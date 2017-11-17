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Firefox arama motorunda Yahoo’dan vazgeçiyor

Önemli pazarlarda 2014 yılından bu yana Yahoo ile yoluna devam eden Firefox, Verizon’a satışı sonrasında ortaklığı bozma kararı aldı. Yeni ortak ise Google olacak.
1 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı kitlesi kalabalık olan internet tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak oldukça büyük önem arz ediyor. Google’ın bu iş için yıllık 15-20 milyar doları gözden çıkardığı biliniyor. Firma son hamlesini Firefox tarayıcısına yaptı.

Yeniden Google

Firefox tarayıcısı bilindiği üzere bölgeye göre varsayılan olarak farklı arama motorları ile çalışmakta. ABD, Tayvan, Kanada ve Hong Kong pazarlarında 2014 yılından bu yana Yahoo yer alıyordu. Ülkemiz dahil bölge ülkelerinde Yandex arama motoru yer alıyor. Firma yaklaşık 60 arama motoru alternatifi kullandığını belirtiyor. Quantum sürümü ile Yahoo bu listeden çıkmış oldu.

Önemli bir trafiğe sahip bu ülkelerde varsayılan arama motoru olmak için Yahoo ve Mozilla, 2014 yılında bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre 2019 yılına kadar Yahoo yıllık 375 milyon dolar ödeme yapacaktı.

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Bununla birlikte Yahoo başka bir firmaya satılırsa Mozilla’nın anlaşmadan çekilme hakkı bulunuyordu. Verizon’un Yahoo’yu satın alması ile birlikte Mozilla bu maddeyi işletti ve anlaşmadan çekildi. Vakfın 2016 ve 2017 yılı için toplamda 750 milyon dolarlık ödemeyi de alacağı ifade ediliyor.

Firefox tarayıcısı 4 ülke pazarında artık varsayılan arama motoru olarak tamamen Google’ı kullanmaya başlamış oldu. Bu geçiş elbette Google’dan aldığı yıllık ödemenin artmasını da sağlayacak. Özellikle Quantum sürümü ile vakfın kullanıcı kitlesini arttırmayı beklediği şu dönemde elinde iyi bir koz ortaya çıkmış durumda. Kaynaklar Yahoo’nun şimdiden aramalarda kan kaybı yaşamaya başladığını belirtiyor.

 

https://www.androidheadlines.com/2017/11/firefox-replaces-yahoo-with-google-as-default-search-engine.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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muroooo19 1 yıl en beğenilen WarSaw
WarSaw

google dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırı

yandwx ülkwyw gwlsi takımlara sposor oldu vergisini aslanlar gibi ödedi. Ülkeye katma değer sağladı. Bastığımın google ı ne yaptı. Kaç yıl vergi ödemeyi geç bi merkez bile açmadılar. Yandex candır.
WarSawgoogle dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırıyandwx ülkwyw gwlsi takımlara sposor oldu vergisini aslanlar gibi...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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OverClocK1ng 1 yıl muroooo19
muroooo19

WarSaw

google dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırı

yandwx ülkwyw gwlsi takımlara sposor oldu vergisini aslanlar gibi ödedi. Ülkeye katma değer sağladı. Bastığımın google ı ne yaptı. Kaç yıl vergi ödemeyi geç bi merkez bile açmadılar. Yandex candır.

Yandex virüstür. Sen istemesen bile bir sürü yere para verip, bir program yüklerken senden habersiz gelir. Sadece arama sayfanı değil, her bir şeyine etki etmeye çalışır.
Telefonumda Yandex namına bir tek en iyi navigasyon diye Yandex Navi var. Onu da uyutuyorum..
muroooo19WarSawgoogle dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırıyandwx ülkwyw gwlsi takımlar...
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Revanty 1 yıl
Google varken bunları kullanmak saçmalık zaten.
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arel.gr 1 yıl
yahoo arama sende varmıydı sta ?
ben hiç kullanmadım !!!!
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erkaninn59 1 yıl
yahoo kullanan var mı? google varken çok saçma yahoo
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Kenan Memedov 1 yıl
Firefox cold start işini de ciddi düzeyde iyileştirmiş.
HDD'de bile iyi hızda açılıyor.
Şifrelerimi aktarma derdim olmasa geçerim tamamen.
Aileme Microsoft Edge kullandırıyordum şimdi onlara Firefox yükledim.

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expressimo 4 ay Kenan Memedov
Evet macbook air daki safari kadar iyi.
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Celonfix 1 yıl
Yahoo olduğuna eminmisiniz ? Kaç senedir varsayılan olarak yandexle gelmekteydi.
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esmerbuyucu 1 yıl
"Para için değil, insanlar için" diyordu. Google'dan parayı cuklalamış Muzilla.
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likeablex 1 yıl
İsabetli karar olmuş.
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ozgurrdunya 1 yıl
Son 2-3 yıldan fazladır Yahoo değil Yandex aktif olarak geliyor ilk kurulumda. Yıllardır vazgeçilmezim Firefox. Tek eksiği çeviri özelliğinin olmaması. Bu ortaklık onu sağlarsa o zaman diğerlerine hiç gerek yok.
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WarSaw 1 yıl
google dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırı
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muroooo19 1 yıl WarSaw
WarSaw

google dan şaşmayacaksın yandex falanda tırıvırı

yandwx ülkwyw gwlsi takımlara sposor oldu vergisini aslanlar gibi ödedi. Ülkeye katma değer sağladı. Bastığımın google ı ne yaptı. Kaç yıl vergi ödemeyi geç bi merkez bile açmadılar. Yandex candır.
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gcb1903 1 yıl
Her şeyi tamam. Beni geri kazanmak üzere. Tek bir şey kaldı. Sevgili Mozilla sağ tık "Türkçe diline çevir" özelliği gelmeli. Eşitleme tamam, eklenti desteği zaten hep tamamdı, şimdi soğuk açılış biraz daha hızlanmış ama daha gelişmesi lazım, sayfa açılışı biraz yavaş ama yine kabul ederiz. Geriye tek sağ tık "Türkçe diline çevir" kaldı. Eklentilerle olmuyor o. Sayfa çevirme eklentiyle olmadı. Sayfa baştan açılıyor. Biz direk metnin çevrilmesini istiyoruz. Çeviri eklentileri bunu karşılayamıyor.
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