GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

GPU devi Nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarının çıkışının üzerinden bir hayli zaman geçti. Buna karşın modellerin yüksek fiyat etiketi nedeniyle firma giriş-orta segmente tam olarak hitap edemiyordu. Görünüşe göre yeşil ekip bu segmenti AMD’ye kaptırmamakta kararlı.

Teknik detaylar

Geçtiğimiz günlerde teknik detayları sızan kartların fiyat ve çıkış tarihi bilgisine geçmeden kısa bir özet geçelim dilerseniz. GTX 1660 Ti için 1536 adet işlem biriminden bahsedilirken bellek tarafında ise GDDR6 belleklere yer verilecek.

GTX 1060'tan %20'ye kadar daha hızlı



192 bitlik bellek veri yolu üzerinden GPU ile haberleşecek olan bu yongalar toplamda 6 GB kapasiteye sahip olacak. Frekans kanadında ise RTX 2060’dan daha yüksek değerlerden bahsedilmekte. Ek olarak GTX 1660 Ti’ın GTX 1060’tan %16 civarı daha hızlı olmasının beklendiğini de aktaralım.

Hatta ilk gelen testlere göre ki o da AOTS'un kendi içindeki test aracı olarak yayılmış durumda, model GTX 1060'ın %20 önünde görünüyor. Bu değerlere göre GTX 1070'den bir tık aşağıda ancak fiyat olarak çok daha alınabilir bir Turing GPU'sunun yolda olduğu yorumunu yapabiliriz.

GTX 1660’ta ise 1280 adet paralel işlem birimi yer alacak ki GTX 1060’ta olduğu gibi 3 GB ve 6 GB’lık iki seçeneğin olması bekleniyor. Bellek tarafında GDDR5’e düşülen model yine ağabeyi gibi Ray Tracing destekli RTX 2060’tan daha yüksek frekanslarda görev yapacak.

Modeller teknik detayları itibariyle AMD’nin RX 580/590 modellerine karşı konumlandırılacak gibi görünüyor ancak ilerleyen dönemde, yaz ayları gibi çıkmasını beklediğimiz Navi hamlesi karşısında da Nvidia’yı temsil etmeye devam edecekler mi bilinmiyor.

Fiyatlar ve çıkış tarihleri

https://www.techpowerup.com/251823/nvidia-gtx-1660-ti-on-february-15th-usd-279-gtx-1660-in-early-march-usd-229-gtx-1650-in-late-march-usd-179

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

satışa sunulması bekleniyorken.ayının başlarında raflardaki yerini alacağı iddia edilenfiyat etiketine sahip olacak. Son olarak olası bir GTX 1650’nin de mart ayının ortalarında satışa sunulabileceğini aktararak sözlerimizi noktalayalım.