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Ford Otosan'dan Tesla Semi'ye rakip elektrikli ve otonom tır: F-Vision

IAA Ticari Araç Fuarı'na katılan Ford Otosan, bazı heyecan verici sürprizlere imza attı. Fuardaki en dikkat çekici duyurulardan biri, şirketin geleceğe bakışını simgeleyen otonom çekici F-Vision oldu.
8 ay
4,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford Otosan'dan Tesla Semi'ye rakip elektrikli ve otonom tır: F-Vision
 

Türk otomotiv sanayinin en önemli temsilcilerinden Ford Otosan, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Ticari Araç Fuarı’nda yeni ürünlerini sergiledi. 60 yıldır Ford’un en başarılı ortaklıkları arasında görülen Ford Otosan, geçtiğimiz aylarda “koca oğlan” olarak tanıttığı yerli çekicisinin ismini açıkladı. Şirketin lojistik sektörünün geleceğine dair başka sürprizleri de vardı.

Güç, verimlilik ve teknolojinin birleşimi Ford F-Max

Ford Otosan tarafından güç, verimlilik ve teknoloji ilkeleri merkeze alınarak geliştirilen yerli çekiciye Ford F-Max adı verildi. Sürücüye her türlü konforu sunan 2.5 metrelik kabine ve yepyeni aerodinamik tasarıma sahip çekicinin ismi, başarılı F serisinin ilk harfi ile barındırdığı maksimum özellikleri temsil eden “Max” kelimelerinin birleşiminden meydana geldi.

Ford F-Max’in kalbine 13 litrelik 500 beygir güç ve 2,500 Nm tork üreten ECOTORQ motor yerleştirildi. Ford Otosan tarafından tasarlanan bu motor, 12 ileri otomatik şanzımanla kombine edildi. 2020 yılından itibaren 16 ileri yerli şanzımanın kullanılacağı müjdesi de verildi. Connectruck teknolojisi başta olmak üzere pek çok teknolojinin kullanıldığı ifade edildi. Ford Otosan’ın İnönü fabrikalarında üretilen Ford F-Max yerlilik oranının yüzde 75, parça bazında ise yüzde 89 civarında olduğu açıklandı.

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü 

Ford Otosan’ın Hannover’deki sürprizlerinden bir tanesi de F-Max’in aldığı ödül oldu. Daha önce yerli çekiciyi deneyimleyip test eden jüri üyeleri, aracın otomatik şanzımanına, sessiz kabinine ve teknolojilerine tam not verdi. Bunun sonucunda Ford Otosan tarafından geliştirilen F-Max, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülüne layık görüldü.

Ford'dan Tesla Semi'ye dişli rakip: Ford F-Vision 

Almanya’da ülkemizi başarıyla temsil eden Ford Otosan’ın fuardaki en ilgi çekici sürprizlerinden bir tanesi de Ford F-Vision adı verilen otonom çekicisiydi. F-Vision, tamamen elektrikli motoru, seviye 4 otonom sürüş yeteneği ve yenilikçi tasarımıyla fuarın gözdesi olmayı başardı. Ford’un gelecek için hayal ettiği şeylere dair güzel bir fikir veren konsept, şehir içindeyken sürücü kontrolüyle birlikte yarı otonom bir şekilde kullanılabiliyor. Tesla Semi’ye rakip olacak Ford F-Vision’u yollarda görebileceğimiz tarih henüz belli değil. Araçla ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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ZETEC SE 8 ay en beğenilen
Şu tasarımdan sonra biraz sönük kaldı, bu çok çekiciydi.
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stalker(1979) 8 ay
BMC'nin yeni çekicisini de unutmayalım o da tanıtıldı bu gün

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1 Yanıt Yanıtla +7
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lojistisyen 8 ay
Şu koca oğlan dedikleri cargo'ya (yeni adıyla f max) özgün bi tasarım yapsalardı önce. Volvo fh ile yakınlık derecesini aşan bi münasebeti var...





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Şu koca oğlan dedikleri cargo'ya (yeni adıyla f max) özgün bi tasarım yapsalardı önce. Volvo fh ile yakınlık derecesini aşan bi münasebeti var......
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DH Misafiri 8 ay
Ülkenize hayrlı uğurlu olsun.Ford Otosan'ı tebrik ederim.
Ayrıca,
Bugün BMC'de yeni çekiciyi tanıttı.
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DH Misafiri 8 ay
@lojistisyen, bir kerede taktir edin. Yada çıkın meydana daha iyisini, daha özgününü siz yapın!
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haberelectro 8 ay
Şu dururken ödülü bu ucubeye mi vermişler...
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alemburda34 8 ay
Bizim milletimizdeki bu tır hastalığı nedir ya
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MaDMaxiBo 8 ay alemburda34
Bize özel değil, her yerde var. Truck simulator gibi oyunlar çok iyi satıyor dünya genelinde milyonlarca kişi oynuyor.
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smart1978 8 ay
Ford zaten Amerikan markasi :D
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stalker(1979) 8 ay
BMC'nin yeni çekicisini de unutmayalım o da tanıtıldı bu gün

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lazloo 8 ay stalker(1979)
Bu da 32 diş sırıtıyor gibi.
Aracın amacını hemen belli etmişler. Takmışlar arkaya silobası.
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olağan_şüpheli 8 ay
burunsuz harry potter karakteri
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ZETEC SE 8 ay en beğenilen
Şu tasarımdan sonra biraz sönük kaldı, bu çok çekiciydi.
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lojistisyen 8 ay
Şu koca oğlan dedikleri cargo'ya (yeni adıyla f max) özgün bi tasarım yapsalardı önce. Volvo fh ile yakınlık derecesini aşan bi münasebeti var...





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