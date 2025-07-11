Redmi 15C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin giriş seviyesi telefon serisini sürdüren Redmi 15C, resmi tanıtım öncesinde kapsamlı biçimde sızdırıldı. Geçtiğimiz ay IMEI veri tabanında doğrulanan cihazın, tasarımı, teknik özellikleri ve Avrupa fiyatı doğrulandı. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi 15C geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Redmi 15C, 6,9 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip. Kıyaslamak adına bir önceki modelde bu değerin 90Hz ile sınırlı olduğunu söyleyelim. Ön kamera ise yine damla çentik tasarımı içerisinde konumlandırılmış ve 13 MP çözünürlük sunuyor. Arka bölümde ise 50 MP ana kameraya ve işlevi açıklanmayan ikinci bir sensöre yer veriliyor.

Tasarım anlamında Redmi 15C, dairesel kamera modülünü korurken yeni renk seçenekleriyle geliyor. Cihazın Moonlight Blue, Black, Pink ve Green olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut. Teknik tarafta ise, MediaTek Helio G81 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci, geçen yılki Redmi 14C modelinde kullanılan G91 Ultra’nın bir önceki versiyonu.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla performans anlamında büyük bir sıçrama beklenmiyor. RAM tarafında ise 4 GB kapasiteyle gelen telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.cBatarya kapasitesi ise önemli ölçüde artırılmış. Redmi 15C’de 6.000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor ve bu pil 33W hızlı şarjı destekliyor.

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Xiaomi’ye göre bu batarya, tek şarjla 77 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ayrıca 1.000 şarj döngüsü sonrasında kapasitesinin yüzde 80’ini koruyabiliyor. Redmi 15C'nin boyutları 173 x 81 x 8,2 mm ve 205 gram civarında olacak. Fiyatı ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için 129 Euro olarak belirlenmiş. Daha yüksek depolama sunan 256 GB versiyonunun ise 149 Euro'dan satışa çıkması bekleniyor.

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Redmi 15C geliyor: Çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

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