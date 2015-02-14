Flickr, tarihe dayalı sıralandırma sunan "Camera Roll" özelliğini hizmete sundu

Yahoo tarafından satın alındıktan sonra hem mobil hem de tarayıcı tabanlı deneyimi ciddi oranda artan dünyaca ünlü fotoğraf servisi Flickr, tarihe dayalı sıralandırma sunan yeni "Camera Roll" özelliğini hizmete sundu.

Şimdilik beta aşamasında olan Camera Roll özelliği, kişilerin Flickr'a yükledikleri fotoğrafları çekim tarihi ve siteye yüklenme zamanına göre sınıflandırabiliyor. Fotoğrafları tarihler ve aylara göre kategorize eden Camera Roll bölümü, ayrıca bu fotoğrafların toplu olarak seçilerek kişisel profil sayfalarından gizlenmesine, düzenlemesine, albüme eklenmesine ya da direkt olarak silinmesine de imkan tanıyor.

Toplu düzenleme işlemleri için basit ancak etkili bir deneyim sunan Camera Roll özelliğine " https://www.flickr.com/cameraroll " adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/02/13/flickr-rolling-camera-roll-new-way-browse-edit-organize-shots/