Firefox arama motorunda Yahoo’dan vazgeçiyor

Kullanıcı kitlesi kalabalık olan internet tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak oldukça büyük önem arz ediyor. Google’ın bu iş için yıllık 15-20 milyar doları gözden çıkardığı biliniyor. Firma son hamlesini Firefox tarayıcısına yaptı.

Yeniden Google

Firefox tarayıcısı bilindiği üzere bölgeye göre varsayılan olarak farklı arama motorları ile çalışmakta. ABD, Tayvan, Kanada ve Hong Kong pazarlarında 2014 yılından bu yana Yahoo yer alıyordu. Ülkemiz dahil bölge ülkelerinde Yandex arama motoru yer alıyor. Firma yaklaşık 60 arama motoru alternatifi kullandığını belirtiyor. Quantum sürümü ile Yahoo bu listeden çıkmış oldu.

Önemli bir trafiğe sahip bu ülkelerde varsayılan arama motoru olmak için Yahoo ve Mozilla, 2014 yılında bir anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya göre 2019 yılına kadar Yahoo yıllık 375 milyon dolar ödeme yapacaktı.

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Bununla birlikte Yahoo başka bir firmaya satılırsa Mozilla’nın anlaşmadan çekilme hakkı bulunuyordu. Verizon’un Yahoo’yu satın alması ile birlikte Mozilla bu maddeyi işletti ve anlaşmadan çekildi. Vakfın 2016 ve 2017 yılı için toplamda 750 milyon dolarlık ödemeyi de alacağı ifade ediliyor.

Firefox tarayıcısı 4 ülke pazarında artık varsayılan arama motoru olarak tamamen Google’ı kullanmaya başlamış oldu. Bu geçiş elbette Google’dan aldığı yıllık ödemenin artmasını da sağlayacak. Özellikle Quantum sürümü ile vakfın kullanıcı kitlesini arttırmayı beklediği şu dönemde elinde iyi bir koz ortaya çıkmış durumda. Kaynaklar Yahoo’nun şimdiden aramalarda kan kaybı yaşamaya başladığını belirtiyor.