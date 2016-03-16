Fossil'den iki yeni Android Wear saat

Geçen yıl Q serisi ile akıllı saat pazarına adımını atan lüks saat üreticisi Fossil, giderek vites artırıyor. Toplamda 5 giyilebilir cihazı olan Fossil, Q serisine iki yeni Android Wear akıllı saat ve bir de fitness saati daha ekliyor.



Fossil Q Wander ve Fossil Q Marshal

Fossil Q serisinde hali hazırda Android Wear işletim sistemli Founder ile analog kadranlı Q54 Pilot ve Grant modelleri yer alıyordu. Ayrıca Reveler ve Dreamer adında da iki fitness bilekliği mevcut. Seriye eklenen yeni modeller ise, Fossil Q Wander ve Fossil Q Marshal adlarını alacak.



Fossil Q Wander ürünü 44mm boyut sahip ve biraz daha bayanlara hitap eder tarzda tasarlanmış. Fossil Q Marshal ise erkeklere yönelik ve 46mm boyuta sahip. Ürünlerde değiştirilebilir deri kayış seçenekleri yer alıyor. Kasayı biraz daha incelttiğini belirten Fossil, 275$ fiyat etiketi belirlemiş.

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Akıllı saatler haricinde bir de fitness saati duyuruldu. Fossil Q Motion adındaki saat, analog bir kadrana sahip ve LED lambalar üzerinden kullanıcıya bildirimler yolluyor. Ayrıca temel manada fitness değerlerini de takip edebiliyor. Canlı renklere sahip olan Q Motion, yaz aylarında 95$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



Fossil'in amacı, bu yıl 100 civarında giyilebilir cihaz sayısına ulaşmak. Bu rakam Burberry, Armani, Adidas gibi alt markaları da kapsıyor. İlerleyen aylarda marka grubunun yeni giyilebilir cihazları piyasada olacak. Akıllı saatler haricinde bir de fitness saati duyuruldu. Fossil Q Motion adındaki saat, analog bir kadrana sahip ve LED lambalar üzerinden kullanıcıya bildirimler yolluyor. Ayrıca temel manada fitness değerlerini de takip edebiliyor. Canlı renklere sahip olan Q Motion, yaz aylarında 95$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Fossil'in amacı, bu yıl 100 civarında giyilebilir cihaz sayısına ulaşmak. Bu rakam Burberry, Armani, Adidas gibi alt markaları da kapsıyor. İlerleyen aylarda marka grubunun yeni giyilebilir cihazları piyasada olacak.

http://phandroid.com/2016/03/15/fossil-announces-two-new-android-wear-watches-to-launch-later-this-year/