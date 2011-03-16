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GPU hızı en yüksek GeForce GTX 550 Ti Lantic'den geliyor; 1040MHz

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dün yapılan GeForce GTX 550 Ti lansmanını takiben üreticiler özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladılar. Uzakdoğu merkezli donanım üreticilerinden Lantic, GPU hızından açısından en hızlı GeForce GTX 550 Ti modelini hazırlayan isim oldu. Firma tarafından lansmanı yapılan özel tasarımlı yeni model 1040MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. GF116 GPU'sundan güç alan kart, 192-bit bellek veri yolu desteği, 192x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Artic Cooling tarafından geliştirilen ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında iki fana, dört adet ısı borusuna ve 35 adet Alüminyum yaprağa sahip Accelero Twin Turbo Pro soğutucusunu kullanan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni model, GeForce GTX 550 Ti'nin resmi çıkış fiyatı olan 149$ ile kıyaslandığında özel soğutucusu nedeniyle biraz daha pahalı olacak.


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OverClocK1ng 8 yıl
GTX590 ve HD6990 a boktan boktan fan ve soğutmalar kullanan AMD ve nVidia...
Bakın yukarıdaki orta sınıf kartın üzerindeki soğutmayı görün de utanın.
Yav. Yukarıdaki soğutma sistemini taksanız 6990 ve GTX590 a bir de blokları Vapor Chamer olarak kullansanız buz gibi serin ve sessiz çalışan ekran kartı olur bee.
Yok illa tek fanlı, gürültü makinası yapacaklar, adamı hasta edecekler...
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El Mukteda 8 yıl

OverClocKing

GTX590 ve HD6990 a boktan boktan fan ve soğutmalar kullanan AMD ve nVidia...

Bakın yukarıdaki orta sınıf kartın üzerindeki soğutmayı görün de utanın.

Yav. Yukarıdaki soğutma sistemini taksanız 6990 ve GTX590 a bir de blokları Vapor Chamer olarak kullansanız buz gibi serin ve sessiz çalışan ekran kartı olur bee.
Yok illa tek fanlı, gürültü makinası yapacaklar, adamı hasta edecekler...

ne olacak hocam özel soğutma için 1 sene bekleriz
nede olsa 3. dünya ülkesiyiz.
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sdbz 8 yıl
160 dolar mı?
180'den aşağı olursa ben neyim...
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Emre Demirel 8 yıl
6850 varken kim bu kartı alır bilmiyorum
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maliahmet 8 yıl
160dolar olur artık hakediyor ama soğutucusu güzel
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lMoRpHeUsl 8 yıl
serin ve sessiz olur bu kartta fiyatı 200 dolara yakın çıkarsa hd6850 ye tercih edilcek kart değil bu.
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www.bilgibu.com 8 yıl
mükemmel birşey evet haklısınız olması lazım server içim
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El Mukteda 8 yıl

fx57

Firma tarafından lansmanı yapılan özel tasarımlı yeni model 1040MHz GPU, 1800(2080)MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

olması lazım değil mi?
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