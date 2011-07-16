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Fujitsu kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarını satışa sunuyor

7 yıl
7,9b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu bir süredir konuşulmaka olan  kızaklı klavyeye sahip tablet bilgisayarı TH40D'yi anavatanı Japonya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. 10.1-inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, aynı form faktörüne sahip diğer bazı tabletler gibi Intel'in Oak Trail platformu üzerinde şekilleniyor ve ihtiyaç  duyduğu gücü 1.5GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisinden alıyor.
17.4mm  kalınlığında ve 1.1 Kg ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1GB sistem belleğine sahip. Depolama sürücüsü olarak Android tabanlı modellerden farklı olarak NAND Flash yerine geleneksel sabit diskin kullanıldığı tablet, 120GB kapasiteli disk ile geliyor. Windows 7 işletim sistemine yer verilen TH40D, 23 Watt/saat kapasiteli pil ile tam şarj durumunda 6 saate kadar aralıksız çalışabiliyor. Japonya'da 22 Temmuz ile birlikte rafları süslemesi beklenen tabletin fiyatı ise son gelen bilgilere göre 1000$ civarında olacak.

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Mühendis Kafası 7 yıl
HAAltuntas
Tasarımının güzel olmasının yarı sıra dizüstü bilgisayarlara yeni bir boyut kazandırmış.

tablet bu, dizüstü bilgisayar değil
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HAAltuntas 7 yıl
Tasarımının güzel olmasının yarı sıra dizüstü bilgisayarlara yeni bir boyut kazandırmış.
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HarryPotter93 7 yıl
tasarım güzel ama windows 7 olmamış bide bir tablet için 6 saat pil ömrü az bence
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Emre Demirel 7 yıl
bunu nasıl tutup yazı yazacağız biraz garip olmuş
masa üstünde kullanılır sanırım
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umutarslan.com 7 yıl
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tasarımlar gerçekten güzel.
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acesinty 7 yıl
hoş ve sade tasarım ..
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