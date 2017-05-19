Fleetcorp'un iFleet uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Operasyonel filo kiralamanın öncü isimlerinden Fleetcorp, sektörün ilk mobil uygulaması olma özelliğini taşıyan “iFleet” uygulamasını güncelledi. Araçların yolda oldukları süre boyunca ihtiyaç duyacakları 7/24 yol yardım hizmetlerini cep telefonuna getiren uygulama, yeni özelliklerle zenginleştirilerek çok daha faydalı hale getirildi.

Cepten, tek tuşla yol yardım hizmeti

Kullanıcı iFleet uygulaması sayesinde arıza, kaza, hırsızlık bildirimi, lastik talebi, anahtar işlemleri, ikame araç işlemleri ile ilgili talebini doğrudan Fleetcorp’a iletebiliyor. Talep butonuna basıldığında kullanıcının lokasyonu belirleniyor. Nokta atışı ile adres tarifine gerek kalmaksızın lokasyon tespit edilerek, en kısa sürede gerekli hizmet ulaştırılıyor.

Acil çağrı butonu ile doğrudan arama

Fleetcorp müşterileri, iFleet uygulaması ile ihtiyaç duydukları polis, ambulans, itfaiye, trafik, jandarma vb. telefonları doğrudan arayabiliyor. Ayrıca gerekli durumlarda mobil sitede yer alan bölüme yönlendirilerek, kendisine en yakın yetkili servisi öğrenebiliyor.

Çevrenizde ne varsa iFleet’ten öğrenin

iFleet uygulaması, sürücülere yolda ihtiyaç duyabilecekleri konaklama, günlük araç kiralama gibi ek hizmetler konusunda da telefonda danışmanlık hizmeti gerçekleştiriyor. Sürücünün bulunduğu lokasyon bazında etrafında yer alan, benzin istasyonu, otopark, ATM, banka şubesi vb. alanların bilgilerini sürücülerle paylaşıyor.

Yeni özelliklerle hizmet kalitesi yükseldi

Güncellenen iFleet uygulamasında, servis talebiniz için artık il, ilçe, tarih ve saat aralığı da seçilebiliyor. Kaza bildiriminde kaza anına ait görüntüleri paylaşma imkanı sunuluyor. Su ve elektrik tesisatı, cam onarımı ve çilingir gibi konut hizmetlerinde 40 TL’ye kadar onarımlarda destek sağlanıyor.

Google Play Store: iFleet | iTunes App Store: iFleet

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