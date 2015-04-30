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Fetch Robotics'in "Fetch ve Freight" robotları lojistik sürecine yeni bir dokunuş getiriyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fetch Robotics'in
 
Seri üretime yaptıkları katkılar sayesinde birçok elektronik ürünü çok daha ucuza elde etmemize imkan tanıyan robotlar, son yıllarda üretim yanında dağıtım noktasında da görev yapıyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini oluşturan Fetch Robotics'in "Fetch ve Freight" robot modelleri, beraber çalışma göstererek lojistik sürecine yeni bir dokunuş ve otonom kontrol getiriyor.
Daha verimli bir süreç için tek yerine iki robot kullanan Fetch Robotics, robotlarına Fetch ve Freight isimlerini vermiş durumda. Fetch, nakliyesi yapılacak / siparişi düşen ürünlerin depo içerisinde bulunması noktasında görev yapıyor. Gideceği yolu otonom olarak lazer görüş sistemiyle belirleyen, objeleri tanımlama yapabilen ve kazaya neden olmadan belirlenen objeleri raftan alabilen robot, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 6 kg'a kadarlık yükleri kaldırabiliyor ve 7 derecelik özgür hareket kabiliyeti sunuyor.
Fetch'in gerekli ürünü bulması sonrasıda ise Freight devreye giriyor. Temel görevi Fetch'in aldığı ürünleri taşımak olan Freight, depo görevlerileri tarafından aktif olarak izleniyor ve aldığı malı belirlenen noktaya taşıyarak yerini başka bir Freight robota bırakıyor. Freight ayrıca özel uygulaması üzerinden kontrol edilerek depo görevlilerini de takip edebiliyor ve yine bu uygulamadan verilen komut ile ürünleri paketleme bölümüne hızlı bir şekilde taşıyabiliyor.
Genel olarak oldukça etkili bir otonom süreç sağlayan Fetch ve Freight'in tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/fetch-robotics-fetch-and-freight-solve-your-logistics-problems-30381557/ Yorum Yaz
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teramit 4 yıl
organize sanayi sitelerinde forklift yerine endüstriyel yükleri kaldırabilecek büyüklükte olanları çıkınca gayet güzel bir çözüm olur.
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