 2022'de tanıtılan ve F1 tarihinin en büyük ve en ağır araçları olan mevcut tasarımdan uzaklaşmayı hedefliyor. 2026'dan itibaren araçların boyutları ve ağırlıkları azalacak. Maksimum dingil mesafesi uzunluğu 3,600 mm'den 3,400 mm'ye düşerken, maksimum genişlik 2,000 mm'den 1,900 mm'ye düşecek. Maksimum taban genişliği de 150 mm azaltılacak. Buna ek olarak, minimum araç ağırlığı 30 kg azalarak 768 kg'a düşecek.

    Bu toplam ağırlığın 46 kg kadarı da hafifleyecek olan lastikler tarafından karşılanıyor olacak. Pirelli tarafından tedarik edilen 18 inçlik jantları korunacak ancak genişlik önde 25 mm ve arkada 30 mm azaltılacak. Araç ağırlığındaki genel azalmayla birlikte araçların yol tutuşunun iyileşmesi hedefleniyor. Yönetmelikten ve paylaşılan görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yeni nesil araçlar, mevcut araçlara pek benzemeyecek.

    FIA'nın tek koltuklu araç direktörü ve yeni düzenlemelerin baş mimarlarından biri olan Nikolas Tombazis, bu düzenlemeleri “ölçülü bir devrim” olarak nitelendiriyor.

    Güç ünitesi değişiyor

    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Halihazırda dünyanın en verimli motoru olan 1.6 litrelik, V6 turboşarjlı hibrit içten yanmalı motorda değişikliklere gidiliyor. 2026'dan itibaren, mevcut hibrit bileşenlerin ürettiği elektrik gücü üçe katlanacak ve çok daha güçlü bir batarya bileşenine sahip olunacak. Bu da elektrik gücünü 120kW'dan 350kW'a neredeyse üç katına çıkaracak. Motor elemanından gelen güç 550-560kW'dan 400kW'a düşse de, genel olarak daha fazla güç mevcut olacak ve dünyanın en verimli hibrit motoru daha da sürdürülebilir olacak. Sporun sesi ise tutkunları üzecek.

    Elektrik gücünün daha fazla kullanılacağı 2026 ünitelerinde %50 elektrik ve %50 termal güç dağılımına geçilecek.

    Bununla birlikte frenlemeden geri kazanılan enerji miktarı iki katına çıkarılarak tur başına yaklaşık 8,5 megajul seviyesine yükseltiliyor. Bu çok fazla gibi gelemeyebilir ancak 2026 araçları için konuşursak değeri büyük. İlave 120 beygir gücü sayesinde viraj çıkışında daha yüksek hızlanma, ayrıca 30 kilogram daha hafif olan araçlar ve daha az sürtünme, düzlük sonunda ilave enerji geri kazanımına yol açacak. Toplanan enerji ise pilotun isteği yönünde kullanılacak.

    Sürdürülebilir yakıt

    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Ferrari, Mercedes ve Renault sporda kalmayı taahhüt ederken Audi, Honda ve Ford (Red Bull Powertrains aracılığıyla) tedarikçi olarak eğlenceye katılıyor. Elbette bu üreticileri çekmek için güç ünitesi daha “yeşil” hale getirildi, ustalaşması zor bir bileşen olduğu kanıtlanan MGU-H'nin kaldırıldı ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara geçildi.

    2022'den önce F1 araçları sadece %5,75 biyo-bileşen içeren yakıtla çalışıyordu. Bu oran 2022 yılında E10 yakıtına geçişle %10'a yükseldi (E etanolü, 10 ise karışımdaki yüzdeyi ifade ediyor). ARAMCO ile yapılan yoğun araştırma ve testlerin ardından 2026'dan itibaren her yarış aracındaki yakıt tamamen sürdürülebilir olacak. Bu da yeni fosil karbon yakılmayacağı anlamına geliyor. Karbon, gıda dışı kaynaklardan, atıklarından ve hatta atmosferden elde edilecek.

    2026 yılında F1 araçlarında kullanılacak olan yakıt aynı zamanda 'drop-in' olacak, yani dünya çapında neredeyse tüm içten yanmalı motorlu araçlarda kullanılabilecek. 2030 yılına kadar dünya çapında yollarda bu türden yaklaşık 1.2 milyar araç olacak ve böylece Formula 1'de geliştirilen yakıt, emisyonları azaltmada kullanılabilecek.

    F1 2026’da X-Mode ve Z-Mode geliyor

    F1, mevcut V6 hibrid güç ünitelerinin verimliliğini, elektrik çıkışını 120kW'dan 350kW'a neredeyse üç katına çıkararak iyileştirmeye başladığında, bunu mevcut araç tasarım kurallarında büyük değişikliklerle tamamlaması bir zorunluluktu.

    Araçların düzlükte kağnı gibi kalmasını engellemek için tarafından üretilen sürtünme ve yere basma kuvveti miktarı azaltıldı. FIA, en yeni otomobil modelleriyle yere basma kuvvetinin yüzde 30 oranında azalacağını ve sürtünmenin yüzde 55 oranında düşeceği söylüyor.

    FIA, sürtünmeyi azaltmak ve virajlarda yere basma kuvvetini korumak için, pistin farklı bölümlerinde ön ve arka kanatta aktif aerodinamik bileşenlere geçiyor. Yeni aktif aerodinamik sistem, sürücülerin en iyi viraj hızını sunan 'Z-Modu' ile düzlükte düşük sürtünmeli profile geçen 'X-Modu' arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyacak. Araçlar bunu yeni bir üç parçalı aktif arka kanat tasarımı, basitleştirilmiş uç plakaları ve alt kiriş kanatlarının kaldırılmasıyla başarıyor. Ön kanatlar 100 mm daha dar olacak ve iki parçalı aktif kanatçıklara sahip olacak.

    Sürücüler, DRS'nin mevcut aktivasyonuna benzer şekilde, öndeki araçlarla aralarındaki farktan bağımsız olarak mod değiştirebilecekleri pistte bir tetikleme noktasına sahip olacaklar.

    Elveda DRS, merhaba Manual Override

    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    2011'de uygulamaya konulduğundan bu yana F1 kurallarının tartışmalı bir parçası olan Sürüklenmeyi Azaltma Sistemi (DRS) 2026’da terk ediliyor. DRS, öndeki araçla bir saniye içindeki herhangi bir sürücünün sollama yapmak için arka kanadı açmasına, böylelikle sürüklenmeyi azaltarak sürati artırmasına ve geçişi kolaylaştırmasına yarıyordu. 2026’da aktif aerodinamiğin benimsenmesiyle DRS artık düzenlemelerin bir parçası olmayacak.

    Bunun yerine, güç ünitesindeki MGU-K aracılığıyla takip eden araca daha fazla elektrik gücü sağlayan bir Manual Override (Türkçesi 'Manuel Geçersiz Kılma' olabilir) modu kullanılacak. Bu, en basit haliyle geçiş yapmaya çalışan araca enerji desteği verilmesi olarak tanımlanabilir.

    Teknik açıdan ise FIA, lider aracın enerji dağıtımının 290kph'ye ulaştıktan sonra azalacağını ve 355kph'de sıfıra ulaşacağını, takip eden aracın ise 337kph'ye kadar 350kW'lık tam güç kullanabileceğini söylüyor. Yine bu modun da kullanılması mevcut DRS’de olduğu gibi belirli pist noktalarında olacak.

    F1’de yeni dönem

    F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar FIA araçların neye benzeyeceğine yönelik görseller yayınlamış olsa da F1’i yakından takip edenler araçların bunlara benzeyemeyeceğini biliyordur. Ayrıca tüm takımlar kurallarda bir boşluk, daha doğrusu gri noktalar bulmaya çalışarak mühendislik sınırlarını zorlayacaklardır.

    2026 kuralları takımlar için yeni bir rekabet dönemi başlatacak diyebiliriz. Ayrıca 2026'dan itibaren yeni nesil güç üniteleri, hibritlerin elektrik gücünü ve tamamen sürdürülebilir yakıtların kullanımını vurguladığı için F1 için de yeni bir dönem olacak. Sürdürülebilir yakıtların işleyişi ve güç ünitelerindeki mühendislikler, binek otomobil dünyasına önemli bilgiler sunabilir. FIA’nın bu gereksinimleri biraz daha basitleştirmesinin amacı da o. Bu, üreticilerin ilgisini çekmek için etkili bir yaklaşım olmayı amaçlıyor.

    2026 yılında Audi, Honda ve Ford (Red Bull Powertrains aracılığıyla) tedarikçi olarak Mercedes, Ferrari ve Renault'ya katılarak rekabeti artıracak. FIA, yeni regülasyonlarla ile piste daha fazla rekabet getirmeyi amaçlıyor. Esasında 2022 kurallarının amacı da buydu ancak Red Bull ve Max Verstappen'in benzeri görülmemiş bir hakimiyet dönemiyle sonuçlandı.

    F1'in düzenlemelerde bu kadar büyük bir revizyona gitmesi nadir görülen bir durum, ancak bu durum pek çok fırsat sunuyor. F1 2014 yılında V6 hibrit güç ünitelerini tanıttığında ve araç tasarım kurallarını değiştirdiğinde, Mercedes öne geçti ve on yılın sonuna kadar sporu domine etmeye başladı. Red Bull ise 2022'deki son düzenleme değişikliğinden bu yana hakimiyetini sürdürüyor. 2026 ile her takımın bir sürpriz yapma şansı olacak.

    Kaynakça https://www.formula1.com/en/latest/article/explained-2026-power-unit-regulations-fia.68izKQ2tn1voQPWvgLVMXN https://www.fia.com/news/new-era-competition-fia-showcases-future-focused-formula-1-regulations-2026-and-beyond
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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