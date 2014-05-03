Fotoğraf filtre uygulaması Distressed FX, ücretsiz yapıldı

iPhone ve iPad kullanıcılarının fotoğrafları üzerinde oynama yapabilmeleri için geliştirilen uygulamalardan Distressed FX, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Basit ara yüzü üzerinden fotoğraflar üzerine çok sayıda filtre, kuş ve doku ekleyebilen Distressed FX, ayrıca parlaklık, kontrast ve diğer renk ayalarının yapılmasına da izin veriyor. Hazırlanan bu farklı fotoğrafları Instagram, Dropbox, Facebook ve Twitter gibi servisler üzerine aktarabilen uygulama, HDR desteğini de bünyesinde barındırıyor.





Daha önce 1,99 TL fiyat etiketiyle satılan Distressed FX, an itibariyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id585702631?mt=8