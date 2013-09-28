Fotoğraf düzenleme uygulaması Facetune iPhone için güncellendi, iPad sürümü yayınladı

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop'un kullanıcılarına sağladı fotoğraf düzenleme imkanlarını iPhone üzerine getiren Facetune uygulaması, iPhone için güncellendi ve iPad uyumlu yeni sürümü yayınladı.

Lightricks isimli geliştiricinin hazırladığı Facetune uygulaması, içerisinde yer alan araçlar ile portre fotoğraflar üzerinde yer alan istenmeyen noktaların ya da objelerin temizlenmesine, göz altı siyahlıklarının düzeltilmesine, cildin daha pürüzsüz hale getirilmesine, dişlerin beyazlatılmasına, perspektif ayarlamalarına, kırmızı göz sorunlarını düzeltilmesine ve cildin renk tonunun ayarlanmasına izin verebiliyor. Temel amacı portre fotoğrafları olduğundan daha güzel hale getirmek olan Facetune, yayınlanan yeni sürümüyle artık Apple'ın popüler tablet bilgisayarı iPad üzerinde de çalışabiliyor. Ayı zamanda iOS sürümü 2.0 sürümüne güncellenen ve filtre kontrol ayarlarına, yeni çerçevelere, dokulara, ton ayarlarına ve menü tasarımına kavuşan uygulama, gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan da kurtuluyor.

iPad uyumlu versiyonu 6,99 TL, iPhone versiyonu ise 5.49 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tanıtım videosunu da aşağıda izleyebilirsiniz.