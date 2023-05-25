Jailbreaking nedir? iPhone jailbreak nasıl yapılır?

Uzun süreli iPhone kullanıcısıysanız jailbreak terimini duymuş olabilirsiniz. Soru şu ki; Jailbreak nedir, neden bazı iOS kullanıcıları cihazlarını jailbreak yapar? Bu rehber yazıda kullanıcıların ve hatta Apple çalışanlarının jailbreaking işlemini neden yaptığını açıklayacağız. Jailbreak ne demek açıklamakla kalmayacağız, jailbreak nasıl yapılır adım adım göstereceğiz.

Jailbreak nedir, ne işe yarar❓ Tam Boyutta Gör Jailbreak ne demek kısaca açıklamak gerekirse; Apple’ın cihaza uyguladığı yazılım kısıtlamalarını kaldırma işlemidir. Yani Jailbreaking Türkçe anlamı; cihazdaki kısıtlamaları kaldırmaktır. Genellikle iPhone’lara yapılan jailbreaking işlemi, kullanıcının cihazın işletim sistemine tam olarak erişmesine ve özel yazılım, üçüncü parti uygulamalar (tweak) yüklemesine, ince ayarlar yapmasına izin verir. Jailbreak, telefona root erişimi vermek ve cihaz üreticisi tarafından kasıtlı olarak konulan yazılım kısıtlamalarını kaldırmak anlamına gelir. Teknik anlamda jailbreak, daha yüksek düzeyde kullanıcı erişimi elde etmek için tasarımdan kaynaklı bir güvenlik açığından, kusurundan veya hatasından faydalanmayı ifade eden ayrıcalığın yükseltilmesi terimidir. Temelde cihazın yazılımındaki veya işletim sistemindeki bir güvenlik açığından yararlanmanın arka kapı yoludur. iPhone jailbreak atarsak ne olur 🔽 Üretici yazılım kısıtlamalarından kurtulmanıza yardımcı olur.

Resmî uygulama mağazası (App Store) dışında üçüncü parti uygulamalara erişim izni verir.

Daha fazla cihaz ve ayar özelleştirmesi sağlar.

Operatör kısıtlamalarını kaldırır.

Tam Boyutta Gör 3utools, iPhone jailbreak yapma işlemini oldukça kolaylaştıran bir program. Jailbreak yapmadan önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Şimdi basit adımlarla iPhone jailbreak nasıl yapılır görelim 🔽 iPhone jailbreak programını (3uTools) indirin. Toolbox altında Jailbreak’e tıklayın. Bağlantı başarılı olduğunda telefonunuz çıkacak. Jailbreak sürümünü seçin ve Start Jailbreak’e tıklayın. Jailbreak aracının kurulumunu tamamlamasını bekleyin. Jailbreak aracını açın. Settings - General - Profiles & Device Management yolunu izleyin. Trust’a tıklayın. iPhone’u yeniden başlatın.

Jailbreak nasıl kaldırılır 📱 Tam Boyutta Gör Jailbreak kaldırma işlemi için bir programa ihtiyacınız yoktur, iPhone’u geri yüklemeniz yeterlidir. Yüklediğiniz jailbreak uygulamalarını elle silmenize gerek yoktur çünkü bu işlem, iPhone’da her şeyi silerek cihazı fabrika ayarlarına döndürür. Jailbreak nasıl silinir? adım adım görelim 🔽 iPhone’unuzda Ayarlar’a girin, Bul’a dokunun ve kapatın. Windows’ta iTunes programını, Mac’te Finder’ı açın. iPhone’u bilgisayarınıza bağlayın. iPhone’unuzu seçin. (iTunes’ta cihaz simgesine, Özet’e tıklayın) Geri Yükle’ye tıklayın. iPhone yeniden başladığında fabrika ayarlarına döndürülecektir. Yeni bir cihaz olarak ayarlayın veya yedekten geri yükleyin. iPhone jailbreak kaldırma işlemi tamamdır.

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Jailbreaking türleri 📱 Tam Boyutta Gör iPhone’unuzu jailbreak yapmak istediğinizde bir programa ihtiyacınız olacak ve iOS sürümü fark etmeksizin jailbreak aracı bulmanın en kolay yolu Google’a “Jailbreak indir” yazmak. Karşınıza onlarca jailbreak yapma programı çıkacak ve tethered, untethered gibi terimlerle karşılaşacaksınız. Peki, bu jailbreaking terimleri ne anlama geliyor? Tethered jailbreak nedir ❓ Tethered jailbreak, Apple’ın yama yapmakta zorlandığı, sınırlamalar nedeniyle untethered jailbreak kadar popüler olmayan jailbreak türüdür. Bu jailbreak için iOS cihazınızı bilgisayara bağlamanız gerekir. Jailbreakli cihazda donma, çökme gibi sorunlar yaşadığınızda yeniden başlatmak için bir bilgisayara ihtiyacınız vardır. Untethered jailbreak nedir ❓ Untethered jailbreak işlemi için iOS cihazın bilgisayara bağlanması gerekir ancak yeniden başlatmak için bilgisayara bağlamanıza gerek yoktur. Semi-tethered jailbreak nedir ❓ Semi-tethered jailbreak, jailbreak veya düzenlenmiş kodun etkinleştirilmesi için bilgisayar gerektirir. Ancak, iPhone’u bilgisayara bağlamadan yeniden başlatabilirsiniz. Bu durumda jailbreak işlemini yeniden yapmanız gerekir. Bu jailbreakte bilgisayar olmadan jailbreak özelliklerine erişemezsiniz.

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Jailbreak yapmak iyi mi kötü mü 🤔 Tam Boyutta Gör iPhone’u jailbreak yapmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Jailbreak yapmanın değip değmeyeceğini veya jailbreak işleminin cihaza zarar verip vermeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte jailbreak yapmanın faydaları ve zararları: Jailbreak faydaları ✅ Cihaz özelleştirme: Jailbreak, üreticiye özel varsayılan uygulamaları kaldırmanıza, telefonunuzun veya tabletinizin görünümünü ve verdiği hissi özelleştirmenize olanak tanır.

Jailbreak, üreticiye özel varsayılan uygulamaları kaldırmanıza, telefonunuzun veya tabletinizin görünümünü ve verdiği hissi özelleştirmenize olanak tanır. Yetkisiz uygulamaları indirme : App Store için onaylanan bir uygulamayı indirmek uzun ve sıkıcı bir süreç olabilir. Jailbreakli cihaz, App Store dışından uygulama indirebilir.

: App Store için onaylanan bir uygulamayı indirmek uzun ve sıkıcı bir süreç olabilir. Jailbreakli cihaz, App Store dışından uygulama indirebilir. Operatör kısıtlamalarını aşma : Jailbreak yapmak telefonun kilidini açmakla aynı şey değildir. Jailbreakli telefon, operatör ayarlarının kilidini açarak dilediğiniz operatöre geçmenizi sağlar.

: Jailbreak yapmak telefonun kilidini açmakla aynı şey değildir. Jailbreakli telefon, operatör ayarlarının kilidini açarak dilediğiniz operatöre geçmenizi sağlar. Hırsızlığa karşı koruma özelliklerine erişim : iPhone'un varsayılan hırsızlık önleme özellikleri kullanışlıdır ancak sınırlıdır. Jailbreak uygulamaları daha iyi koruma sağlar. Örneğin; iCaughtU, hırsızın parolayı yanlış girmesi durumunda ön kamerayı aktif hale getirir ve hırsızın fotoğrafını çekerek size e-posta olarak gönderir. Jailbreak zararları ❌ Kötü amaçlı yazılım kurulumu : Kötü amaçlı yazılım, jailbreakli cihazlar için en büyük tehdittir. Jailbreakli iPhone, hackerlar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı daha fazla risk altındadır.

: Kötü amaçlı yazılım, jailbreakli cihazlar için en büyük tehdittir. Jailbreakli iPhone, hackerlar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı daha fazla risk altındadır. Korsanlığa maruz kalma : Korsan içerik App Store'da yoktur ancak App Store dışındaki içerikler için Cydia ve diğer kaynaklarda olabilir.

: Korsan içerik App Store'da yoktur ancak App Store dışındaki içerikler için ve diğer kaynaklarda olabilir. Kırılabilir sistem : Jailbreak işleminden sonra verilerinizin kaybolması, pilinizin daha çabuk tükenmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

: Jailbreak işleminden sonra verilerinizin kaybolması, pilinizin daha çabuk tükenmesi gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. iOS güncellemelerine son : Apple'ın otomatik iOS güncellemeleri, kritik güvenlik açıklarını kapatır, hataları düzeltir, yeni özellikler ekler. Jailbreakli iPhone ile güncellemeleri doğrudan Apple'dan almazsınız. Jailbreak yapan topluluğun yeni iOS sürümüne uyumlu hale getirmesini beklemeniz gerekir.

: Apple'ın otomatik iOS güncellemeleri, kritik güvenlik açıklarını kapatır, hataları düzeltir, yeni özellikler ekler. Jailbreakli iPhone ile güncellemeleri doğrudan Apple'dan almazsınız. Jailbreak yapan topluluğun yeni iOS sürümüne uyumlu hale getirmesini beklemeniz gerekir. iOS güncelleyememe : Kablosuz (OTA) güncellemeleri yükleyemezsiniz. Jailbreakli iOS güncellemeleri yüklenirken iPhone bozulabilir, kalıcı olarak çalışmaz hale gelebilir.

: Kablosuz (OTA) güncellemeleri yükleyemezsiniz. Jailbreakli iOS güncellemeleri yüklenirken iPhone bozulabilir, kalıcı olarak çalışmaz hale gelebilir. Daha kısa pil ömrü : Jailbreak uygulamaları Apple onaylı uygulamalara kıyasla, şarjı daha hızlı tüketir.

Jailbreak olup olmadığı nasıl anlaşılır 🧐 Tam Boyutta Gör Telefonumda jailbreak var mı, nasıl öğrenebilirim? İkinci el iPhone satın alacaksanız, önceden jailbreak yapılıp yapılmadığını bilmek isteyebilirsiniz. Jailbreak nasıl kontrol edilir diye soracak olursanız; bunu anlamanın iki yolu vardır. Birincisi; jailbreak taraması yapan bir uygulamayı indirmek. Apple, bu tür uygulamaları App Store’dan hızlı bir şekilde kaldırsa da aramakta fayda var. İkincisi; Cydia uygulamasının yüklü olup olmadığını kontrol etmek. Cydia, yalnızca jailbreakli iPhone’larda bulunabilir.

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Jailbreak garantiyi bozar mı 🤔 Tam Boyutta Gör Jailbreak telefonu bozar mı? sorusu kadar iPhone jailbreak yapma garantiyi bozar mı? sorusu çok geliyor. Apple, iOS cihaz üzerinde yetkisiz değişiklik yapılmasının (jailbreak) yazılım lisans sözleşmesini ihlal ettiğini belirtiyor. Jailbreak işlemi garantiyi bozmaz ancak jailbreak işleminden sonra cihazınız hasar görürse veya arızalanırsa, Apple talep ettiğiniz servis onarımını reddedebilir yani cihazınız garanti dışı değerlendirilir.

Jailbreak güvenli mi 🔓 Tam Boyutta Gör Jailbreak yapmak yasaldır ancak jailbreakli iPhone, yazılımı değiştirilmemiş, orijinal iPhone kadar güvenli değildir. Jailbreakli cihaz, kötü amaçlı yazılım saldırıları için kolay hedeftir. Telefonunuzu jailbreak yaptığınızda Apple’ın güvenlik sisteminden vazgeçmiş olursunuz. Dışarıdan yüklenen uygulamalar Apple App Store aracılığıyla kontrol edilmez, taranmaz, bu da güvenlik riski oluşturur. Jailbreak yaptığınızda Apple’ın yayınladığı güvenlik güncellemeleri dahil iOS güncellemelerini alamazsınız.

Apple, kısıtlayıcı olmasıyla bilinir. iOS 17 ile değişeceği söylense de App Store dışından uygulama yükleyemez, iOS cihazınızı istediğiniz bir sürüme düşüremez veya yükseltemezsiniz. iOS cihazınızda yapacağınız özelleştirmeler Apple’ın izin verdiğiyle sınırlıdır. Tüm bu kısıtlamaları aşmanın yolu Apple tarafında jailbreak işlemidir. Peki, jailbreak nedir, iPhone jailbreak nasıl yapılır ve kaldırılır? Bu rehber yazıda jailbreak hakkında tüm merak edilenleri bulacaksınız.

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iPhone jailbreak nedir, nasıl yapılır?