Oracle, AMD’den 50 bin adet AI GPU alacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Oracle Cloud, 2026’nın ikinci yarısından itibaren 50.000 adet AMD Instinct MI450 grafik işlem birimi (GPU) devreye alacağını açıkladı. Bu hamle, bulut sağlayıcılarının yapay zeka alanında Nvidia’ya alternatif olarak AMD çözümlerine yöneldiğinin en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

AMD’den dev hamle

Nvidia, şimdiye kadar yapay zeka GPU’larında tartışmasız lider konumundaydı ve aslında halen öyle. Ancak AMD, son haftalarda yaptığı dev ortaklıklarla ön plana çıkmaya başlamış durumda. OpenAI ile başlayan serüven şimdi bulut devi Oracle’a taşınmış durumda. Oracle’ın planı ise bu çipleri şirketin yapay zeka altyapısını büyütmekte kullanmak.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Instinct MI450, AMD’nin en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcısı konumunda. Bu çipler, 72 adede kadar birleştirilerek tek bir sistem gibi çalışabilen raf boyutunda bir yapı oluşturabiliyor. AMD, bu yapıyı Helios olarak adlandırıyor. Helios sisteminde tamamıyla AMD ürünleri bulunuyor ve Instinct GPU’ları EPYC işlemcilerle destekleniyor. Bu sistem, Nvidia’nın gelecek yıl çıkacak Vera Rubin platformuna göre yüzde 50 daha fazla bellek içeriyor. Anlaşma kapsamında AMD, teslimat için 2026’nın üçüncü çeyreğini hedefliyor ve 2027 yılı ve sonrası için genişleme kapısını açık bırakıyor.

AMD Helios duyuruldu: Yapay zeka veri merkezleri için yeni sistem 4 sa. önce eklendi

Hatırlamayanlar için OpenAI, bu ayın başında AMD ile çok yıllı bir işlemci tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, 6 gigawatt gücünde bir altyapı kurulacak ve ilk 1 gigawatt’lık dağıtım 2026’da başlayacak. Ayrıca, dağıtımın başarıyla ilerlemesi halinde OpenAI’ın AMD’nin yaklaşık %10’una denk gelen 160 milyon hisseye sahip olma ihtimali bulunuyor. Bu arada OpenAI, eylül ayında Oracle ile de beş yıllık bir bulut anlaşması yapmıştı. Değeri 300 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilen bu anlaşma, Oracle’ın bulut pazarında Microsoft, Amazon ve Google’a karşı rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Oracle, AMD’den 50 bin adet AI GPU alacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: