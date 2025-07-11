Realme 15 Pro, dev bataryası ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor

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Tam Boyutta Gör Realme, yeni orta seviye modeli Realme 15 Pro'yu 24 Temmuz'da tanıtacak. Şirket, tanıtımdan önce yeni telefonu ile ilgili birçok detayı gün yüzüne çıkardı.

Realme 15 Pro neler sunacak?

Buna göre Realme 15 Pro, 6.500 nit parlaklığa ve Gorilla Glass korumasına sahip 144 Hz "HyperGlow 4D Curve+" ekrana sahip olacak. Şirket ayrıca, panelin 2.500 Hz sıfır gecikmeli dokunmatik tepkisine sahip olacağını belirtiyor.

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Qualcomm'un yakın zamanda tanıtılan Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden güç alacak olan telefon, 80 W şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Büyük pile rağmen cihazın kalınlığı 7,69 mm olacak. Telefon ayrıca IP69 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.

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Üç adet arka kamerayla gelecek olan telefonun kamera detayları ise paylaşılmadı. Realme, 24 Temmuz'da 15 Pro'nun yanı sıra Realme 15 modelinin de tanıtımını gerçekleştirecek.

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Realme 15 Pro, dev pili ve iddialı özellikleriyle yakın geliyor

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