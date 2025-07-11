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    Aktif soğutmalı Oppo K13 Turbo, oyun telefonlarına yeni bir soluk getiriyor

    Oppo, oyun odaklı performans canavarı K13 Turbo serisini 21 Temmuz'da sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin en dikkat çekici yönü, RGB aydınlatmalı aktif soğutma fanı ve suya dayanıklı gövdesi.

    Aktif soğutmalı Oppo K13 Turbo, oyunseverler için geliyor Tam Boyutta Gör

    Oppo, orta segmentte performansa odaklanan yeni akıllı telefon serisi K13 Turbo’nun tanıtımı için geri sayıma başladı. Şirket, merakla beklenen bu seriyi 21 Temmuz’da saat 14.30’da tanıtacağını doğruladı. Yeni serinin özellikle genç kullanıcılar ve mobil oyun tutkunları için geliştirildiği ifade ediliyor. Gelişmiş donanımı, dinamik tasarımı ve oyun deneyimini ön plana çıkaran detaylarıyla K13 Turbo, dikkatleri üzerine toplamaya hazırlanıyor.

    K13 Turbo serisinin en öne çıkan özelliklerinden biri, cihazın içinde yer alan aktif soğutma fanı. Bu fanın, arka kameranın hemen altına konumlandırıldığı görülüyor. Akıllı frekans kontrolü sayesinde hem performansın hem de enerji verimliliğinin dengelendiği belirtiliyor. RGB ışıklandırmalı bu sistem, yalnızca işlevsel değil, görsel olarak da kullanıcıyı tatmin edecek bir yapı sunuyor. Üstelik tüm bu hareketli parçalara rağmen telefonun IPX8 suya dayanıklılık sertifikasıyla gelmesi, oldukça iddialı bir mühendislik örneği olarak gösteriliyor.

    Seride iki farklı model bulunacak: K13 Turbo ve K13 Turbo Pro. Pro modelin Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle çalıştığı ve 16 GB RAM ile donatıldığı sızan test sonuçlarında yer almıştı. Bu versiyonun 2800 x 1280 piksel çözünürlük sunan, 144Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç düz OLED ekranla geleceği tahmin ediliyor. Kamera tarafında 50 megapiksellik bir ana sensör ve ona eşlik eden 2 megapiksellik bir ikinci kamera yer alırken, ön tarafta 16 megapiksel çözünürlükte bir kamera bekleniyor. Ekran altı parmak izi okuyucusu ve plastik çerçeve detayları da gelen bilgiler arasında.

    Standart K13 Turbo ise MediaTek’in güçlü Dimensity 8450 yonga setini kullanacak. Görüntü paneli ve kamera donanımı açısından Pro modelle büyük ölçüde benzerlik taşıması bekleniyor. Her iki model de siyah (Kara Savaşçı) ve mor (İlk Mor) renk seçenekleriyle sunulacak. Ancak K13 Turbo’ya özel olarak beyaz (Şövalye Beyazı) rengi de seçenekler arasında yer alacakken, Pro modelin gümüş rengiyle (Şövalye Gümüşü) geleceği ifade ediliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 15 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 21 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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