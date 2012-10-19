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Fujitsu'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 8 işletim sistemli tablet: Arrows QH55

6 yıl
1,9b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Fujitsu, bugün duyurusunu gerçekleştirdiği Arrows QH55 modeli ile Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'i kullanan tablet üreticileri kervanına katıldı.
264.4 mm uzunluğunda, 169.4 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 574 gram ağırlığında tasarlanan Arrows QH55'in, suya ve toza dayanıklı yapısıyla rakipleri arasından sıyrıldığını söyleyebiliriz.
10.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In plane switching) panelli ekrana sahip olan tablete, Intel Clovertrail platformu, 533 MHz hızında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimi ve 2 GB RAM güç veriyor. Intel'in Windows 8 işletim sistemli tabletlere özel geliştirdiği çift çekirdekli Atom Z2760 işlemci, 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş. Çalışma frekansı ise 1.5 GHz.
Ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kameranın, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kameranın konumlandırıldığı Arrows QH55, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, GPS ve Bluetooth 4.0 üçlüsü ile donatılmış. 
64 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen tablette, microSD kart girişi unutulmamış. Ayrıca bataryanın 10.5 saat boyunca video izlemek için yeterli olacağı vurgulanmakta. Fujitsu, Arrows QH55'i, 26 Ekim'den itibaren satışa sunmayı planlıyor.

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nurettinaz 6 yıl
Şu atom artık bir bitsin.
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based_1984 6 yıl
fiyatı sanırım belli değil,
zaten memleketimizdeki vergilerin yuksekligi yüzünden teknolojiyi birkaç yıl geriden takip etmek zorunda kalıyoruz :) haydi hayırlısı
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Stanislas Xavier 6 yıl
SGX545 ? intelin dahili grafik yongasını enerji tüketiminden dolayı kullanmadılar her halde
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Giriş seviyesi bir makine olacaktır.
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sertacarslan 6 yıl
Fiyatı da uygun olursa alınası bir tablet.
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haymatloshan 6 yıl
Fujitsu bunlarla uğraşacağına,konsept olarak tasarlanan bir cihaz vardı onda uzmanlaşsa daha faydalı olur.
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radiko1 6 yıl
fiyat nerdeki f/p olsun.
Fujitsu her zaman pahalı satar..
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
F/P olacaktır
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