Jailbreaking nedir? iPhone jailbreak nasıl yapılır?

- Jailbreak nedir, ne işe yarar❓
- iPhone jailbreak atarsak ne olur 🔽
- 3utools ile iPhone jailbreak nasıl yapılır 📲
- Jailbreak nasıl kaldırılır 📱
- Jailbreaking türleri 📱
- Tethered jailbreak nedir ❓
- Untethered jailbreak nedir ❓
- Semi-tethered jailbreak nedir ❓
- Jailbreak yapmak iyi mi kötü mü 🤔
- Jailbreak faydaları ✅
- Jailbreak zararları ❌
- Jailbreak olup olmadığı nasıl anlaşılır 🧐
- Jailbreak garantiyi bozar mı 🤔
- Jailbreak güvenli mi 🔓
- Yorumlar
Uzun süreli iPhone kullanıcısıysanız jailbreak terimini duymuş olabilirsiniz. Soru şu ki; Jailbreak nedir, neden bazı iOS kullanıcıları cihazlarını jailbreak yapar? Bu rehber yazıda kullanıcıların ve hatta Apple çalışanlarının jailbreaking işlemini neden yaptığını açıklayacağız. Jailbreak ne demek açıklamakla kalmayacağız, jailbreak nasıl yapılır adım adım göstereceğiz.
Jailbreak nedir, ne işe yarar❓
Genellikle iPhone’lara yapılan jailbreaking işlemi, kullanıcının cihazın işletim sistemine tam olarak erişmesine ve özel yazılım, üçüncü parti uygulamalar (tweak) yüklemesine, ince ayarlar yapmasına izin verir.
Jailbreak, telefona root erişimi vermek ve cihaz üreticisi tarafından kasıtlı olarak konulan yazılım kısıtlamalarını kaldırmak anlamına gelir. Teknik anlamda jailbreak, daha yüksek düzeyde kullanıcı erişimi elde etmek için tasarımdan kaynaklı bir güvenlik açığından, kusurundan veya hatasından faydalanmayı ifade eden ayrıcalığın yükseltilmesi terimidir. Temelde cihazın yazılımındaki veya işletim sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmanın arka kapı yoludur.
iPhone jailbreak atarsak ne olur 🔽
- Üretici yazılım kısıtlamalarından kurtulmanıza yardımcı olur.
- Resmî uygulama mağazası (App Store) dışında üçüncü parti uygulamalara erişim izni verir.
- Daha fazla cihaz ve ayar özelleştirmesi sağlar.
- Operatör kısıtlamalarını kaldırır.
3utools ile iPhone jailbreak nasıl yapılır 📲
- iPhone jailbreak programını (3uTools) indirin.
- Toolbox altında Jailbreak’e tıklayın.
- Bağlantı başarılı olduğunda telefonunuz çıkacak.
- Jailbreak sürümünü seçin ve Start Jailbreak’e tıklayın.
- Jailbreak aracının kurulumunu tamamlamasını bekleyin.
- Jailbreak aracını açın.
- Settings - General - Profiles & Device Management yolunu izleyin.
- Trust’a tıklayın.
- iPhone’u yeniden başlatın.
Jailbreak nasıl kaldırılır 📱
- iPhone’unuzda Ayarlar’a girin, Bul’a dokunun ve kapatın.
- Windows’ta iTunes programını, Mac’te Finder’ı açın.
- iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın.
- iPhone’unuzu seçin. (iTunes’ta cihaz simgesine, Özet’e tıklayın)
- Geri Yükle’ye tıklayın.
- iPhone yeniden başladığında fabrika ayarlarına döndürülecektir.
- Yeni bir cihaz olarak ayarlayın veya yedekten geri yükleyin.
- iPhone jailbreak kaldırma işlemi tamamdır.
Jailbreaking türleri 📱
Tethered jailbreak nedir ❓
Tethered jailbreak, Apple’ın yama yapmakta zorlandığı, sınırlamalar nedeniyle untethered jailbreak kadar popüler olmayan jailbreak türüdür. Bu jailbreak için iOS cihazınızı bilgisayara bağlamanız gerekir. Jailbreakli cihazda donma, çökme gibi sorunlar yaşadığınızda yeniden başlatmak için bir bilgisayara ihtiyacınız vardır.
Untethered jailbreak nedir ❓
Untethered jailbreak işlemi için iOS cihazın bilgisayara bağlanması gerekir ancak yeniden başlatmak için bilgisayara bağlamanıza gerek yoktur.
Semi-tethered jailbreak nedir ❓
Semi-tethered jailbreak, jailbreak veya düzenlenmiş kodun etkinleştirilmesi için bilgisayar gerektirir. Ancak, iPhone’u bilgisayara bağlamadan yeniden başlatabilirsiniz. Bu durumda jailbreak işlemini yeniden yapmanız gerekir. Bu jailbreakte bilgisayar olmadan jailbreak özelliklerine erişemezsiniz.
Jailbreak yapmak iyi mi kötü mü 🤔
Jailbreak faydaları ✅
- Cihaz özelleştirme: Jailbreak, üreticiye özel varsayılan uygulamaları kaldırmanıza, telefonunuzun veya tabletinizin görünümünü ve verdiği hissi özelleştirmenize olanak tanır.
- Yetkisiz uygulamaları indirme: App Store için onaylanan bir uygulamayı indirmek uzun ve sıkıcı bir süreç olabilir. Jailbreakli cihaz, App Store dışından uygulama indirebilir.
- Operatör kısıtlamalarını aşma: Jailbreak yapmak telefonun kilidini açmakla aynı şey değildir. Jailbreakli telefon, operatör ayarlarının kilidini açarak dilediğiniz operatöre geçmenizi sağlar.
- Hırsızlığa karşı koruma özelliklerine erişim: iPhone'un varsayılan hırsızlık önleme özellikleri kullanışlıdır ancak sınırlıdır. Jailbreak uygulamaları daha iyi koruma sağlar. Örneğin; iCaughtU, hırsızın parolayı yanlış girmesi durumunda ön kamerayı aktif hale getirir ve hırsızın fotoğrafını çekerek size e-posta olarak gönderir.
Jailbreak zararları ❌
- Kötü amaçlı yazılım kurulumu: Kötü amaçlı yazılım, jailbreakli cihazlar için en büyük tehdittir. Jailbreakli iPhone, hackerlar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı daha fazla risk altındadır.
- Korsanlığa maruz kalma: Korsan içerik App Store'da yoktur ancak App Store dışındaki içerikler için Cydia ve diğer kaynaklarda olabilir.
- Kırılabilir sistem: Jailbreak işleminden sonra verilerinizin kaybolması, pilinizin daha çabuk tükenmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
- iOS güncellemelerine son: Apple'ın otomatik iOS güncellemeleri, kritik güvenlik açıklarını kapatır, hataları düzeltir, yeni özellikler ekler. Jailbreakli iPhone ile güncellemeleri doğrudan Apple'dan almazsınız. Jailbreak yapan topluluğun yeni iOS sürümüne uyumlu hale getirmesini beklemeniz gerekir.
- iOS güncelleyememe: Kablosuz (OTA) güncellemeleri yükleyemezsiniz. Jailbreakli iOS güncellemeleri yüklenirken iPhone bozulabilir, kalıcı olarak çalışmaz hale gelebilir.
- Daha kısa pil ömrü: Jailbreak uygulamaları Apple onaylı uygulamalara kıyasla, şarjı daha hızlı tüketir.
Jailbreak olup olmadığı nasıl anlaşılır 🧐
Jailbreak garantiyi bozar mı 🤔
Jailbreak güvenli mi 🔓
Apple, kısıtlayıcı olmasıyla bilinir. iOS 17 ile değişeceği söylense de App Store dışından uygulama yükleyemez, iOS cihazınızı istediğiniz bir sürüme düşüremez veya yükseltemezsiniz. iOS cihazınızda yapacağınız özelleştirmeler Apple’ın izin verdiğiyle sınırlıdır. Tüm bu kısıtlamaları aşmanın yolu Apple tarafında jailbreak işlemidir. Peki, jailbreak nedir, iPhone jailbreak nasıl yapılır ve kaldırılır? Bu rehber yazıda jailbreak hakkında tüm merak edilenleri bulacaksınız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.