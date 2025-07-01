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Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların Spotify şarkılarını Hikayeler'de paylaşmalarına uzun zamandır izin veriyor ancak bunu ses olmadan yapıyor, yalnızca şarkıya bir bağlantı sağlıyor. Yeni güncellemeyle bu değişti.

Instagram'da fotoğraflar artık kırpılmayacak 1 ay önce eklendi

Instagram, artık Spotify parçalarının Hikayeler’de 15 saniyelik ses önizlemesiyle paylaşılabileceğini duyurdu. Öncesinde Spotify’dan bir şarkı paylaşıldığında yalnızca bir bağlantı içeren sessiz bir çıkartma olarak gösteriliyordu. Artık ses platform içinden desteklendiğinden, kullanıcıların takipçileri uygulamadan ayrılmadan veya çıkmadan paylaşılan parçanın bir bölümünü dinleyebilecek.

Instagram, ayrıca bu yıl Hikayeler ve Reels için yeni yazı tipleri geleceğini duyurdu. Platform, başlangıç ​​olarak şarkıcı ve söz yazarı Rosalía'nın el yazısından esinlenen sınırlı süre kullanılabilecek bir yazı tipi sunuyor. Instagram, kullanıcıların ” :-) ”, ***,” ve “<3” gibi karakterleri yazarken Rosalía'nın elle çizdiği özel sembollerin kilidini açabileceğini söylüyor.

Yeni özellikler, Instagram'ı müzik keşfi için bir merkez olarak konumlandırmaya yardımcı olabilir ve insanları uygulamada daha fazla zaman geçirmeye teşvik edebilir. Müzik özelliklerinin geliştirilmesi, Instagram'ı halihazırda alanı domine eden ve küresel müzik listelerini etkileyen TikTok ile daha rekabetçi hale getirebilir.

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Instagram Hikayeler'de Spotify şarkıları artık sesli paylaşılıyor

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