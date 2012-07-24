Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4

Masaüstü bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı ve fan hazırlayan Fractal Design, mid-tower segmentindeki yeni kasası Define R4'ü tanıttı.



Define R4, 523 mm x 464 mm x 232 mm ebatlarında ve 12.3 kg ağırlığında oldukça sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Mini ATX, Micro ATX ve ATX formundaki anakartlarla, 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla, 295 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (üstteki sabit disk bölmesi çıkarıldığında 430 mm) ve 170 mm derinliğinde güç kaynaklarıyla (alttaki fan kullanılmadığında 270 mm) uyumlu olan kasada, 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 8 adet 3.5-inç sürücü bölmesi (2.5-inç destekli) ve 7+1 adet genişletme slotu bulunuyor.



Ön yüzünde ve yan kapağında gürültü önleyici materyale; güç kaynağı kısmında ise çıkarılabilir fan filtresine yer verilen kasaya, hava sirkülasyonu sağlanması açısından 7 adet 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Fanlardan üçünün çalışma hızı, fan kontrolcü ile kontrol altına alınabiliyor. Kasayla beraber halihazırda iki tane 140 mm'lik fan (biri önde, biri arkada) geliyor.



Kablo saklama kanallarına sahip kasanın üst kısmında ise 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ses çıkışları, reset tuşu ve güç tuşu mevcut. Fractal Design, fiyat konusunda bilgi vermemiş. Kasanın gümüş ve beyaz renk seçeneklerinin de bulunduğunu belirtelim.



