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Fossil'den iki yeni Android Wear saat

Giyilebilir cihaz pazarında önemli bir pay sahibi olmak isteyen Fossil, bu yıl çok sayıda ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Dün itibariyle 3 yeni giyilebilir cihaz, firmanın kataloğuna eklendi.
3 yıl
3,8b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Q serisi ile akıllı saat pazarına adımını atan lüks saat üreticisi Fossil, giderek vites artırıyor. Toplamda 5 giyilebilir cihazı olan Fossil, Q serisine iki yeni Android Wear akıllı saat ve bir de fitness saati daha ekliyor.

Fossil Q Wander ve Fossil Q Marshal


Fossil Q serisinde hali hazırda Android Wear işletim sistemli Founder ile analog kadranlı Q54 Pilot ve Grant modelleri yer alıyordu. Ayrıca Reveler ve Dreamer adında da iki fitness bilekliği mevcut. Seriye eklenen yeni modeller ise, Fossil Q Wander ve Fossil Q Marshal adlarını alacak.

Fossil Q Wander ürünü 44mm boyut sahip ve biraz daha bayanlara hitap eder tarzda tasarlanmış. Fossil Q Marshal ise erkeklere yönelik ve 46mm boyuta sahip. Ürünlerde değiştirilebilir deri kayış seçenekleri yer alıyor. Kasayı biraz daha incelttiğini belirten Fossil, 275$ fiyat etiketi belirlemiş.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016"
Akıllı saatler haricinde bir de fitness saati duyuruldu. Fossil Q Motion adındaki saat, analog bir kadrana sahip ve LED lambalar üzerinden kullanıcıya bildirimler yolluyor. Ayrıca temel manada fitness değerlerini de takip edebiliyor. Canlı renklere sahip olan Q Motion, yaz aylarında 95$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Fossil'in amacı, bu yıl 100 civarında giyilebilir cihaz sayısına ulaşmak. Bu rakam Burberry, Armani, Adidas gibi alt markaları da kapsıyor. İlerleyen aylarda marka grubunun yeni giyilebilir cihazları piyasada olacak.

http://phandroid.com/2016/03/15/fossil-announces-two-new-android-wear-watches-to-launch-later-this-year/ Yorum Yaz
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Haggard1963 3 yıl en beğenilen Roark
Roark
"lüks saat üreticisi Fossil" mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)

Fossil'e haksizlik yapmissiniz. Fossil bugun ciddi bir saat matkasidir. Cok basarili otomatik saatleri de var. Fossil tekstil markasi olarak baslamis ise de saat konusunda ciidi bir marka oldu. Diesel, Armani gibi piyasa markalarinin mekanizmalarini Fossil uretir. Dediginiz gibi farkli ureticilere siparis verip kendi markasini basmiyor.
Roark"lüks saat üreticisi Fossil" mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, ...
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pisrabbit 3 yıl
Roark
lüks saat üreticisi Fossil mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)

Cahillik insana neler yaptırıyor. Bilmeden konuşmamak lazım. Zira insan tam da şu duruma düşüyor :)
Roarklüks saat üreticisi Fossil mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, man...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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shadowtr 2 yıl
Ekranı tam yuvarlak değilmiş. :/
Zenwatch 3 daha güzel tasarım olarak.
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bozkurt8111 2 yıl
ben de vazgeçtim zaten,
bolca yorum okuduktan sonra saatin kalınlığı ve pil ömrü sebebiyle vazgeçtim akıllı saat alma işini de 1 sene kadar ertelemeyi planlıyorum,
an itibariyle 2.jenerasyon saatler piyasada ve halen kalın ve ekran çözünürlükleri akıllı telefonlar ile kıyaslandığında yerlerde sürünüyor,
3.jenerasyonda hepsi için iyileştirmeler olacağını düşünüyorum...
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axaxa 2 yıl
Ben pek beğenmiyorum bu markayı onca saat varken ne biliyim :)
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bozkurt8111 2 yıl
geçen hafta amazon üzerinden 191usd+19usd tax bedeli karşılığı aldım,
ay sonunda elimde olacak, yorumlarımı paylaşırım.
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DH Misafiri 3 yıl
Çok güzel modelleri
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kadirirdem 3 yıl
tasarım güzel olmuş...
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pisrabbit 3 yıl
Roark
lüks saat üreticisi Fossil mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)

Cahillik insana neler yaptırıyor. Bilmeden konuşmamak lazım. Zira insan tam da şu duruma düşüyor :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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Roark 3 yıl pisrabbit
pisrabbit

Roark

lüks saat üreticisi Fossil mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)


Cahillik insana neler yaptırıyor. Bilmeden konuşmamak lazım. Zira insan tam da şu duruma düşüyor :)

Gir bak bakalım uluslararası sitesine. Öncelikli satışları çanta, kemer vb aksesuardır. Saat için seçkin marka seiko'dur, tissot'tur ve daha nice isviçre, japon marklalarıdır. Öyle trendyol markafoni ile ülkede moda olmuş saate seçkin demek anadolu çomarlığının göstergesi. bir saat pahalı ise kalitelidir algısı her sektörde baş belası. Üretimleri de çin'de yaptırılır. Dileyen araştırıp görebilir.
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Roark 3 yıl
"lüks saat üreticisi Fossil" mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Haggard1963 3 yıl Roark
Roark
"lüks saat üreticisi Fossil" mi? ahahahah git gide daha eğlenceli hal alıyorsunuz gerçekten. Fossil tekstil markasıdır. Collezione gibi, mango gibi kendi saatlerini başka firmalara yaptırıp marka basıp satar. Fossil için lüks saat üreticisi dendiğini de gördüm ya ölsem de gam yemem :)

Fossil'e haksizlik yapmissiniz. Fossil bugun ciddi bir saat matkasidir. Cok basarili otomatik saatleri de var. Fossil tekstil markasi olarak baslamis ise de saat konusunda ciidi bir marka oldu. Diesel, Armani gibi piyasa markalarinin mekanizmalarini Fossil uretir. Dediginiz gibi farkli ureticilere siparis verip kendi markasini basmiyor.
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