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Fujitsu'nun yeni ultrabook modelleri detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujitsu'nun yeni ultrabook modelleri detaylandı
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Dizüstü bilgisayar pazarında daha iyi bir konuma gelmeyi hedefleyen Fujitsu, uhazırladığı iki yeni model ile ultrabook pazarına adım atıyor. Lifebook UH Serisi altında sunulan UH75/H ve UH55/H kodlu yeni ultrabook modelleri, 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyorlar. Intel'in 1.4GHz'de çalışan Core i3-2367M işlemcisinden güç alan sistemler, 500GB kapasiteli geleneksel sabit disk ya da 128/256GB SSD seçenekleriyle alınabiliecek.
Bellek kapasitesi olarak 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacağı ifade edilirken, bağlantı seçenekleri arasında WiMAX, HDMI ve WiFi donanımlarına yer veriliyor. 327x225x9-15.6mm boyutlarında ve 1.44 Kg ağırlığında olan sistemin pil ömrü ise 9.1 saat olarak açıklandı. İki modelden UH55, parmakizi okuyucusuna sahip değil ve donanım olarak 320GB sabit disk ile 4GB DDR3 bellek ile geliyor. Yeni ultrabook'ların yakında satışa sunulması bekleniyor. 
Fujitsu'nun yeni ultrabook modelleri detaylandı
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giulianihdhx 7 yıl
Bence CASPER daha iyi !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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azizdeli 7 yıl
gideri var :D
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turbo-powwer 7 yıl
Tasarım buradaki resimlerde hoş görünüyor fakat videolarda çok da hoş görünmüyor. Bir bakın derim.
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Cnyylmz 7 yıl
Tasarım Gayet Şık Yalnız Ekran Çözünürlüğü Çok Dandik ...
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Recharged 7 yıl
Tasarım olarak iyi duruyor.
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createemir 7 yıl
berkaylive
Bence CASPER daha iyi !

O zaman 2GB ekran kartınız ile oyun oynamaya devam edin siz..
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JrMaster 7 yıl
Bu inceliklerde 15,6" felan hd ekranlı ve iyi bir grafik kartı ile gelen modeller olursa asusun ux en yeni serisi gibi olay kendini aşar
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berkaylive 7 yıl
Bence CASPER daha iyi !
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Stanislas Xavier 7 yıl
Çözünürlük ve işlemci biraz daha iyi olmalıydı bence 14"lik bir pc minimum 1600x900 piksel olmalı..
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lezginka 7 yıl
incecik:) türkiyeye ne zaman girer acaba bi de fiyatalrı nasıl olurki.renkli bir ultrabook gayet şık
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