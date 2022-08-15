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    Anlık Bildirim

    iPhone’da uygulama gizlemek mümkün mü?

    iPhone ana ekranınız neredeyse hiç kullanmadığınız uygulamalar doldu mu? iPhone’da uygulama gizlemenin farklı yolları var. Telefonunuzdaki uygulamaları nasıl gizleyeceğinizi anlatıyoruz.
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    iPhone uygulama gizleme nasıl yapılır?

    iPhone’unuzun ana ekranında birçok uygulama sığdırabilirsiniz. Bu, ihtiyaç duyacağınız herhangi bir uygulamaya hızlı bir şekilde erişmek için harika olsa da, ekranınızı simgelerle karışık hale getirebilir. Neyse ki Apple, ana ekranı yönetmenin çeşitli yollarını sunuyor.

    Uygulamaları klasörde toplamanın yanı sıra ana ekrandan tamamen gizleyebilirsiniz. Uygulama gizleme, kayıtlı verileri silmez ve ana ekrandan gizlenen uygulamalara her zaman ekranın en sağından Uygulama Arşivi bölümünden ulaşabilirsiniz. Daha fazla gizlilik istiyorsanız, uygulamaları aramalarda da çıkmayacak şekilde gizleyebilirsiniz. İşte iPhone’unuzdaki uygulamaları gizlemenin birkaç yolu:

    iPhone ana ekranda uygulama gizleme

    Uygulamaları silmeden ana ekrandan kaldırmanın iki yolu var. Uygulamaları tek tek gizleyebilir veya tek seferde tüm uygulama sayfasını gizleyebilirsiniz. Gizlediğiniz herhangi bir uygulama, ana ekranınızın en son sayfasına kadar kaydırarak ulaşabileceğiniz Uygulama Arşivi’ne gönderilir. Uygulama Arşivi, iPhone’unuzda yüklü uygulamaları sizin yerinize kategorize ederek klasörlere ayırır. Tek bir uygulamayı gizlemek için aşağıdaki adımları takip edin:

    1. Gizlemek istediğiniz uygulamayı bulun ve Seçenekler menüsünü görene dek basılı tutun.
    2. Seçenekler menüsü göründüğünde, Uygulamayı Sil'e dokunun.
    3. Ana Ekrandan Sil’e dokunun.
    4. Simge, ana ekranınızdan kaldırılacak ancak Uygulama Arşivi’nden erişebileceksiniz.

    iPhone uygulama gizleme nasıl yapılır?
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    Sayfadaki tüm uygulamaları gizleme

    Tek seferde ana ekrandaki tüm uygulamaları gizlemek istiyorsanız;

    1. Ana ekranın alt kısmındaki noktalara basılı tutun.
    2. Gizlemek istediğiniz uygulamaların sayfasını bulun ve altındaki onay işaretine dokunun.
    3. Herhangi bir sayfayı gizleyebilirsiniz ancak birini görünür tutmanız gerekir. 
    4. Kaydırırken işaretini kaldırdığınız sayfaları artık görmeyeceksiniz.

    iPhone uygulama gizleme nasıl yapılır?
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    iPhone aramalarda çıkan uygulamaları gizleme

    iPhone’da özel bir klasör oluşturarak uygulamaları gizleyebileceğinizi düşünebilirsiniz ancak klasörün derinliklerine gizlediğiniz uygulamalar, aramalarda görünmeye devam eder. Uygulamaların aramalarda çıkmaması için;

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Siri ve Arama’ya dokunun.
    3. Uygulama bölümüne gelin ve gizlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
    4. Uygulamayı Ara’da Göster ve İçeriği Ara’da Göster seçeneklerini kapatın.
    5. Bunu aramalardan gizlemek istediğiniz her uygulama için tekrarlayın.

    iPhone uygulama gizleme nasıl yapılır?
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    iPhone’da gizlenen uygulamaları bulma 

    iPhone’da gizlenen uygulamalar nasıl bulunur? Bir uygulamayı tamamen silmediğiniz sürece, ana ekranınızın en sağ sayfasındaki Uygulama Arşivi’nden her zaman erişebilirsiniz. Gizlenen uygulamalara yalnızca Uygulama Arşivi’nden değil, Spotlight aramasıyla da ulaşabilirsiniz.

    iPhone uygulama gizleme nasıl yapılır?
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    Uygulama Arşivi silinebiliyor mu?

    Uygulama Arşivi, hatırlayacağınız üzere iOS 14'ün özelliklerden biri. O zamandan beri iOS 16 da dahil tüm sürümlerde uygulama arşivini gördük. Kötü haber şu ki, iPhone'da yüklü uygulamaları listelenmiş şekilde bir yerde tutan uygulam arşivi ne silinebiliyor, ne kaldırılabiliyor, ne de devre dışı bırakılabiliyor. Jailbreak'li iPhone kullanıyorsanız, uygulama arşivini kaldırma şansına sahipsiniz.

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