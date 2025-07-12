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    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 serisinde sürpriz değişiklik: "Plus" yerine "Edge" geliyor

    Galaxy S26 serisinde köklü bir değişiklik gündemde. GSMA veritabanında ortaya çıkan yeni bilgilere göre, "Plus" modelinin yerini Edge sürümü alabilir. İşte detaylar...

    Galaxy S26 serisinde sürpriz değişiklik: 'Plus' modeli kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2026 yılında tanıtması beklenen Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni model numaraları ortaya çıktı. GSMA IMEI veritabanında listelenen bilgilere göre, seride artık "Plus" modeli olmayacak. Bunun yerine, Galaxy S26 Edge geliyor.

    Galaxy S26 serisi "Plus" modelini bırakabilir

    Sızdırılan bilgilerde Samsung, Galaxy S26 serisi için üç farklı model hazırlıyor: SM-S942, SM-S947 ve SM-S948. Bunların sırasıyla Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerine işaret etiğini belirtelim. Ancak özellikle Galaxy S25 serisinde yer alan SM-S936 model numarası yeni seride yok. Bu da Plus modelinin rafa kalkacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. 

    Galaxy S26 serisinde sürpriz değişiklik: 'Plus' modeli kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Henüz Samsung cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak geriye dönüp baktığımızda, Galaxy S25 serisinin temel modeli SM-S931, Plus modeli SM-S936 ve Ultra modeli SM-S938 kod adına sahipti. Bu arada, S26 Edge (SM-S947), Plus'ın yerini daha şık ve performans odaklı bir orta seviye seçenek olarak alabilir. Ayrıca bu kez her üç varyantın da aynı anda tanıtılması bekleniyor.

    Şu an için Galaxy S26 serisinin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın netleşmesi ise muhtemel.

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    turkelvis 1 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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