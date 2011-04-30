Foxconn'dan AMD'nin Fusion platformunu kullanan mini-bilgisayar; NT-A3500

Önde gelen pek çok elektronik üreticisinin hacimli üretim ihtiyacını üstlenen ve son dönemde daha çok Brezilya'ya kurmayı planladığı Apple ürünlerine odaklı yeni fabrika ile gündemde olan Foxconn, yeni nesil nettop bilgisayarını Avrupa'da kullanıma sunacağını açıkladı. NT-A3500 adını taşıyan sistem Intel Atom paltformunu kullanan NT-330i tabanlı modelden farklı olarak AMD'nin Ocak ayında pazara sunduğu, Fusion işlemcili Brazos platformu üzerinde şekilleniyor ve gelişmiş çoklu ortam özellikleri sunuyor.

190 x 135 x 25 mm boyutlarında ve 450 gram ağırlığında olan yeni sisteme, AMD'nin Fusion-E350 işlemcisi güç veriyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci, 1.66GHz'de çalışıyor ve Radeon HD 6310 entegre grafik birimiyle geliyor. DirectX 11 desteği sunan ve üzerinde yer alan Unified Video Engine 3.0 motoruyla HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sağlayan grafik birimi, 80x paralel işlem birimiyle pek çok oyunu belli ayarlarda çalıştırabiliyor.

Üzerinde sadece bir adet bellek slotu bulunan sistemde, 4GB'a kadar DDR3-1066MHz SO-DIMM bellek kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir adet 2.5-inç SATA disk rafına sahip olan bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi, USB 2.0 teknolojisi ile kıyaslandığında 10 kata kadar yüksek veri transferini mümkün kılan USB 3.0 teknolojisine (çift port) ve görüntü aktarımı için DVI ile HDMI konnektörleri gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Sahip olduğu özellikler ve AMD Brazos platformunun performansı ile HDTV'lerin yanında yer almaya aday olan Foxconn NT-A3500, Mayıs ayında Avrupa'da satışa sunulacak.