8.300 mAh bataryalı Honor X70 yakında geliyor!

Şirket, Honor X70 isimli modelin çıkış tarihini açıkladı. Daha önce bazı teknik özellikleri ortaya çıkan telefonun resmi görselleri de ortaya çıktı. Dört renk seçeneğiyle gelecek olan telefon 15 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.
Honor X70 beklenen özellikler
Honor X70'ın rekor kapasiteli pili 80 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı destekleyecek. Geçmiş sızıntılara göre telefon, 6,79 inç büyüklüğünde 1200 x 2640 piksel çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek.
Snapdragon 6 Gen 4 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve MagicOS 9 ile kutudan çıkacak. Büyük bataryasına rağmen telefon, 8 mm'den ince ve 200 gramdan hafif bir gövdeye sahip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre