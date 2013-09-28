Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf düzenleme uygulaması Facetune iPhone için güncellendi, iPad sürümü yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,4b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf düzenleme uygulaması Facetune iPhone için güncellendi, iPad sürümü yayınladı
Adobe tarafından geliştirilen Photoshop'un kullanıcılarına sağladı fotoğraf düzenleme imkanlarını iPhone üzerine getiren Facetune uygulaması, iPhone için güncellendi ve iPad uyumlu yeni sürümü yayınladı.  
Lightricks isimli geliştiricinin hazırladığı Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar ile portre fotoğraflar üzerinde yer alan istenmeyen noktaların ya da objelerin temizlenmesine, göz altı siyahlıklarının düzeltilmesine, cildin daha pürüzsüz hale getirilmesine, dişlerin beyazlatılmasına, perspektif ayarlamalarına, kırmızı göz sorunlarını düzeltilmesine ve cildin renk tonunun ayarlanmasına izin verebiliyor. Temel amacı portre fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirmek olan Facetune, yayınlanan yeni sürümüyle artık Apple'ın popüler tablet bilgisayarı iPad üzerinde de çalışabiliyor. Ayı zamanda iOS sürümü 2.0 sürümüne güncellenen ve filtre kontrol ayarlarına, yeni çerçevelere, dokulara, ton ayarlarına ve menü tasarımına kavuşan uygulama, gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan da kurtuluyor.
iPad uyumlu versiyonu 6,99 TL, iPhone versiyonu ise 5.49 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tanıtım videosunu da aşağıda izleyebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fear of the Dark 6 yıl
Pek gerek olduğunu düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feylezof77 6 yıl
Cok ıyı ama iphone a almama ragmen ipad ıcın yone para odemem lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 6 yıl
güzel uygulama iPad için alınabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaçak Yolcu 6 yıl
10 numara uygulama herkesin kullanması gerek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 6 yıl
Yalancılık, kendini beğenme beğendirme, dolan. Bütün bu tür uygulamalar insanları buna itiyor resmen.

Neyse ama güzel uygulamaymış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon R9 290X ve yeni nesil teknolojiler 6 yıl 2si1 "Heberleri ile Neşe Katan" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim