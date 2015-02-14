Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Flickr, tarihe dayalı sıralandırma sunan "Camera Roll" özelliğini hizmete sundu

4 yıl
1,9b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Flickr, tarihe dayalı sıralandırma sunan
Yahoo tarafından satın alındıktan sonra hem mobil hem de tarayıcı tabanlı deneyimi ciddi oranda artan dünyaca ünlü fotoğraf servisi Flickr, tarihe dayalı sıralandırma sunan yeni "Camera Roll" özelliğini hizmete sundu.
Şimdilik beta aşamasında olan Camera Roll özelliği, kişilerin Flickr'a yükledikleri fotoğrafları çekim tarihi ve siteye yüklenme zamanına göre sınıflandırabiliyor. Fotoğrafları tarihler ve aylara göre kategorize eden Camera Roll bölümü, ayrıca bu fotoğrafların toplu olarak seçilerek kişisel profil sayfalarından gizlenmesine, düzenlemesine, albüme eklenmesine ya da direkt olarak silinmesine de imkan tanıyor.
Toplu düzenleme işlemleri için basit ancak etkili bir deneyim sunan Camera Roll özelliğine "https://www.flickr.com/cameraroll" adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

http://petapixel.com/2015/02/13/flickr-rolling-camera-roll-new-way-browse-edit-organize-shots/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Avea inTouch 4 video inceleme 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Uygulamalar 4 yıl 2si1 "Esprisine gülünmeyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim