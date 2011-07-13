Foxconn, iPad'in tek üreticisi olmaya devam edecek

Birkaç gün önce iPad'in üretimi için Foxconn'un yanı sıra Quanta Computer ve Pegatron ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Apple, yine Digitimes'ın haberine göre, ikinci üretici fikrinden vazgeçti.
Digitimes'ın haberine göre Cupertino'lu Foxconn ile yaptığı görüşmeler neticesinde iPad üretimi için, en azından bu yıl için, Foxconn'un yanı sıra ikinci bir üreticiyle devam etme kararından vazgeçti. Fakat, Digitimes'ın kaynakları, Pegatron'un 2012 yılı için 4.Nesil iPad'in de aralarında bulunduğu birçok Apple ürününün üretimine sahip olabileceğini belirtiyorlar.
Hatırlanacağı gibi, Apple, iPad 2'ye olan yüksek talep ve Eylül ayında tanıtılması beklenen yüksek çözünürlüklü ekrana sahip (?) 3.Nesil iPad'de üretim sıkıntısı çekmemek amacıyla ikinci bir üreticiyle anlaşacağı iddia edilmişti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eylül ayında 3. nesil ipad mi? Bu tip gerçek olama ihtimali çok düşük haberler ortalıkta çok dolaşıyor. DOnanımhaber de sürekli veriyor.
Bir ipad'e daha yüksek çözünürlüklü ekran isteğini çok anlamlı bulmuyorum. Hali hazırda ipad2'nin iyi bir çözünürlüğü var. Çok yüksek çözünürlüklü ipad'i özel amaç için kullanacak küçük bir tüketici grubu haricinde çoğu kişinin ihtiyacı olacağını zannetmiyor. Ama maliyeti arttıracağı kesin