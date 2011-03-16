GPU hızı en yüksek GeForce GTX 550 Ti Lantic'den geliyor; 1040MHz

Dün yapılan GeForce GTX 550 Ti lansmanını takiben üreticiler özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladılar. Uzakdoğu merkezli donanım üreticilerinden Lantic, GPU hızından açısından en hızlı GeForce GTX 550 Ti modelini hazırlayan isim oldu. Firma tarafından lansmanı yapılan özel tasarımlı yeni model 1040MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. GF116 GPU'sundan güç alan kart, 192-bit bellek veri yolu desteği, 192x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Artic Cooling tarafından geliştirilen ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında iki fana, dört adet ısı borusuna ve 35 adet Alüminyum yaprağa sahip Accelero Twin Turbo Pro soğutucusunu kullanan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan yeni model, GeForce GTX 550 Ti'nin resmi çıkış fiyatı olan 149$ ile kıyaslandığında özel soğutucusu nedeniyle biraz daha pahalı olacak.