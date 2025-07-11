Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 15 Pro, dev bataryası ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor

    Realme, yeni orta seviye telefonu Realme 15 Pro'yu 24 Temmuz'da tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce yeni telefonu ile ilgili birçok detayı gün yüzüne çıkardı.   

    Realme 15 Pro, dev pili ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor Tam Boyutta Gör
    Realme, yeni orta seviye modeli Realme 15 Pro'yu 24 Temmuz'da tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce yeni telefonu ile ilgili birçok detayı gün yüzüne çıkardı.

    Realme 15 Pro neler sunacak?

    Buna göre Realme 15 Pro, 6.500 nit parlaklığa ve Gorilla Glass korumasına sahip 144 Hz "HyperGlow 4D Curve+" ekrana sahip olacak. Şirket ayrıca, panelin 2.500 Hz sıfır gecikmeli dokunmatik tepkisine sahip olacağını belirtiyor.

    Realme 15 Pro, dev pili ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor Tam Boyutta Gör

    Realme 15 Pro, dev pili ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor Tam Boyutta Gör

    Qualcomm'un yakın zamanda tanıtılan Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alacak olan telefon, 80 W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Büyük pile rağmen cihazın kalınlığı 7,69 mm olacak. Telefon ayrıca IP69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.

    Üç adet arka kamerayla gelecek olan telefonun kamera detayları ise paylaşılmadı. Realme, 24 Temmuz'da 15 Pro'nun yanı sıra Realme 15 modelinin de tanıtımını gerçekleştirecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 23 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p0170 arıza kodu sigortam net indirim kodu kısa parliament votka neyle içilir ankara kapadokya yol tarifi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum