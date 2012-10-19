Fujitsu'dan Intel Atom işlemcili ve Windows 8 işletim sistemli tablet: Arrows QH55

Fujitsu, bugün duyurusunu gerçekleştirdiği Arrows QH55 modeli ile Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 8'i kullanan tablet üreticileri kervanına katıldı.

264.4 mm uzunluğunda, 169.4 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 574 gram ağırlığında tasarlanan Arrows QH55'in, suya ve toza dayanıklı yapısıyla rakipleri arasından sıyrıldığını söyleyebiliriz.



10.1-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS (In plane switching) panelli ekrana sahip olan tablete, Intel Clovertrail platformu, 533 MHz hızında çalışan PowerVR SGX545 grafik birimi ve 2 GB RAM güç veriyor. Intel'in Windows 8 işletim sistemli tabletlere özel geliştirdiği çift çekirdekli Atom Z2760 işlemci, 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilmiş. Çalışma frekansı ise 1.5 GHz.



Ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kameranın, arka yüzünde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kameranın konumlandırıldığı Arrows QH55, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, GPS ve Bluetooth 4.0 üçlüsü ile donatılmış.

64 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen tablette, microSD kart girişi unutulmamış. Ayrıca bataryanın 10.5 saat boyunca video izlemek için yeterli olacağı vurgulanmakta. Fujitsu, Arrows QH55'i, 26 Ekim'den itibaren satışa sunmayı planlıyor.

