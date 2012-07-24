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Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,1b
1
12
Kasa
knight
Haber Editörü
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Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4
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Masaüstü bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı ve fan hazırlayan Fractal Design, mid-tower segmentindeki yeni kasası Define R4'ü tanıttı.
Define R4, 523 mm x 464 mm x 232 mm ebatlarında ve 12.3 kg ağırlığında oldukça sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Mini ATX, Micro ATX ve ATX formundaki anakartlarla, 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla, 295 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla (üstteki sabit disk bölmesi çıkarıldığında 430 mm) ve 170 mm derinliğinde güç kaynaklarıyla (alttaki fan kullanılmadığında 270 mm) uyumlu olan kasada, 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 8 adet 3.5-inç sürücü bölmesi (2.5-inç destekli) ve 7+1 adet genişletme slotu bulunuyor.
Ön yüzünde ve yan kapağında gürültü önleyici materyale; güç kaynağı kısmında ise çıkarılabilir fan filtresine yer verilen kasaya, hava sirkülasyonu sağlanması açısından 7 adet 120 mm / 140 mm fan takılabiliyor. Fanlardan üçünün çalışma hızı, fan kontrolcü ile kontrol altına alınabiliyor. Kasayla beraber halihazırda iki tane 140 mm'lik fan (biri önde, biri arkada) geliyor.
Kablo saklama kanallarına sahip kasanın üst kısmında ise 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, ses çıkışları, reset tuşu ve güç tuşu mevcut. Fractal Design, fiyat konusunda bilgi vermemiş. Kasanın gümüş ve beyaz renk seçeneklerinin de bulunduğunu belirtelim.

Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4
Tam Boyutta Gör
Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4
Tam Boyutta Gör
Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4
Tam Boyutta Gör
Fractal Design'dan sade tasarımlı mid-tower kasa: Define R4
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infom@n 7 yıl en beğenilen
Sadeliği çok severim, bu kasayı da çok sevdim.
Öyle neon, kargacık burgacık şekilli kasalar benim ilgi alanıma girmiyor.
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slymnzey 5 yıl
Yakındır birileri getirir inşallah. bende çok beğendim açıkçası. Sade, şık ve tasarımı oldukça güzel.
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Dovahkiin 6 yıl
Oyuncu kasası deyince illa içinde GTX Titan SLI olması gerekmiyor.
Orta halli oyun sistemlerine rahatlıkla yeterli soğutmayı ve sessizliği sağlayacaktır.
Fiyatı çok abartı değilse gayet alınabilir bir kasa bence.
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karayulun 6 yıl
DH Misafiri
Define serisinden R2, R3 ve R4 modelleri sessizlik isteyenlere yönelik üretiliyor ve ülkemize sadece oyunculara yönelik kasalar getirilmeye çalışıldığından nerede para orada o kadar köfte tarzında yaşayıp gidiyoruz. Ondan sonra da övünüp dururuz Türkiye her şey var ağbi diye. Türkiyeye neredeyse her sektörde yurt dışında üretilen ürünlerin ancak %20-60ı bile zor getiriliyor.Yani sadece tüketen enayi kapitalist bile olmayı başaramıyoruz desek yeridir hani.Biz zaten bir şey üretmediğimiz için ancak netten kedinin ciğere bakması gibi böyle ekrandan bakıp iç geçiriyoruz.Bilgimizin olmadığı yerde de tabiki hayallerimiz bile sınırlı kalıyor.

kardeşim aynen dediğin gibi. tekelleşme ve sabit fikirli beyinler oldukça, bizim millete daha çok full tower kasa satmaya çalışacak bu cahil/sorumsuz sözde tedarikçi firmalar.
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damn2u 6 yıl
Bu kasanın white window modeli çok ilgimi çekiyordu, keza desing arc atx modeli de öyle fakat ülkemizde satılmadığı için alamadım ne yazık ki.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
Define serisinden R2, R3 ve R4 modelleri sessizlik isteyenlere yönelik üretiliyor ve ülkemize sadece oyunculara yönelik kasalar getirilmeye çalışıldığından nerede para orada o kadar köfte tarzında yaşayıp gidiyoruz.
Ondan sonra da övünüp dururuz "Türkiye her şey var ağbi" diye.
Türkiye'ye neredeyse her sektörde yurt dışında üretilen ürünlerin ancak %20-60'ı bile zor getiriliyor.
Yani sadece tüketen enayi kapitalist bile olmayı başaramıyoruz desek yeridir hani.
Biz zaten bir şey üretmediğimiz için ancak netten kedinin ciğere bakması gibi böyle ekrandan bakıp iç geçiriyoruz.Bilgimizin olmadığı yerde de tabiki hayallerimiz bile sınırlı kalıyor.
Yanıtla +2
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bocekgrafik 7 yıl
Sadece tipi bir tarafa; hava sirkülasyonu zayıf olacağından, oyunculara hitap etmeyen bir kasa...
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
Yav arkadas su fractal designe markasını getirecek bir tane firma bulamadım adamlar muhtesem dizaynlarda kasa yapıyolar ve turkiyedeki hicbir firma getirmek istemiyor.Bu arada harbiden cok guzel bir kasa yapmıslar fakat ben halen arc-mini modeline hastayım
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infom@n 7 yıl en beğenilen
Sadeliği çok severim, bu kasayı da çok sevdim.
Öyle neon, kargacık burgacık şekilli kasalar benim ilgi alanıma girmiyor.
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Kasalara soğutuculara fanlara deve yükü para yatırırdım. artık stock fan stock kasa fan. onlara bayılacağım parayla daha iyi bi ekran kartı işlemci alırım
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KUM23 7 yıl
sunucu kasassı gibi işyerleri ancak alır bunu
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spaydix 7 yıl
tatlı olmuş hoşuma gitti
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