GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

GPU devi Nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarının çıkışının üzerinden bir hayli zaman geçti. Buna karşın modellerin yüksek fiyat etiketi nedeniyle firma giriş-orta segmente tam olarak hitap edemiyordu. Görünüşe göre yeşil ekip bu segmenti AMD’ye kaptırmamakta kararlı.
Teknik detaylar
Geçtiğimiz günlerde teknik detayları sızan kartların fiyat ve çıkış tarihi bilgisine geçmeden kısa bir özet geçelim dilerseniz. GTX 1660 Ti için 1536 adet işlem biriminden bahsedilirken bellek tarafında ise GDDR6 belleklere yer verilecek.
GTX 1060'tan %20'ye kadar daha hızlı
192 bitlik bellek veri yolu üzerinden GPU ile haberleşecek olan bu yongalar toplamda 6 GB kapasiteye sahip olacak. Frekans kanadında ise RTX 2060’dan daha yüksek değerlerden bahsedilmekte. Ek olarak GTX 1660 Ti’ın GTX 1060’tan %16 civarı daha hızlı olmasının beklendiğini de aktaralım.
Hatta ilk gelen testlere göre ki o da AOTS'un kendi içindeki test aracı olarak yayılmış durumda, model GTX 1060'ın %20 önünde görünüyor. Bu değerlere göre GTX 1070'den bir tık aşağıda ancak fiyat olarak çok daha alınabilir bir Turing GPU'sunun yolda olduğu yorumunu yapabiliriz.
GTX 1660’ta ise 1280 adet paralel işlem birimi yer alacak ki GTX 1060’ta olduğu gibi 3 GB ve 6 GB’lık iki seçeneğin olması bekleniyor. Bellek tarafında GDDR5’e düşülen model yine ağabeyi gibi Ray Tracing destekli RTX 2060’tan daha yüksek frekanslarda görev yapacak.
Modeller teknik detayları itibariyle AMD’nin RX 580/590 modellerine karşı konumlandırılacak gibi görünüyor ancak ilerleyen dönemde, yaz ayları gibi çıkmasını beklediğimiz Navi hamlesi karşısında da Nvidia’yı temsil etmeye devam edecekler mi bilinmiyor.
Fiyatlar ve çıkış tarihleri
https://www.techpowerup.com/251823/nvidia-gtx-1660-ti-on-february-15th-usd-279-gtx-1660-in-early-march-usd-229-gtx-1650-in-late-march-usd-179 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amd radeonlar şu an gerçekten uygun fiyatlı,
1660 da 1660ti da rx580 den pahalıya çıkıyor,
Giriş ve orta seviye ekran kartlarında nvidia hiç bir cazibe sunmuyor.
yeni kart alacak kişiler değerlendirebilir. RTX gereksiz pahalı diyenler için ama halihazırda 1060 kullananlar için değiştirmeye bile değmez. onlar %20 dediyse siz %15 diyin nede olsa şişirmişlerdir.
En iyisi aslında AMD yi beklemek..
Düşünün daha nvidia nın düşük nm yeni serilerden ortada haber bile yok.Zaten çıkarmasınada gerek yok gibi.Amd zaten gpu kısmında çoktan havlu attı.7 nm de bile Nvidia 16 nm e anca yetişti performansta.
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