Fitness uygulaması Moves, M7 yardımcı işlemci desteği ile güncellendi





Apple'ın iPhone 5S modelinde sunmaya başladığı ve sensörlerden bilgi aktarımını yöneterek ana yongasetinin yükünü azaltan M7 yardımcı hareket işlemcisi uygulama desteğini giderek artırıyor.





Fitness uygulamaları arasında en popülerlerden birisi olan Moves, yeni güncellemesi ile M7 yardımcı hareket işlemcisine destek sunmaya başladı. Uygulama M7 üzerinden atılan adımları, gidilen mesafeleri ve pek çok veriyi takip edebilecek. Bundan önce uygulama arka planda çalışarak bu verileri takip ediyordu ve bu da sisteme ek yük bindiriyordu.





Uygulama ayrıca güncelleme ile enerji tasarrufu moduna kavuşuyor. Bu mod ile uygulama mümkün olan en alt seviyede batarya tüketimi yapabiliyor. Uygulama şu anda 3.59TL seviyesinden satışta. Ancak ay sonunda fiyatı 5.99TL'ye yükselecek.







