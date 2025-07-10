Samsung'un üçe katlanan telefonu bu yıl sonunda geliyor

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Samsung Galaxy Z Fold 7'yi ince ve dayanıklı yapan özellikler 5 sa. önce eklendi

Samsung Electronics DX Bölüm Başkanı Roh Tae-Moon, üçe katlanan telefon modelinin bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Anlaşılan cihaz henüz son kullanıcının deneyimleyebileceği seviyede değil. Hatta cihazın ismi bile belli değil; lansmana yakın ismi belirlenecek.

Samsung'un üçe katlanan telefonunun nasıl katlanıp açılacağına dair bilgiye Android 16 tabanlı One UI 8 kodlarında rastlanmıştı. Şu anda piyasadaki tek üç katlı telefon Huawei Mate XT Ultimate ancak Samsung'un modeli her iki taraftan da içe katlanabiliyor.

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