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    Anlık Bildirim

    Fossil, akıllı saat pazarından çekiliyor

    Dünyanın en popüler saat markalarından olan Fossil, akıllı saat pazarından çekiliyor. WearOS işletim sistemine sahip saatler satan firma artık yeni bir akıllı saat üretmeyecek.
    Fossil Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler saat markalarından olan Fossil, geçtiğimiz yıllarda WearOS işletim sistemini kullanan saatler ile modern akıllı saat pazarına giriş yapmıştı. Firma, bu süreçte birçok akıllı saat piyasaya sürdü ve WearOS pazarından önemli bir noktaya gelmeyi başardı. Ancak görünüşe göre firma, bu pazarda daha fazla rekabet etmek istemiyor.

    WearOS cihazları güncelleme almaya devam edecek

    Fossil, birkaç aydır herhangi bir akıllı saat duyurusunda bulunmadı. Dikkatleri üzerine çeken bu durumun ardından firma, The Verge’e konuştu. Fossil, yaptığı görüşme sırasında akıllı saat pazarının son yıllarda ciddi değişiklikler yaşadığını ve bu nedenle pazardan çekilme kararı aldıklarını belirtti. Böylece Fossil’in 6.nesil akıllı saatleri firmanın bu sektörde ürettiği son cihazlar olacak. 

    Firmanın bu kararı, Fossil akıllı saat sahiplerini korkuttu ancak firma, kullanıcıların yüreklerine su serpmeyi başardı. Firma, eski nesil akıllı saatlerini birkaç yıl daha destekleyeceklerini belirtti. Firma, açıklamasında detay vermekten kaçındı ancak üst seviye Fossil cihazlarının bir süre daha WearOS güncellemelerini alması bekleniyor. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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