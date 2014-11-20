Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox varsayılan arama motoru konusunda yerelleşiyor

4 yıl
241
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Firefox varsayılan arama motoru konusunda yerelleşiyor

Kullanıcı sayısı yüzmilyonlara ulaşan internet tarayıcılarında varsayılan arama motorunun ne olacağı haliyle önem kazanıyor. Google bu konu için yıllık olarak Apple'a 1 milyar dolar öderken, diğer tarayıcıların da farklı anlaşmaları mevcut. 

Chrome ve Safari tarayıcılarında varsayılan arama motoru olan Google, Firefox tarayıcısında ise kısmi olarak varsayılan arama motoru konumunda. Zira Firefox yerelleşme adına farklı arama motoru firmaları ile işbirliği yapıyor. 

Firmadan yapılan açıklamada daha yerel bir arama tecrübesi sunmak adına Aralık ayından itibaren ABD'de Yahoo, Rusya'da Yandex ve Çin'de Baidu arama motorları ile 5 yıllık anlaşmalar gerçekleştirdi. Bundan böyle sayılan ülkelerde varsayılan arama motoları Google olmayacak. Diğer ülkelerde ise Google varsayılan olmaya devam edecek. 

Firefox yerelleşme adına arama motoru seçenekleri içerisine 61 ülkenin 88 yerel arama motorunu dahil etmiş durumda. Ayrıca tarayıcıdaki güvenli gezinti ve konumlama sistemleri Google'ı temel almaya devam edecek. 

https://blog.mozilla.org/blog/2014/11/19/promoting-choice-and-innovation-on-the-web/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pesmanyax 4 yıl
Güzel haber , işte bu yüzden firefoxu seviyorum. Google karşısında dimdik ayakta duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
deccal é hikaye diyen arkadaş !
hz davut'un kılıcında quantum bilgisayar kaynak kodlarının ne işi var !?
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
yakında yapay zeka teknolojisi tam oturunca
sen bir şey arayacağın zaman
sen leb yazmadan o senin yedi sülaleni
sana gösterecek :)
önce deccal sistemi sonra mehd i geliyor
2019
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görmebak 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
yakında yapay zeka teknolojisi tam oturunca
sen bir şey arayacağın zaman
sen leb yazmadan o senin yedi sülaleni
sana gösterecek :)
önce deccal sistemi sonra mehd i geliyor
2019

Deccal ve mehdi demen çok saçma deccal ve mehdi inancı musevilik yani yahudilerde vardır islamda mehdi ve deccal inancı yoktur.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: "PC Dünyasının Kalbi" 4 yıl 2si1 "Heyecanlı" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Huawei Ascend G7 lanse edildi; Mate 7'de yolda! Peki Honor serisi ülkemize gelecek mi ? 4 yıl Milli Savunma Sistemleri Projelerimiz "Atak, Anka, Milgem, Göktürk-2, Altay" Bölüm:1 4 yıl TP-LINK 3G Mobile WiFi M5360 Video İnceleme 4 yıl Huawei Ascend G7 video inceleme "Metal kasası ve 64-bit işlemcisiyle orta segmentte iddialı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim