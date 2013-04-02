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Full HD çözünürlükte Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'dan yer yer %51 daha hızlı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,9b
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86
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Son dönemde Krait tabanlı asimetrik çalışabilen çekirdekleri ile üst seviye her telefonda görmeye başladığımız Snapdragon platformunun tepe modelleri S4 Pro ve 600, özellikle Full HD çözünürlükte ekranlara sahip cep telefonu modellerinin yaygınlaşması ile birlikte bünyelerinde barındırdıkları Adreno 320'nin yeterliliği konusunda kullanıcılar arasında soru işaretlerine neden oldular.
Qualcomm'un S4 Pro'a nazaran hem mimari hem de hız anlamında iyileştirilmiş Krait tabanlı 4 merkezi işlem çekirdeğinin bir araya gelmesi ile oluşan ve Adreno 320'nin daha hızlı bir modelini içeren Snapdragon 600 platformu, HTC One ve Samsung Galaxy S4'ün LTE versiyonunda yer alacakken Full HD arenasında Snapdragon S4 Pro'u taşıyan modeller olarak Sony Xperia Z ve Oppo Find 5'i görüyoruz.
Qualcomm her ne kadar Adreno 320'nin Full HD çözünürlükteki cihazlar için geliştirilmediğinin altını çiziyor olsa da en erken 2. çeyrekte Snapdragon 800 platformu ile birlikte hayatımıza girecek olan Adreno 330'a kadar firmaların elindeki bir kaç seçenekten biri olan Adreno 320'nin merak konusu olan tarafı; Snapdragon S4 Pro ile Snapdragon 600 platformları arasında gerçekten kayda değer bir fark olup olmayacağı konusu.
2.7 sürümü ile birlikte GPU performansı değerlendirmesi konusunda oldukça yol alan GL Benchmark'ın son sürümünde Adreno 320 (Snapdragon 600 ve S4 Pro versiyonları), Mali400MP4 (Samsung Galaxy Note 2) ve Adreno 305'i (HTC One SV) sizler için test edip tablolarda bir araya getirdik.
Full HD çözünürlükte Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'dan yer yer %51 daha hızlı
 GL Benchmark 2.7'nin T-Rex testinde Full HD çözünürlükte elde edilen değer tablosunda Snapdragon 600 içerisinde yer alan Adreno 320, S4 Pro versiyonuna göre %15 ve %45 daha yüksek performans sergilerken, GL Benchmark 2.5 Egypt testinde fark %52'e kadar çıkıyor.
GL Benchmark 2.7 bu sene ve gelecek sene çıkacak oyunlar için referans kabul edilebilecekken, 2.5 sürümünü bir önceki sene piyasaya sürülen oyunlar için referans olarak düşünebiliriz. 
Full HD çözünürlükte Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'dan yer yer %51 daha hızlı

HTC One üzerinde yer alan Adreno 320'li Snapdragon 600'ü Note 2 karşısına koyduğumuzda ise Mali400MP4'ün neden Samsung Galaxy S4'te yer almadığı açık bir şekilde görülebiliyor. Mal400MP4, HD çözünürlükte yeterli olsa da konu Full HD olduğunda modern rakipleri %211'e kadar daha iyi sonuç sergiliyorlar. 
Full HD çözünürlükte Snapdragon 600, Snapdragon S4 Pro'dan yer yer %51 daha hızlı
Aynı sonuçlar Adreno 305 için de geçerli. Daha çok 800x480, 960x540 ve 1280x720 piksel ekranlı cihazlarda yer alan GPU, Full HD için kabul edilebilir bir performans sunmaktan uzakta kalıyor ve rakipleri %206'a kadar oranla daha iyi bir başarım sergiliyorlar. 
Özellikle Samsung Galaxy S4'ün PowerVR SGX544MP3 GPU'lu Exynos Octa işlemcili modellerinin de ülkemizde satışa sunulması ile birlikte alevleneceğini düşündüğümüz telefonlarda Full HD çözünürlükte oyun performansı tartışmalarını yine çeşitli test ve grafikler ile bilgilerinize sunuyor olacağız. 

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
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Azumi 6 yıl bingbang
bingbang

Bu konuya bu yorumları yazan arkadaşların amacı ne anlamakta zorlanıyorum. Burada reklam değil test sonuçları paylaşılmış ve s4pro ve s600 karşılaştırılmış. Bugün htc iyi fakat yarın octalı s4 çıkınca tekrar test yayınlanacak bu sefer s4 önde olacak. Bu sefer de samsungçu mu olacak dh?

Her konuda olan şeyler hocam alıştık artık editörler gayet objektif özelliklede Mesut ve Erdi Bey HTC'nin üstün olduğu bir haber çıkıyor Sonyciler HTC reklamı yapıyorsunuz diyor, Samsung'un test sonuçları yayınlanıyor iPhonecular Samsung reklamı yapıyorsunuz diyor, iPhone ile ilgili bir haber çıkıyor Androidciler iPhone reklamı yapıyorsunuz diyor, Nvidiacılar AMD reklamı, AMDciler Intel reklamı.... bu böyle devam eder hepsinin ortak noktası @karabeyefe 'nin de belirttiği gibi ezilen tarafın editörleri marka fanlığı ile yada reklam yapmakla suçlaması olay bundan ibaret.
bingbangBu konuya bu yorumları yazan arkadaşların amacı ne anlamakta zorlanıyorum. Burada reklam değil test sonuçları paylaşılmış ve s4...
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bukalemun56 6 yıl
aceleciburak
dün reklam yaptılar reklam yapıyorsunuz diye yazıyorum yorum siliniyor hani üyelerin eleştirilerine açıktınız ... HTC nin her amiral gemisinde aynı durum. HTC Türkiyenin Reklam bütçesinin bi kısmı DonanımHaber e ayrılmış durumda ... Bir teknoloji mağazasında satış elemanı olarak çalışıyorum inanın elimden bir çok model cihaz geçiyor ben bu kadar fanatik değilim ... sevdiğim marka olan Samsung u bile yeri gelince yerin dibine sokuyorum... objektif olmak lazım ...

geçmiş incelemelere bakın s4 ile ilgili kaç haber var... objektif olmasa s4 ün incelemesi geçiştirilirdi. ta new yorklara gitti adamlar daha ne yapsınlar
aceleciburakdün reklam yaptılar reklam yapıyorsunuz diye yazıyorum yorum siliniyor hani üyelerin eleştirilerine açıktınız ... HTC nin her amir...
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RED LORD CHE 6 yıl
Mesut yada diğer DH editörlerinin böyle bir şeye alet olmayacağını düşünsem de(kendi istekleriyle değil)site sahip yada sahiplerinin reklam ve peşinden gelecek manilerden ötürü bu haberleri biraz sipariş ve bariz pas ederek editörleri bi anlamda haber yapmaya mecbur bırakıyor olabilirler.
tipil gazete mantığı anlayacağınız patron baskı yapar yada şu haberi yapacaksın der yazar yada haber editörleri de yapar BUNU BİLMEYEN YOK.
Bura da uyanık olup DH haber editörlerin video incelemelerini iyi takip etmek gerekiyor.
Bariz reklamını yaptıkları ürünlerde bile özellikle Mesut ve Erdinç bey mutlaka arada ürünün dandikliğiyle alakalı küçük mesajları kesin veriyorlar..,tabi anlayana.
Teste gelince HTC One korkunç bir Global one reklamı yapmaktalar.
Bu ürün HTC nin bi anlamda kaderini belirleyecek son kozları,
Firma 2012 senesinde çıkardığı ürünlerdeki teknik hatalarla bayağa bir imajı zedeledi bu durumda satışlarını bıçak keser gibi etkiledi ve rakiplerinin gerisine düştüler.
Bu durumdan ötürü bizim gibi alışverişi ve fuzulü harcamayı bol yapan bir ülkede tabiki dört koldan reklam çalışmalarını yapacaklar.
DH'de bu anlamda elektronik tüketimi yapan geniş bir kitleye referans site olarak hitap etmekte.
bizi kandırabilirlerse çalıştığımız şirkette dost muhabbetlerinde bizde istemeden bi çok kişiyi kandıracağız.
olay kısaca daha fazla para kazanmak bunun içinde kapitalizim her türlü yöntemi tabi ki deneyecektir .
ben Erdinç ve Mesut bey dahil DH haber editörlerine bu durumdan ötürü kızmıyorum.
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Hüsnü008 6 yıl
302k nexus 4'üm ile custom ve kernel üzerinde, adreno 320nin 487mhz saat hızı ile :) 2.5'ten 35 fps aldım... (3988 frames)
evet ofscreen yaptım tabiiki testi... htc one'ın da bu gpu hızında testini bekliyoruz!
ve standart hızda yani 400mhz'de ise 31 fps alıyorum, throttling devre dışı kernelda
demekki işlemci gerçekten farkediyormuş
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sweatcan 6 yıl
Tüm günah qualcomm da madem s600 deki adreno 320 iyileştirilmiş ve hız aşırtılmış adını adreno 325 yap tamam.
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ssonerb 6 yıl
Firaristt
Mesut Abi, başka testler, videolar ile de haberi güncellerseniz gerçekten güzel bir kaynak olacağını düşünüyorum. Ayrıca S600ler arasında da farklılıklar söz konusu.(One-S4 LTE)

canı sıkılıyor milletin boşver yaşamana bak. bu kirliliği yaratanların cogu hala nokia 3210 muadili telefon kullanmakta ahh ahh
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Rajeesh 6 yıl
colourofthelife
Ne kadar cahil, ne kadar fanatik, kör koyunlar var burada. Şuraya koydukları benchmark sonuçları DOĞRUYU YANSITMIYOR, nokta. Bunu da kasıtlı yaptıkları açık daha önce de yaptıklarına göre. Neyseki doğru sonuçları veren bir dolu site var da bunlara muhtaç kalınmıyor. Bu sonuçları gören de sanacak ki htc one, Xperia Zden %52 daha hızlı halbuki gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı halde. Gidin GL benchmarkın anasayfasına ve kendi gözlerinizle karşılaştırıp görün. Bu yalan, kasıtlı haberlere herkesin karşı çıkması gerekirken bu cahil fanatikler bir de destekliyor. Bu yapılan düpedüz yalan haber, atgözlüğüyle bakan htc fanatikleri görmüyor, göremiyor bunun ne kadar ahlaksızca birşey olduğunu. Alın işte kanıtı, hem de GL Benchmarkın kendi orijinal sitesinden: glbenchmark.com/... O telefonmuş, bu telefonmuş önemli değil, yapılan insanları yanlış yönlendirmek en hafifinden. Adam gidip htc alacak, gorecek ki hemen hiç fark yok Xperia Z ile. Sonra bu haberi yapanlara neler diyeceğini tahmin edin. Bırakın bu fanatikliği, cehaleti, yobazlığı ve bu haberlere karşı çıkalım HEP BERABER. Kafayı çalıştırın biraz, bu kadar koyun olmayın.
gsmarena.com/... alsana s600lu samsung s4
40 fps almış
xperia z ye bakıyoruz 29 fps
gsmarena kesin hile yapmıştır ama
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaş.hadi tamam s4 pro ve adreno 320 geçen senenin cpusu ve gpusu.şimdiki (iyileştirilmiş) adreno 320 sanki bu senenin yeni gpu su gibi bir göz boyama var.sony de htc de yanlış yaptılar o kadar. hatta samsumgda hata yaptı.neden mi.şuanda kullandıkları gpular tam sınır.yani bu yeni çıkacak oyunlar ki muhmemelen 2013 son çeyrek eee onları kasacak.ama ben 2000 lira para vericem ve 7 ay sonraki oyun kasıla kasıla oynatacak yok ya.
ben s4 alıcaktım cihaz herşeyiyle tam ama o gpu nedir öyle ya.daha iyisi varken ve kullanma zamanı da varken yapmadılar.hain adamalar.
ya kardeşim şu an piyasada tam teşekküllü bir cihaz yok.
kısaca CPU ile GPU eşit değiller....
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by10ur 6 yıl
glbenchmark.com/...
Biz kime inanalım şimdi
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TearsForFears 6 yıl by10ur
by10ur

glbenchmark.com/...

Biz kime inanalım şimdi

Verdiğin test sonuçlarında Htc One biraz önde.Lakin bence önemli olan test sonuçları değil.Bazı testlerde SGS 4 , İphone 5'i ikiye katlıyor.Ama oyun performansı , menü akıcılığına bakarsak İphone 5 daha önde.S600'lü Htc One'ın S4 Pro'lu Sony Xperia Z'den çoğu oyunda 2-3 fps daha önde olacağını düşünüyorum.Güçlü oyunların çoğunda frame düşüşleri yaşandığı içinde 2-3 fps nin fark yaratacağını düşünüyorum.Tabi oyun performansının hemen hemen aynı olduğunu düşünürsek tercih kişinin zevkine bağlı.Kişi hangisinin tasarımı beğeniyorsa onu alır.
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cbbatuhan26 6 yıl
Başlıklar bizi yıldıramaz.Bravia Engine'ine kurban XZ !!! Alüminyum'un dayanıklılık olarak katkısı yok sonuç olarak onun camıda kırılıyor.Hiç değilse çizilmiyor polikarbonat.Saygılar.r.r.r
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St Batuhan 6 yıl
colourofthelife
Ne kadar cahil, ne kadar fanatik, kör koyunlar var burada. Şuraya koydukları benchmark sonuçları DOĞRUYU YANSITMIYOR, nokta. Bunu da kasıtlı yaptıkları açık daha önce de yaptıklarına göre. Neyseki doğru sonuçları veren bir dolu site var da bunlara muhtaç kalınmıyor. Bu sonuçları gören de sanacak ki htc one, Xperia Zden %52 daha hızlı halbuki gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı halde. Gidin GL benchmarkın anasayfasına ve kendi gözlerinizle karşılaştırıp görün. Bu yalan, kasıtlı haberlere herkesin karşı çıkması gerekirken bu cahil fanatikler bir de destekliyor. Bu yapılan düpedüz yalan haber, atgözlüğüyle bakan htc fanatikleri görmüyor, göremiyor bunun ne kadar ahlaksızca birşey olduğunu. Alın işte kanıtı, hem de GL Benchmarkın kendi orijinal sitesinden: glbenchmark.com/... O telefonmuş, bu telefonmuş önemli değil, yapılan insanları yanlış yönlendirmek en hafifinden. Adam gidip htc alacak, gorecek ki hemen hiç fark yok Xperia Z ile. Sonra bu haberi yapanlara neler diyeceğini tahmin edin. Bırakın bu fanatikliği, cehaleti, yobazlığı ve bu haberlere karşı çıkalım HEP BERABER. Kafayı çalıştırın biraz, bu kadar koyun olmayın.

Ben bu kadarını beklemiyordum Mesut Bey'den. Bu da son bomba olarak yerini aldı sanırsam? Ya kaçırdığımız bir şey var ya da yine taraflı yayıncılık olayı ortaya koyuyor. Hayır nedir bu kadar kasmaları, amaçları nedir anlamak zor. Acaba PS Vita'da yaşadığı durumdan ötürü mü böyle davranıyor Sony'e ve ürünlerine Mesut Bey. Tamam haliyle geçiyor ama %50 fark dedikleri teste baktık mı resmi kaynaklardan yok artık dedim. "BU KADAR İLGİNÇ BİR DURUM OLAMAZ" dedim???
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MxFxOx 6 yıl
bencmark testleri ile tam sonuca varmak zor.Neden masaüstü ekran kartları gibi oyun testleri yapmılmıyor.
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