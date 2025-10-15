Oracle, AMD’den 50 bin adet AI GPU alacak

AMD’den dev hamle
Nvidia, şimdiye kadar yapay zeka GPU’larında tartışmasız lider konumundaydı ve aslında halen öyle. Ancak AMD, son haftalarda yaptığı dev ortaklıklarla ön plana çıkmaya başlamış durumda. OpenAI ile başlayan serüven şimdi bulut devi Oracle’a taşınmış durumda. Oracle’ın planı ise bu çipleri şirketin yapay zeka altyapısını büyütmekte kullanmak.
Hatırlamayanlar için OpenAI, bu ayın başında AMD ile çok yıllı bir işlemci tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, 6 gigawatt gücünde bir altyapı kurulacak ve ilk 1 gigawatt'lık dağıtım 2026'da başlayacak. Ayrıca, dağıtımın başarıyla ilerlemesi halinde OpenAI'ın AMD'nin yaklaşık %10'una denk gelen 160 milyon hisseye sahip olma ihtimali bulunuyor. Bu arada OpenAI, eylül ayında Oracle ile de beş yıllık bir bulut anlaşması yapmıştı. Değeri 300 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilen bu anlaşma, Oracle'ın bulut pazarında Microsoft, Amazon ve Google'a karşı rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.