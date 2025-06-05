Intel’in yeni yol haritası sızdı: Nova Lake-U, Wildcat Lake ve Bartlett Lake-S geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi Nova Lake-S dahil olmak üzere yeni nesil işlemciler üzerinde hazırlıklara başladı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Intel'in resmi destek belgelerinde şirketin gelecek planları gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre, masaüstü sınıfında Nova Lake-S serisiyle birlikte Nova Lake-U adlı düşük güç tüketimli bir mobil varyant da geliştiriliyor.

Nova Lake-U ve Bartlett Lake-S yolda

Kaçıranlar için Intel, Nova Lake-S işlemciler ile çok çekirdekli performansta şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birine hazırlanıyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir. Belgelerde ayrıca Wildcat Lake platformu da keşfedildi. Bu serinin, Twin Lake’in yerini alacak düşük güç tüketimine sahip yeni nesil mobil çözümler olması bekleniyor.

Wildcat Lake hakkında henüz mimari detaylar netleşmese de, özellikle mobil pazarda enerji verimliliği odaklı bir çözüm olarak konumlanabilir. Sızan slayt, ilk olarak CES 2024’te tanıtılan Bartlett Lake platformuna da yeni bir modelin ekleneceğini ortaya koyuyor. Halihazırda endüstriyel ve ticari kullanımlara yönelik geliştirilen bu seri, 24 çekirdeğe kadar çıkabilen hibrit yapılarla tanıtılmıştı. Ancak yeni 12 çekirdekli Bartlett Lake-S modeli, sadece P-çekirdeklerden oluşan ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan bir sürüm olacak.

Tam Boyutta Gör Bu modelin LGA 1700 soketini ve mevcut 600-700 serisi anakartları desteklemesi bekleniyor. Lansman tarihi ise 2025 Eylül olarak işaret ediliyor. Panther Lake işlemciler ise, görünüşe göre yalnızca mobil segmentte kalmaya devam edecek. 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi beklenen bu çipler, daha önce Computex 2025'te gösterilen referans sistemlerde de yer almıştı.

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Son olarak, Nova Lake-S tarafında daha önce sızdırılan bilgilerle uyumlu olarak LGA 1954 soketine geçiş yapılacak. 52 çekirdekli yapı ve hibrit tasarımla birlikte Intel, masaüstü pazarında rekabeti hedefliyor. Nova Lake-U ise benzer mimariyi daha düşük TDP sınırlarında mobil sistemlere taşıyacak.

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Intel’in yol haritası: Nova Lake-U, Wildcat ve Bartlet Lake sızdı

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