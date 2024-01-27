Fossil, akıllı saat pazarından çekiliyor

WearOS cihazları güncelleme almaya devam edecek
Fossil, birkaç aydır herhangi bir akıllı saat duyurusunda bulunmadı. Dikkatleri üzerine çeken bu durumun ardından firma, The Verge’e konuştu. Fossil, yaptığı görüşme sırasında akıllı saat pazarının son yıllarda ciddi değişiklikler yaşadığını ve bu nedenle pazardan çekilme kararı aldıklarını belirtti. Böylece Fossil’in 6.nesil akıllı saatleri firmanın bu sektörde ürettiği son cihazlar olacak.
Firmanın bu kararı, Fossil akıllı saat sahiplerini korkuttu ancak firma, kullanıcıların yüreklerine su serpmeyi başardı. Firma, eski nesil akıllı saatlerini birkaç yıl daha destekleyeceklerini belirtti. Firma, açıklamasında detay vermekten kaçındı ancak üst seviye Fossil cihazlarının bir süre daha WearOS güncellemelerini alması bekleniyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.