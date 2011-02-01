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Fujitsu'dan Windows 7 işletim sistemli tablet: Stylistic Q550

Fujitsu, Intel Z670 Oak Trail işlemcili ve Windows 7 işletim sistemli Stylistic Q550'yi duyurdu.
8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fujitsu, Windows 7 işletim sistemli tableti Stylistic Q550'yi duyurdu. 10 inç'lik boyuta sahip ekranın 1366 x 768 çözünürlük sunan Stylistic Q550'de Intel Z670 Oak Trail işlemci kullanılmış. Sistem belleğinin 2 GB olarak belirlendiği tablette depolama ihtiyacını 64 GB kapasiteli SSD karşılıyor. Fujitsu Stylistic Q550'de biri önde diğeri arkada olmak üzere 2 adet kameraya yer verilmiş.

Fujitsu'nun Windows 7 işletim sistemiyle piyasaya sunacağı tableti Stylistic Q550'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


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icon 7 yıl
bir kız arkadaşım Fujitsu fabrikasında calışıyor hemen bi bilgi alayım
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radiko1 7 yıl
fujitsu nun eski serisi stylistic lere. bakqbilirsiizn
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DH Misafiri 7 yıl
Bazılarına göre w7 li tabletler gereksiz ama ben 1 aydır işimi görecek w7 li tablet arıyorum. Daha piyasaya yeni yeni çıkıyorlar(Tr ye gelmek bilmeselerde). İş amaçlı kullancaksanız W7, ama ben eğlence amaçlı kullanacam diyorsanız w7 sizi sarmaz...
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Volkanbaba 8 yıl
Windows7 li tablet pek tutulacak gibi gelmiyor daha stabilr ve tabletlere özgü sistemler varken
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34sem 8 yıl
css acar mi
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radiko1 8 yıl
bunların inceleme videoları youtube ta var. Stabil gözüküyor.
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maliahmet1 8 yıl
ben x6 1090t kullanıyom yine donan bir işletim sistemi olan windows 7de tabletler hiç kalır yani cok donmuyorda arada takılıyor belki hddendir ssd yok çünkü
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@KlavYE@ 8 yıl
windows xp ile çalışan tablet hangileri var. mouse takılabilen.???
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Batuist 8 yıl
windows 7 bu tablette çok güzel kullanılır (?) profesyonel alana hizmet debilir gerçi ama sıradan bir kullancı için bir tablette windows 7 fazla!!!
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Exit to DOS 8 yıl
Yanlış bir adım. İnsanlar artık Android x86 ve Meego projeleriyle netbooklara bile bu tarz sistemlerin kurulması yönünde ilerliyorlar , fujitsu gidiyor W7 tablet çıkartıyor.

Açıkçası bir tablet alacaksam işletim sistemi kesinlikle Linux tabanlı olan Android olur. Her bakımdan üstün.
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