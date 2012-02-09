G.Skill düşük profilli baskılı devre kullanan yeni bellek kitlerini duyurdu

G.Skill düşük profilli yeni bellek kitlerini duyurdu. Ares serisi altında lanse edilen kitler, 8GB x 4, 8GB x 2 ve 4GB x 4 olmak üzere üç farklı kapasite alternatifi ve 1333MHz ile 2133MHz arasında değişen saat hızı seçenekleriyle geliyor. 3.2cm uzunluğunda mavi veya turuncu renkli soğutucu ile alınabilen belleklerin tamamına yakını 1.5v geriliminde görev yaparken 2133MHz'de çalışan kitlerin ise 1.6v/1.65v çalışma gerilimine ihtiyaç duydukları ifade ediliyor.

Modeline göre CL8, CL9, CL10 ve CL11 zamanlamaları ile gelen bellek kitleri hem AMD hem de Intel sistemler ile kullanılabiliyorlar. Intel XMP (Extreme Memory Profile) desteği de sunan Ares serisi düşük profilli yeni bellek kitlerinin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.