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    Samsung'un üçe katlanan telefonu bu yıl sonunda geliyor

    Samsung'un Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold7 ve Z Flip 7'nin yanında üçe katlanan telefonunu tanıtması bekleniyordu ancak olmadı. Samsung'dan bu modeli bekleyenler için açıklama geldi.

    samsung üçe katlanan telefon çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 9 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanır telefonları Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Watch 8 serisini tanıttı. Merakla beklenen üçe katlanan telefon tanıtılmadı. Ancak, etkinliğin ardından gerçekleşen bir basın toplantısında Samsung, Galaxy G Fold olarak gelmesi beklenen telefon hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Samsung Electronics DX Bölüm Başkanı Roh Tae-Moon, üçe katlanan telefon modelinin bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Anlaşılan cihaz henüz son kullanıcının deneyimleyebileceği seviyede değil. Hatta cihazın ismi bile belli değil; lansmana yakın ismi belirlenecek.

    Samsung'un üçe katlanan telefonunun nasıl katlanıp açılacağına dair bilgiye Android 16 tabanlı One UI 8 kodlarında rastlanmıştı. Şu anda piyasadaki tek üç katlı telefon Huawei Mate XT Ultimate ancak Samsung'un modeli her iki taraftan da içe katlanabiliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 3 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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