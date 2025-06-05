Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’in yeni yol haritası sızdı: Nova Lake-U, Wildcat Lake ve Bartlett Lake-S geliyor

    Intel'in resmi dokümanında ortaya çıkan yol haritası, Nova Lake'in yanı sıra Wildcat Lake ve Bartlett Lake-S platformlarının da varlığını doğruladı. İşte detaylar...

    Intel’in yol haritası: Nova Lake-U, Wildcat ve Bartlet Lake sızdı Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi Nova Lake-S dahil olmak üzere yeni nesil işlemciler üzerinde hazırlıklara başladı. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Intel'in resmi destek belgelerinde şirketin gelecek planları gün yüzüne çıktı. Görünüşe göre, masaüstü sınıfında Nova Lake-S serisiyle birlikte Nova Lake-U adlı düşük güç tüketimli bir mobil varyant da geliştiriliyor.

    Nova Lake-U ve Bartlett Lake-S yolda

    Kaçıranlar için Intel, Nova Lake-S işlemciler ile çok çekirdekli performansta şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birine hazırlanıyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir. Belgelerde ayrıca Wildcat Lake platformu da keşfedildi. Bu serinin, Twin Lake’in yerini alacak düşük güç tüketimine sahip yeni nesil mobil çözümler olması bekleniyor.

    Wildcat Lake hakkında henüz mimari detaylar netleşmese de, özellikle mobil pazarda enerji verimliliği odaklı bir çözüm olarak konumlanabilir. Sızan slayt, ilk olarak CES 2024’te tanıtılan Bartlett Lake platformuna da yeni bir modelin ekleneceğini ortaya koyuyor. Halihazırda endüstriyel ve ticari kullanımlara yönelik geliştirilen bu seri, 24 çekirdeğe kadar çıkabilen hibrit yapılarla tanıtılmıştı. Ancak yeni 12 çekirdekli Bartlett Lake-S modeli, sadece P-çekirdeklerden oluşan ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan bir sürüm olacak.

    Intel’in yol haritası: Nova Lake-U, Wildcat ve Bartlet Lake sızdı Tam Boyutta Gör
    Bu modelin LGA 1700 soketini ve mevcut 600-700 serisi anakartları desteklemesi bekleniyor. Lansman tarihi ise 2025 Eylül olarak işaret ediliyor. Panther Lake işlemciler ise, görünüşe göre yalnızca mobil segmentte kalmaya devam edecek. 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi beklenen bu çipler, daha önce Computex 2025'te gösterilen referans sistemlerde de yer almıştı. 

    Son olarak, Nova Lake-S tarafında daha önce sızdırılan bilgilerle uyumlu olarak LGA 1954 soketine geçiş yapılacak. 52 çekirdekli yapı ve hibrit tasarımla birlikte Intel, masaüstü pazarında rekabeti hedefliyor. Nova Lake-U ise benzer mimariyi daha düşük TDP sınırlarında mobil sistemlere taşıyacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiziki altın nerede saklanır arabadaki çizikler nasıl giderilir bu oyundaki online özelliklere erişmek için playstation network ve ea necati şaşmaz boyu nesine vergi kesintisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 13T
    Xiaomi 13T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum