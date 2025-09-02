DDR4 RAM krizi büyüyor: 2025 sonuna kadar fiyatlar yükselecek

SK hynix lider
SK hynix, %25,8’lik gelir artışıyla 12,23 milyar dolara ulaştı ve %38,7 pazar payıyla zirvede yer aldı. Samsung ise %13,7 büyümeyle 10,35 milyar dolar gelir elde etse de pazar payı %32,7’ye geriledi. Micron tarafında ise sevkiyatlar artsa da DDR4 ağırlığının yüksek kalması nedeniyle ASP baskısı sürdü. Gelirler %5,7 artarak 6,95 milyar dolara çıktı.
DDR4 fiyatları DDR5'in üzerine çıktı
İlginç şekilde, DDR4 fiyatları artık DDR5'in üzerine çıkmış durumda. Üreticilerin üretim kapasitesini DDR5 ve HBM'e kaydırması, DDR4 arzını ciddi şekilde daralttı. Talep tarafında ise özellikle eski nesil platformları kullanan PC ve sunucular, DDR4'e olan ihtiyacı yüksek tutuyor. Bu durum fiyatların 2025'in sonuna kadar yüksek kalacağını gösteriyor.
