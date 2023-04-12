Gizliden arama nasıl yapılır? Özel numara kapatma, açma ve engelleme

Numaranızı birçok nedenden dolayı gizlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza şaka araması yapmak, numaranızı tanıyıp açmayan birisine ulaşmak, iş numaralarını aramak veya kimliğinizi göstermeme gibi gizlilik nedenleriyle numara gizleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Birini ararken telefon numaranızı gizli tutmak istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Bazen arayan kimliğinizi (arayan kişinin gördüğü telefon numaranız) gizlemek yerine gizli numaralardan gelen aramaların sizi rahatsız etmesini engellemek için telefonu gizli numaraya kapatma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gizliden arama nasıl yapılır? Gizli numaradan arama yöntemleri kadar merak edilen özel numara kapatma yolunu da burada anlatıyoruz.

Gizli numaradan arama nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör Bazen telefon numaranızın yanlış ellere geçmesine izin verme riskini almak istemezsiniz. İşle ilgili aramalar yaparken, ilan sitelerine ulaşırken veya güvenip güvenemeyeceğinizden emin olmadığınız bir şirketi ararken, numara gizleme gereksinimi duyabilirsiniz. Eğer tamamen güvenmediğiniz kişilere veya işletmelere vermek için ikinci bir numara kullanmıyor ve numaranızın karşı tarafta görünmemesini istiyorsanız, gizli numaradan arama yapmanın birkaç yolu vardır. İşte gizliden arama yolları 👇🏻 1️⃣ Telefon ayarlarından numara gizleme Akıllı telefon numara gizleme nasıl açılır? Android telefonda ve iPhone’da numara gizleyerek arama yapmak için yapmanız gereken ayarlar birkaç dokunuş ötenizdedir. İşte adım adım telefon ayarlarından numara gizleme: iPhone numara gizleme 🔽 Ayarlar’a girin. Telefon’a dokunun. Aramalar altında “Numaramı göster”e dokunun. Numaramı göster kapalı konuma getirin. Artık gizli numara ile arama yapabilirsiniz. Android telefon numara gizleme 🔽 Telefon uygulamasını açın. Sağ üstte üç noktaya dokunun ve Ayarlar’a girin. Diğer ayarlara girin. Numarayı gizle seçeneğine dokunun. 2️⃣ Numara gizleme kodu ile gizliden arama Tam Boyutta Gör Görünmez numara nasıl yapılır? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom numara gizleme kodu aynıdır. Gizli numara kodu olan #31# tuşlayıp aramak istediğiniz numarayı girdiğinizde telefon numaranızı gizlemiş olursunuz. Akıllı telefonunuzun menüsünde numara gizleme seçeneği çıkmıyorsa bu kod işinize yarayacaktır. Ancak, bu kod telefon numaranızı tek sefere mahsus gizler. Yani, her gizli arama yapmak istediğinizde bu kodu eklemeniz gerekir. Gizliden arama numarası; #31#05321234567 şeklindedir. 3️⃣ Online işlemlerden numara gizleme açma Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, farklı numara gizleme seçenekleri sunar. Özel numaradan aramaları açmak için operatörlerin numaramı gizle servisini kullanabilirsiniz. Telefonunuzda yüklü online işlemler uygulamasından veya web tarayıcınızdan online işlemler merkezine girerek numara gizleme açabilirsiniz. Vodafone numara gizleme açma: Vodafone Yanımda internet arama ayarlarım sayfasında “numaramı gizle” servisini kullanın. Vodafone numara gizleme servisinin tüm Vodafone aboneleri için ücretsiz olduğunu belirtelim.

Vodafone Yanımda internet arama ayarlarım sayfasında “numaramı gizle” servisini kullanın. Vodafone numara gizleme servisinin tüm Vodafone aboneleri için ücretsiz olduğunu belirtelim. Turkcell numara gizleme açma: Turkcell İşlem Merkezisayfasına Turkcell şifrenizle giriş yapın. Ayarlarım altında Çağrı Ayarlarım’ı göreceksiniz. Buradan numara gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkcell İşlem Merkezisayfasına Turkcell şifrenizle giriş yapın. Ayarlarım altında Çağrı Ayarlarım’ı göreceksiniz. Buradan numara gizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom numara gizleme açma: Türk Telekom Online İşlemler altında Servisler’e girin. Gizli numara engelleme menüsü altından numara gizleme ayarını yapabilirsiniz.

Ücretsiz numara sorgulama: Arayan kim öğrenin 3 ay önce eklendi

Özel numara kapatma (engelleme) nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör Özel numaralardan gelen aramalar, her telefonu açmak durumunda olan kişiler için büyük bir sorun. Burada spam aramalar, genelde 0850’li numaralardan gelen taciz aramaları veya reklam, robotik aramalar gibi arayan kimliğini gösteren aramalardan bahsetmiyoruz. Gizliden arayan, numarası gözükmeyen aramalardan bahsediyoruz. Neyse ki hem Android telefonlar hem de iPhone’lar bilinmeyen numaraları engelleme imkanı veriyor. Peki, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom özel numara engelleme işlemi nasıl yapılıyor? İşte adım adım telefonu gizliye (özel numaraya) kapatma 👇🏻 Turkcell özel numara kapatma 🔽 Turkcell gizliye kapatma işlemi için gizli numaradan arama kısıtlama servisini kullanabilirsiniz. Gizliden gelen aramalar, telefonunuz çalmadan otomatik olarak reddedilir. Gizli numaradan sizi arayanlar, gizli numaradan arama kabul etmediğinizi belirten bir anons duyarlar. *253# tuşlayıp “yes”e basarak Turkcell gizli numara kapatma işlemini yapabilirsiniz. Vodafone gizliye kapatma 🔽 Vodafone özel numara kapatma için Yanımda İnternet Arama Ayarlarım sayfasındaki gizli numara engelle servisini kullanabilirsiniz. GIZLI AC yazıp 7046’ya sms atarak da Vodafone gizliye kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Türk Telekom gizli numara kapatma 🔽 Türk Telekom özele kapatma için ücretsiz gizli numara engelleme servisini kullanabilirsiniz. Servisi aktif ettiğinizde gizli numaralardan gelen aramaları almazsınız. Gizli numara ile arayan kişiye sizin özelden aramaları kabul etmediğiniz uyarısı gider. Online işlemler üzerinden servisler menüsü altından TT gizli numara kapatma işlemini yapabilirsiniz. Bimcell özele kapatma 🔽 Bimcell gizli numaralara kapatma için *253# tuşlayarak arama yapmanız yeterli. Gizli numaralardan aramaları kapatmak bu kadar kolay. Servisi aktif etmeniz durumunda özel numaradan arama geldiğinde telefonunuz çalmaz.

Turkcell ve Vodafone pop up mesaj kapatma nasıl yapılır? 8 ay önce eklendi

Özel numara açma nasıl yapılır 📱 Tam Boyutta Gör Telefon özel numaraya nasıl açılır? Telefonunuzun gizli numaralara kapalı olması iyidir; bilinmeyen numaralardan gelecek rahatsız edici aramaları durdurursunuz. Ancak bazen gizli numaradan aranacağınız özel bir durum (yurt dışından destek hizmeti alırken mesela) oluşabilir. Bu durumda telefonunuzu gizli numaradan gelecek çağrılara açmanız gerekir. Vodafone, Türk Telekom, Turkcell gizli numara açma işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım telefonu gizli numaralara açma: Vodafone gizli numara açma 🔽 Vodafone özel numara açma için GIZLI KAPAT yazıp 7046’ya mesaj yollayın. Gizli numaradan gelen aramaları kabul etmek için 7046’yı arayabilirsiniz. Turkcell özel numara açma 🔽 Turkcell özel numara açma için online işlemlerden veya Turkcell uygulamasından Çağrı Ayarlarım sayfasından gizli numara arama engelleme seçeneğini kapalı yapmanız yeterli. #253# tuşlayıp “yes”e bastığınızda da gizli numara engelleme servisini iptal edebilirsiniz. Türk Telekom gizliye açma 🔽 Türk Telekom özel numara açma işlemini online işlemler uygulaması/sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Gizli numara engelleme menüsü altından telefonu gizli numaradan aramalara açabilirsiniz. Bimcell özele açma 🔽 Bimcell özel numara açma için *253# yazarak arama yapın.

Telefonla konuşurken gelen aramayı görme nasıl yapılır? 4 gün önce eklendi

Özel numara bulma 🧐 Tam Boyutta Gör Özel numaranın kime ait olduğunu nasıl öğrenebilirim? Maalesef, özel numara sorgulama yöntemi bulunmamakta. Gizli numara tarafından sürekli rahatsız ediliyorsanız, telefonunuzu özel numaralardan gelen çağrılara kapatabilirsiniz. Ancak bu, özel numaradan arama yapan kişinin bulunamayacağı anlamına gelmez. Savcılığa gidip dilekçe vererek hattın incelemeye alınmasını sağlayabilirsiniz. Savcılık, inceleme neticesinde numaranın kimin üzerine kayıtlı olduğunu bulacaktır.

0850’li ve farklı alan kodlarıyla reklam, spam aramaların sıklığı yıllar içinde hiç azalmadı. Çoğumuzun telefonlarında arama engeleme bölümü bu numaralarla dolu. Gün içinde birkaç kez arama yapan bu numaralar dışında numarası gözükmeyen aramalar da geliyor. Neyse ki, gizli numaradan aramaları engellemek mümkün. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone özel numara kapatma işlemiyle özelden arama yapanları durdurabilirsiniz. Peki, gizli numara kapatma nasıl yapılır? Özel numara kapatma, açma ve engelleme işlemlerinin nasıl yapıldığını anlattık. Numara gizleme işlemine ve sıkça merak edilen özel numara bulma konusuna da değindik.

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Gizliden arama nasıl yapılır? Özel numara kapatma ve açma