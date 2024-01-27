Fossil, akıllı saat pazarından çekiliyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler saat markalarından olan Fossil, geçtiğimiz yıllarda WearOS işletim sistemini kullanan saatler ile modern akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Firma, bu süreçte birçok akıllı saat piyasaya sürdü ve WearOS pazarından önemli bir noktaya gelmeyi başardı. Ancak görünüşe göre firma, bu pazarda daha fazla rekabet etmek istemiyor.

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WearOS cihazları güncelleme almaya devam edecek

Fossil, birkaç aydır herhangi bir akıllı saat duyurusunda bulunmadı. Dikkatleri üzerine çeken bu durumun ardından firma, The Verge’e konuştu. Fossil, yaptığı görüşme sırasında akıllı saat pazarının son yıllarda ciddi değişiklikler yaşadığını ve bu nedenle pazardan çekilme kararı aldıklarını belirtti. Böylece Fossil’in 6.nesil akıllı saatleri firmanın bu sektörde ürettiği son cihazlar olacak.

Firmanın bu kararı, Fossil akıllı saat sahiplerini korkuttu ancak firma, kullanıcıların yüreklerine su serpmeyi başardı. Firma, eski nesil akıllı saatlerini birkaç yıl daha destekleyeceklerini belirtti. Firma, açıklamasında detay vermekten kaçındı ancak üst seviye Fossil cihazlarının bir süre daha WearOS güncellemelerini alması bekleniyor.



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