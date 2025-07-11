Xiaomi 15T Pro ortaya çıktı: RAM, depolama ve kamera detayları netleşti

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Xiaomi’nin yeni nesil bütçe dostu amiral gemisi 15T Pro, resmi tanıtımı beklenmeden FCC sertifikasıyla gün yüzüne çıktı. Sertifikada yer alan bilgilere göre cihazda 12 GB RAM bulunuyor ve kullanıcıya üç farklı depolama seçeneği sunuluyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Bağlantı tarafında ise Bluetooth, NFC ve WiFi 7 desteği dikkat çekiyor.

İşletim sistemi olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile test edilen modelin, piyasaya Android 16 ile çıkması da mümkün görünüyor. Bu da cihazın yazılım tarafında güncel kalacağına işaret ediyor. Ayrıca 15T Pro’nun, daha önce Singapur’da alınan bir başka sertifika ile global pazara açılacağının sinyalleri verilmişti.

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Donanım tarafında güçlü bir hamleyle gelmesi beklenen modelin, MediaTek’in üst seviye Dimensity 9400+ yonga setinden güç alacağı konuşuluyor. Kamera kurulumu ise iddialara göre oldukça iddialı: Önde Samsung sensörlü bir selfie kamerası, arkadaysa 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve yine 50 MP telefoto lens yer alacak. Ultra geniş açılı sensörde bir düşüş göze çarpıyor, ancak diğer lensler güçlü performans vaat ediyor.

Pil kapasitesi de göz dolduruyor. 5.500 mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyan 15T Pro, 90W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım ve hızlı dolum imkânı sunacak. Tanıtım tarihi henüz net değil, ancak sızıntılar, lansmanın yaklaştığını gösteriyor.

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