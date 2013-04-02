Full HD çözünürlükte Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'dan yer yer %51 daha hızlı

Son dönemde Krait tabanlı asimetrik çalışabilen çekirdekleri ile üst seviye her telefonda görmeye başladığımız Snapdragon platformunun tepe modelleri S4 Pro ve 600, özellikle Full HD çözünürlükte ekranlara sahip cep telefonu modellerinin yaygınlaşması ile birlikte bünyelerinde barındırdıkları Adreno 320'nin yeterliliği konusunda kullanıcılar arasında soru işaretlerine neden oldular.

Qualcomm'un S4 Pro'a nazaran hem mimari hem de hız anlamında iyileştirilmiş Krait tabanlı 4 merkezi işlem çekirdeğinin bir araya gelmesi ile oluşan ve Adreno 320'nin daha hızlı bir modelini içeren Snapdragon 600 platformu, HTC One ve Samsung Galaxy S4'ün LTE versiyonunda yer alacakken Full HD arenasında Snapdragon S4 Pro'u taşıyan modeller olarak Sony Xperia Z ve Oppo Find 5'i görüyoruz.

Qualcomm her ne kadar Adreno 320'nin Full HD çözünürlükteki cihazlar için geliştirilmediğinin altını çiziyor olsa da en erken 2. çeyrekte Snapdragon 800 platformu ile birlikte hayatımıza girecek olan Adreno 330'a kadar firmaların elindeki bir kaç seçenekten biri olan Adreno 320'nin merak konusu olan tarafı; Snapdragon S4 Pro ile Snapdragon 600 platformları arasında gerçekten kayda değer bir fark olup olmayacağı konusu.

2.7 sürümü ile birlikte GPU performansı değerlendirmesi konusunda oldukça yol alan GL Benchmark'ın son sürümünde Adreno 320 (Snapdragon 600 ve S4 Pro versiyonları), Mali400MP4 (Samsung Galaxy Note 2) ve Adreno 305'i (HTC One SV) sizler için test edip tablolarda bir araya getirdik.

GL Benchmark 2.7'nin T-Rex testinde Full HD çözünürlükte elde edilen değer tablosunda Snapdragon 600 içerisinde yer alan Adreno 320, S4 Pro versiyonuna göre %15 ve %45 daha yüksek performans sergilerken, GL Benchmark 2.5 Egypt testinde fark %52'e kadar çıkıyor.

GL Benchmark 2.7 bu sene ve gelecek sene çıkacak oyunlar için referans kabul edilebilecekken, 2.5 sürümünü bir önceki sene piyasaya sürülen oyunlar için referans olarak düşünebiliriz.



HTC One üzerinde yer alan Adreno 320'li Snapdragon 600'ü Note 2 karşısına koyduğumuzda ise Mali400MP4'ün neden Samsung Galaxy S4'te yer almadığı açık bir şekilde görülebiliyor. Mal400MP4, HD çözünürlükte yeterli olsa da konu Full HD olduğunda modern rakipleri %211'e kadar daha iyi sonuç sergiliyorlar.

Aynı sonuçlar Adreno 305 için de geçerli. Daha çok 800x480, 960x540 ve 1280x720 piksel ekranlı cihazlarda yer alan GPU, Full HD için kabul edilebilir bir performans sunmaktan uzakta kalıyor ve rakipleri %206'a kadar oranla daha iyi bir başarım sergiliyorlar.

Özellikle Samsung Galaxy S4'ün PowerVR SGX544MP3 GPU'lu Exynos Octa işlemcili modellerinin de ülkemizde satışa sunulması ile birlikte alevleneceğini düşündüğümüz telefonlarda Full HD çözünürlükte oyun performansı tartışmalarını yine çeşitli test ve grafikler ile bilgilerinize sunuyor olacağız.