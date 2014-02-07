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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf filtre temelli Mac uygulaması Filtromatic artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf filtre temelli Mac uygulaması Filtromatic artık ücretsiz
Nikita Zubkov adlı geliştirici tarafından fotoğrafların düzenlenmesi için hazırlanan uygulamalardan Filtromatic, artık ücretiz olarak elde edilebiliyor.
OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleriyle uyumlu olarak çalışabilen Filtromatic, basit arayüzü ile içerisine eklenen fotoğraflara 12'dan fazla filtre ekleyebiliyor, fotoğrafları isteğe bağlı olarak kolayca boyutlandırabiliyor ve hazırlanan bu içerikleri direkt olarak kendi içerisinden Facebook'a aktarabiliyor ya da E-Posta ile diğer kişilere gönderebiliyor. Uygulanan filtrelerin yoğunluk değerlerinin değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, yapılan değişiklikleri anlık olarak yansıtarak hızlı bir kullanım yapısı sağlayabiliyor.
Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Filtromatic, artık ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id690514147?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor5945 5 yıl
tekrar ücretlı olmuş
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Afyonteam 5 yıl
10.9 istemesi cok sacma
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