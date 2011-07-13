Foxconn, iPad'in tek üreticisi olmaya devam edecek

Birkaç gün önce iPad'in üretimi için Foxconn'un yanı sıra Quanta Computer ve Pegatron ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Apple, yine Digitimes'ın haberine göre, ikinci üretici fikrinden vazgeçti.

Digitimes'ın haberine göre Cupertino'lu Foxconn ile yaptığı görüşmeler neticesinde iPad üretimi için, en azından bu yıl için, Foxconn'un yanı sıra ikinci bir üreticiyle devam etme kararından vazgeçti. Fakat, Digitimes'ın kaynakları, Pegatron'un 2012 yılı için 4.Nesil iPad'in de aralarında bulunduğu birçok Apple ürününün üretimine sahip olabileceğini belirtiyorlar.

Hatırlanacağı gibi, Apple, iPad 2'ye olan yüksek talep ve Eylül ayında tanıtılması beklenen yüksek çözünürlüklü ekrana sahip (?) 3.Nesil iPad'de üretim sıkıntısı çekmemek amacıyla ikinci bir üreticiyle anlaşacağı iddia edilmişti.