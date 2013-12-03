Fotoğraf filtre uygulaması Legome, ücretsiz olarak sunulmaya başlandı

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch modelleriyle uyumlu olarak ThirtyFive adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan LegoMe, kısa süre sonra ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Basit ara yüz ve çocukların ilgisini çekebilecek bir tasarım çizgiyle gelen LegoMe, çekilen fotoğrafları Lego tarzı bir kutulu yapıya büründürebiliyor ve fotoğrafların üzerine yazılar eklenmesine imkan tanıyor. Hazırlanan içerikleri Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabilen uygulama, kendi içinde farklı tasarımlar oluşturulması noktasında da eğlenceli özellikler sunuyor.

İlk çıktığında 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan ve birçok kişi tarafından bu ücreti hak etmediği belirtilen LegoMe uygulamasına artık ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id751253903?mt=8