DDR4 RAM krizi büyüyor: 2025 sonuna kadar fiyatlar yükselecek

Tam Boyutta Gör TrendForce'un son raporuna göre, küresel DRAM pazarı 2025’in ikinci çeyreğinde %17,1 büyüyerek 31,63 milyar dolara ulaştı. Özellikle PC üreticileri, akıllı telefon markaları ve bulut servis sağlayıcılarının sipariş temposu, stokların erimesini hızlandırdı. Ancak bu olurken, DDR4 RAM krizi büyüyor.

SK hynix lider

SK hynix, %25,8’lik gelir artışıyla 12,23 milyar dolara ulaştı ve %38,7 pazar payıyla zirvede yer aldı. Samsung ise %13,7 büyümeyle 10,35 milyar dolar gelir elde etse de pazar payı %32,7’ye geriledi. Micron tarafında ise sevkiyatlar artsa da DDR4 ağırlığının yüksek kalması nedeniyle ASP baskısı sürdü. Gelirler %5,7 artarak 6,95 milyar dolara çıktı.

DDR4 fiyatları DDR5'in üzerine çıktı

İlginç şekilde, DDR4 fiyatları artık DDR5'in üzerine çıkmış durumda. Üreticilerin üretim kapasitesini DDR5 ve HBM’e kaydırması, DDR4 arzını ciddi şekilde daralttı. Talep tarafında ise özellikle eski nesil platformları kullanan PC ve sunucular, DDR4'e olan ihtiyacı yüksek tutuyor. Bu durum fiyatların 2025'in sonuna kadar yüksek kalacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Aslına bakacak olursak, DDR4'ün eskisine kıyasla daha pahalı hale gelmesi, kullanıcıları DDR5'e geçişe yönlendirebilir. AMD AM4 ve eski Intel platformlarını kullanan sistem sahipleri için DDR5 destekli yeni sistemlere geçiş, artık daha maliyet-etkin bir seçenek haline gelmiş durumda.

