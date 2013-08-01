Fotoğraf uygulaması Cameleon, iOS için 1.1 sürümüne güncellendi

Apple'ın iPhone 4S modeli haricinde kalan diğer cihazları ile kullanılabilen güncel fotoğraf uygulamalarından Cameleon, 1.1 sürümüne yeni özellikler ile güncellendi.

Kullanıcıların çektikleri fotoğrafları orijinal hallerini koruyarak düzenleyebilen ve bu açıdan birçok filtre ve ayar seçeneği (Parlaklık, kontrast, doygunluk, netlik) sunan Cameleon fotoğraf uygulaması, 1.1 sürümü ile yeni geliştirilmiş kayıt sistemine, genel olarak performans yeniliklerine, birçok hatadan arınmış daha stabil bir sürüme ve popüler fotoğraf paylaşma servisi Instagram desteğine kavuşmuş durumda. Yapılan düzenlemeleri canlı olarak da gösterebilen Cameleon, fotoğrafları tam çözünürlükleri ile farklı servisler üzerine rahatlıkla aktarabiliyor.