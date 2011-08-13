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Frontierville'de sonra Zynga yeni vahşi batı oyunu Pioneer Trail'i başlatıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal oyunların en büyük firması Zynga başarılı yapımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Vahşi batı temalı oyunu Frontierville’den sonra aynı konu üzerinde Pioneer Trail adlı yeni bir yapım daha hazırladı.

Yeni oyunda oyuncular vagonları doldurarak ve Beaver Valley, High Plains ve Avalanche Pass haritalarında yolculuk yaparak Fort Courage’a ulaşmaya çalışıyorlar.

Çoğu Zynga oyununda mekanikler aynı iken tema ve hikayeler farklılık gösteriyor. Pioneer Trail oyununda konu Gratchett Gang tarafından Fort Courage’a kaçırılan Ezekiel adında bir gencin etrafında gelişiyor. Oyuncular görevleri tamamlayarak Ezekiel’i kurtarmaya çalışıyor. 

Pioneer Trail hikaye bazlı bir oyun. Oyuncu yeni işaretlere ulaştıkça hikayenin gizli kısımları açılmaya başlıyor. Oyun başlangıcında bir kabin inşa ediliyor ve diğer oyunların aksine çiftlik alanı 5 dakikalık bir sürede tamamlanıyor. 

Oyunun en büyük özelliği oyuncuların arkadaş listesinden olmayan diğer oyuncularla da birlikte oynayabilmesi. Birbirlerini tanımayan kişilerin de beraber görevler yapılabilecekleri bu sistem ilerleyen bir tarihte oyuna eklenecek. 

Oyunun stratejisi de biraz farklı. Sınırsız komşu ekleme yerine üç kişilik arkadaş grupları görevlerin yapılmasında yardımcı oluyor. Bu arkadaşlar ne kadar aktifse oyun da o kadar hızlı ilerliyor.

Oyun tek bir harita üzerinde oynansa da hikayenin farklı gidişatları arasından oyuncular seçim yapabiliyor. Oyun bittiğinde ise başka bir gidişat seçilerek yeni bir heyecan daha yaşanabiliyor.

Oyun alanı diğer yapımlardan daha büyük. Zynga oyunun 5 kat daha fazla oynama süresi sunacağını belirtiyor. Ayrıca oyun çoklu haritalar ve çevreler arasında ilerleyen ilk oyun. Seviye atlama, para kazanma, kazandıkça yeni eşyalar satın alma gibi işlemler yine aynı.

Frontierville oyunun geliştiricisi John Osvald, Pioneer Trail’in sonraki oyunlar için de kullanılacak sosyal interaktivite ve mekanikler sunduğunu belirtiyor. Oyun ile bu mekanikler de test edilmiş olacak.

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HAAltuntas 7 yıl
Farmville den sonrası sıktı.
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Besiktask34 7 yıl
gereksiz bir oyun daha tutturana kadatr devam google deneklerin bekliyor sırada
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daysleeperxp 7 yıl
Bu oyun tutmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
Kardeşimin evinin arkasında 35-40 metrekare bir bahçe var. Ona gittiğimde ne zaman camdan baksam sanki bir hafriyat alanına bakıyormuşum gibi hissediyorum. O bahçede bir şeyler yetiştirip evin bütçesine 3-5 kuruş katkı yapmak yerine face denilen yerde çiftlikti akvaryumdu vs. oyunlar ile ailecek zaman geçirirler, birde üstüne bu oyunlar için para harcarlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Bir aralar Farmville vardı, Türkiye'de de dünyada da meşurdu ama rezil ettiler.O kadar fazla yenilik geldi ki oyuna, bu gelen yenilikleride Gerçek Para(Cash) harcamadan kullanamıyorduk.
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