Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15T Pro ortaya çıktı: RAM, depolama ve kamera detayları netleşti

    Xiaomi’nin yeni nesil bütçe amiral gemisi 15T Pro, resmi tanıtımı beklenmeden FCC sertifikasıyla ortaya çıktı. Sertifikada hem donanım hem de bağlantı tarafında dikkat çeken detaylar yer alıyor.

    Xiaomi 15T Pro ortaya çıktı: İşte netleşen tüm özellikleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni nesil bütçe dostu amiral gemisi 15T Pro, resmi tanıtımı beklenmeden FCC sertifikasıyla gün yüzüne çıktı. Sertifikada yer alan bilgilere göre cihazda 12 GB RAM bulunuyor ve kullanıcıya üç farklı depolama seçeneği sunuluyor: 256 GB, 512 GB ve 1 TB. Bağlantı tarafında ise Bluetooth, NFC ve WiFi 7 desteği dikkat çekiyor.

    İşletim sistemi olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile test edilen modelin, piyasaya Android 16 ile çıkması da mümkün görünüyor. Bu da cihazın yazılım tarafında güncel kalacağına işaret ediyor. Ayrıca 15T Pro’nun, daha önce Singapur’da alınan bir başka sertifika ile global pazara açılacağının sinyalleri verilmişti.

    Donanım tarafında güçlü bir hamleyle gelmesi beklenen modelin, MediaTek’in üst seviye Dimensity 9400+ yonga setinden güç alacağı konuşuluyor. Kamera kurulumu ise iddialara göre oldukça iddialı: Önde Samsung sensörlü bir selfie kamerası, arkadaysa 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve yine 50 MP telefoto lens yer alacak. Ultra geniş açılı sensörde bir düşüş göze çarpıyor, ancak diğer lensler güçlü performans vaat ediyor.

    Pil kapasitesi de göz dolduruyor. 5.500 mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyan 15T Pro, 90W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım ve hızlı dolum imkânı sunacak. Tanıtım tarihi henüz net değil, ancak sızıntılar, lansmanın yaklaştığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 10 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 16 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat egea 1.4 benzin lpg yorumları ekstre atlatmak mantıklı mı sosyoloji bölümü okuyanların yorumu tırnak izi nasıl geçer bijon tamirini kim yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTRO 3520
    DELL 15.6" VOSTRO 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum