Flickr'ın iOS uygulaması güncellendi

Yapılan değişiklikler ile çok daha kullanışlı bir yapıya ve tasarıma kavuşan Flickr fotoğraf servisinin iOS uygulaması, yeni özelliklerle 3.1.0 sürümüne güncellendi.





Yayınlanan yeni sürümüyle hazırlanan albümlerin Tumblr, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ya da e-posta ile SMS temelli paylaşılması desteğine kavuşan Flickr, aynı zamanda artık fotoğraflara etiket ve bilgi ekleyebiliyor ya da bu içerikleri düzenleyebiliyor, grup adminleri sayfaya fotoğraf davet edebiliyor, fotoğraflar bir gruba devet edildiği zaman bildirim verebiliyor ve birçok hatadan kurtularak artık daha performanslı çalışma gösterebiliyor.





Kişilere 1TB ücretsiz depolama alanı veren Flickr iOS uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/flickr/id328407587?mt=8