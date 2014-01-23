Fotoğraf uygulaması Pixelmator, Mac Pro desteği ve birçok yeni geliştirme ile 3.1 sürümüne güncellendi

Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanmış en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında yer alan Pixelmator, Mac Pro desteği ve birçok yeni geliştirme ile 3.1 sürümüne güncellendi.

Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, yayınlanan 3.1 sürümüyle öncelikle Apple'ın yeni Mac Pro bilgisayar modelinin getirdiği çift işlemci (4, 6, 8 ya da 12 çekirdekli Intel Xeon işlemcilere özel optimizasyon) gücüne tam destek vermeye başladı. Diğer taraftan yine Mac Pro için 16-bit renk desteğiyle gelen uygulama, artan bellek bant genişliğiyle de eskiye oranla çok daha hızlı çalışma gösterebiliyor. Genel kullanım amaçlı birçok diğer geliştirmeye de kavuşan Pixelmator, katman tarzları açısından da birçok yenilik ile çok katmanlı çalışmalarda daha iyi bir deneyim ortaya koyabiliyor.

OSX 10.8.5 ve üzeri sistemler ile çalışabilen Pixelmator uygulamasını, Apple Mac Store üzerinden ya da buradan 53,99 TL fiyat etiketiyle satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id407963104?mt=12