Fujitsu'nun yeni ultrabook modelleri detaylandı

Dizüstü bilgisayar pazarında daha iyi bir konuma gelmeyi hedefleyen Fujitsu, uhazırladığı iki yeni model ile ultrabook pazarına adım atıyor. Lifebook UH Serisi altında sunulan UH75/H ve UH55/H kodlu yeni ultrabook modelleri, 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekran ile geliyorlar. Intel'in 1.4GHz'de çalışan Core i3-2367M işlemcisinden güç alan sistemler, 500GB kapasiteli geleneksel sabit disk ya da 128/256GB SSD seçenekleriyle alınabiliecek.

Bellek kapasitesi olarak 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacağı ifade edilirken, bağlantı seçenekleri arasında WiMAX, HDMI ve WiFi donanımlarına yer veriliyor. 327x225x9-15.6mm boyutlarında ve 1.44 Kg ağırlığında olan sistemin pil ömrü ise 9.1 saat olarak açıklandı. İki modelden UH55, parmakizi okuyucusuna sahip değil ve donanım olarak 320GB sabit disk ile 4GB DDR3 bellek ile geliyor. Yeni ultrabook'ların yakında satışa sunulması bekleniyor.