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    Anlık Bildirim

    8.300 mAh bataryalı Honor X70 yakında geliyor!

    Honor, rekor pil kapasitesine sahip Honor X70 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Devasa piline rağmen ince ve hafif gövdeye sahip olacak olan telefon neler sunacak?

    8.300 mAh bataryalı Honor X70 yakında geliyor! Tam Boyutta Gör
    Honor, Nisan aynında tanıttığı 8.000 mAh bataryalı Honor Power modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket şimdi de, çıtayı daha da yükselterek 8.300 mAh bataryalı yeni model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Şirket, Honor X70 isimli modelin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce bazı teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun resmi görselleri de ortaya çıktı. Dört renk seçeneğiyle gelecek olan telefon 15 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.

    Honor X70 beklenen özellikler

    Honor X70'ın rekor kapasiteli pili 80 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı destekleyecek. Geçmiş sızıntılara göre telefon, 6,79 inç büyüklüğünde 1200 x 2640 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek.

    Snapdragon 6 Gen 4 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve MagicOS 9 ile kutudan çıkacak. Büyük bataryasına rağmen telefon, 8 mm'den ince ve 200 gramdan hafif bir gövdeye sahip olacak.

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    turkelvis 1 dakika önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 6 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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