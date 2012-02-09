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G.Skill düşük profilli baskılı devre kullanan yeni bellek kitlerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill düşük profilli baskılı devre kullanan yeni bellek kitlerini duyurdu
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G.Skill düşük profilli yeni bellek kitlerini duyurdu. Ares serisi altında lanse edilen kitler, 8GB x 4, 8GB x 2 ve 4GB x 4 olmak üzere üç farklı kapasite alternatifi ve 1333MHz ile 2133MHz arasında değişen saat hızı seçenekleriyle geliyor. 3.2cm uzunluğunda mavi veya turuncu renkli soğutucu ile alınabilen belleklerin tamamına yakını 1.5v geriliminde görev yaparken 2133MHz'de çalışan kitlerin ise 1.6v/1.65v çalışma gerilimine ihtiyaç duydukları ifade ediliyor.
Modeline göre CL8, CL9, CL10 ve CL11 zamanlamaları ile gelen bellek kitleri hem AMD hem de Intel sistemler ile kullanılabiliyorlar. Intel XMP (Extreme Memory Profile) desteği de sunan Ares serisi düşük profilli yeni bellek kitlerinin kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor. 
G.Skill düşük profilli baskılı devre kullanan yeni bellek kitlerini duyurdu
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larnon 7 yıl
MaDMaxiBo
Erai Düşük profilden kasıt nedir ? Ucuz mu olacak bu ramler ? Yoksa performans bakımından hiç te düşük gibi durmuyorlar ??
yanlış bilmiyorsam düşük profil olan ramin soğutucu boyutu
yani geniş işlemci soğutucular ile kullanılabilicek tipte... Bu aralar G.Skill çok yayıldı... Yıllardır başka marka ram kullanmıyorum, şu an kullandığım ramler default hızlarda bile win7 den 7.9 tam puan alıyor... : G.Skill RipjawsX 2x4gb 1600mhz cl9

e bende 7.9 alıyorum kingston 2x2 gb 1333mhz cl9 ram ne iş :D
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Erai 7 yıl
Teşekkürler cevaplar için, hiç o bakımdan düşünmemişim


Bu arada, ben de 7.9 alıyorum, 2133mhz ve cl9 ...
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E_Aydin35 7 yıl
G.skill iyi marka ve ram'lerdede gelişim olması güzel...
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0ldboy 7 yıl
@Erai, soğutucularından dolayı öyle denilmiş. Önceki belleklerde yukarıya doğru olan çıkıntı işlemci soğutucusuna çarpabiliyordu. Bunlarda soğutucuyu düz yapmışlar ve çok güzel olmuş bence. Böylece her işlemci soğutucusuyla rahatlıkla kullanılabilirler.
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Tunyukuk 7 yıl
Soğutucusunu çıkartmadan Silver Arrow ile kullanabileceğim artık
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Erai 7 yıl
Düşük profilden kasıt nedir ? Ucuz mu olacak bu ramler ? Yoksa performans bakımından hiç te düşük gibi durmuyorlar ??
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virtiöz 7 yıl
Rem dediğin 2x8gb olur.zamanlama sonra gelir.onlar güzel
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LeßroN 7 yıl
1866 CL9 4*4gb iyi duruyor :)
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0ldboy 7 yıl
GSkill aldı başını gitti. 1866MHz CL9'lar güzel duruyor.
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xLmNt13 7 yıl
uygun fiyatlı :)
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bayraak 7 yıl
1600mhz CL8 4x2GB olanından baya bi hoşlandım
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aydinpurcek 7 yıl
2x8 16gb 1866mhz cl10 hosuma gitti :)
Cpu soğutucular ile arası iyi olucak gibi duruyor :)
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NecroCyber-777 7 yıl
gskill son dönemlerde favorim corsair sevgimden vazgececeğim bu gidişle :))
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