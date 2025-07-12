Galaxy S26 serisinde sürpriz değişiklik: "Plus" yerine "Edge" geliyor

Sızdırılan bilgilerde Samsung, Galaxy S26 serisi için üç farklı model hazırlıyor: SM-S942, SM-S947 ve SM-S948. Bunların sırasıyla Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerine işaret etiğini belirtelim. Ancak özellikle Galaxy S25 serisinde yer alan SM-S936 model numarası yeni seride yok. Bu da Plus modelinin rafa kalkacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.
Şu an için Galaxy S26 serisinin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın netleşmesi ise muhtemel.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre