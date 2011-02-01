Fujitsu'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: Stylistic Q550

Fujitsu, Windows 7 işletim sistemli tableti Stylistic Q550'yi duyurdu. 10 inç'lik boyuta sahip ekranın 1366 x 768 çözünürlük sunan Stylistic Q550'de Intel Z670 Oak Trail işlemci kullanılmış. Sistem belleğinin 2 GB olarak belirlendiği tablette depolama ihtiyacını 64 GB kapasiteli SSD karşılıyor. Fujitsu Stylistic Q550'de biri önde diğeri arkada olmak üzere 2 adet kameraya yer verilmiş.

Fujitsu'nun Windows 7 işletim sistemiyle piyasaya sunacağı tableti Stylistic Q550'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.