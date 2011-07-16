Fujitsu kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarını satışa sunuyor

Fujitsu bir süredir konuşulmaka olan kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarı TH40D'yi anavatanı Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, aynı form faktörüne sahip diğer bazı tabletler gibi Intel'in Oak Trail platformu üzerinde şekilleniyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 1.5GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisinden alıyor.

17.4mm kalınlığında ve 1.1 Kg ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1GB sistem belleğine sahip. Depolama sürücüsü olarak Android tabanlı modellerden farklı olarak NAND Flash yerine geleneksel sabit diskin kullanıldığı tablet, 120GB kapasiteli disk ile geliyor. Windows 7 işletim sistemine yer verilen TH40D, 23 Watt/saat kapasiteli pil ile tam şarj durumunda 6 saate kadar aralıksız çalışabiliyor. Japonya'da 22 Temmuz ile birlikte rafları süslemesi beklenen tabletin fiyatı ise son gelen bilgilere göre 1000$ civarında olacak.