Intel’in yeni yol haritası sızdı: Nova Lake-U, Wildcat Lake ve Bartlett Lake-S geliyor

Nova Lake-U ve Bartlett Lake-S yolda
Kaçıranlar için Intel, Nova Lake-S işlemciler ile çok çekirdekli performansta şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birine hazırlanıyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı olmayabilir. Belgelerde ayrıca Wildcat Lake platformu da keşfedildi. Bu serinin, Twin Lake’in yerini alacak düşük güç tüketimine sahip yeni nesil mobil çözümler olması bekleniyor.
Wildcat Lake hakkında henüz mimari detaylar netleşmese de, özellikle mobil pazarda enerji verimliliği odaklı bir çözüm olarak konumlanabilir. Sızan slayt, ilk olarak CES 2024’te tanıtılan Bartlett Lake platformuna da yeni bir modelin ekleneceğini ortaya koyuyor. Halihazırda endüstriyel ve ticari kullanımlara yönelik geliştirilen bu seri, 24 çekirdeğe kadar çıkabilen hibrit yapılarla tanıtılmıştı. Ancak yeni 12 çekirdekli Bartlett Lake-S modeli, sadece P-çekirdeklerden oluşan ve düşük güç tüketimiyle öne çıkan bir sürüm olacak.
Son olarak, Nova Lake-S tarafında daha önce sızdırılan bilgilerle uyumlu olarak LGA 1954 soketine geçiş yapılacak. 52 çekirdekli yapı ve hibrit tasarımla birlikte Intel, masaüstü pazarında rekabeti hedefliyor. Nova Lake-U ise benzer mimariyi daha düşük TDP sınırlarında mobil sistemlere taşıyacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: