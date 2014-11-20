Firefox varsayılan arama motoru konusunda yerelleşiyor





Kullanıcı sayısı yüzmilyonlara ulaşan internet tarayıcılarında varsayılan arama motorunun ne olacağı haliyle önem kazanıyor. Google bu konu için yıllık olarak Apple'a 1 milyar dolar öderken, diğer tarayıcıların da farklı anlaşmaları mevcut.





Chrome ve Safari tarayıcılarında varsayılan arama motoru olan Google, Firefox tarayıcısında ise kısmi olarak varsayılan arama motoru konumunda. Zira Firefox yerelleşme adına farklı arama motoru firmaları ile işbirliği yapıyor.





Firmadan yapılan açıklamada daha yerel bir arama tecrübesi sunmak adına Aralık ayından itibaren ABD'de Yahoo, Rusya'da Yandex ve Çin'de Baidu arama motorları ile 5 yıllık anlaşmalar gerçekleştirdi. Bundan böyle sayılan ülkelerde varsayılan arama motoları Google olmayacak. Diğer ülkelerde ise Google varsayılan olmaya devam edecek.





Firefox yerelleşme adına arama motoru seçenekleri içerisine 61 ülkenin 88 yerel arama motorunu dahil etmiş durumda. Ayrıca tarayıcıdaki güvenli gezinti ve konumlama sistemleri Google'ı temel almaya devam edecek.

https://blog.mozilla.org/blog/2014/11/19/promoting-choice-and-innovation-on-the-web/