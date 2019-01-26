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GTX 1660 Ti ve GTX 1660’ın fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

Nvidia’nın Turing GPU’lu çözümlerinin Ray Tracing özelliklerinden mahrum varyantı olarak satışa sunacağı yeni kartların çıkış tarihi ve fiyatları haberimizde.
3 ay
13,4b
1
30
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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GPU devi Nvidia’nın RTX 2000 serisi kartlarının çıkışının üzerinden bir hayli zaman geçti. Buna karşın modellerin yüksek fiyat etiketi nedeniyle firma giriş-orta segmente tam olarak hitap edemiyordu. Görünüşe göre yeşil ekip bu segmenti AMD’ye kaptırmamakta kararlı.

Teknik detaylar 


Geçtiğimiz günlerde teknik detayları sızan kartların fiyat ve çıkış tarihi bilgisine geçmeden kısa bir özet geçelim dilerseniz. GTX 1660 Ti için 1536 adet işlem biriminden bahsedilirken bellek tarafında ise GDDR6 belleklere yer verilecek.

GTX 1060'tan %20'ye kadar daha hızlı

192 bitlik bellek veri yolu üzerinden GPU ile haberleşecek olan bu yongalar toplamda 6 GB kapasiteye sahip olacak. Frekans kanadında ise RTX 2060’dan daha yüksek değerlerden bahsedilmekte. Ek olarak GTX 1660 Ti’ın GTX 1060’tan %16 civarı daha hızlı olmasının beklendiğini de aktaralım.
Hatta ilk gelen testlere göre ki o da AOTS'un kendi içindeki test aracı olarak yayılmış durumda, model GTX 1060'ın %20 önünde görünüyor. Bu değerlere göre GTX 1070'den bir tık aşağıda ancak fiyat olarak çok daha alınabilir bir Turing GPU'sunun yolda olduğu yorumunu yapabiliriz.


GTX 1660’ta ise 1280 adet paralel işlem birimi yer alacak ki GTX 1060’ta olduğu gibi 3 GB ve 6 GB’lık iki seçeneğin olması bekleniyor. Bellek tarafında GDDR5’e düşülen model yine ağabeyi gibi Ray Tracing destekli RTX 2060’tan daha yüksek frekanslarda görev yapacak.
Modeller teknik detayları itibariyle AMD’nin RX 580/590 modellerine karşı konumlandırılacak gibi görünüyor ancak ilerleyen dönemde, yaz ayları gibi çıkmasını beklediğimiz Navi hamlesi karşısında da Nvidia’yı temsil etmeye devam edecekler mi bilinmiyor.

Fiyatlar ve çıkış tarihleri 

15 Şubat’ta satışa sunulması beklenen GTX 1660 Ti’ın 279$’dan satışa sunulması bekleniyorken. Mart ayının başlarında raflardaki yerini alacağı iddia edilen GTX 1660 ise 229$’lık fiyat etiketine sahip olacak. Son olarak olası bir GTX 1650’nin de mart ayının ortalarında satışa sunulabileceğini aktararak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.techpowerup.com/251823/nvidia-gtx-1660-ti-on-february-15th-usd-279-gtx-1660-in-early-march-usd-229-gtx-1650-in-late-march-usd-179 Yorum Yaz
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cengiz7 3 ay en beğenilen
İliğimizi sömürdün be Nvidia
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keremec 3 ay
200 dolara her yerde rx 580 var.
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Celonfix 3 ay
GTX1060'ın cılkını çıkarana kadar devam. Bu kartların çıkmasının ardından 3GB ve 5GB'lık versiyonlarınıda çıkarır Nvidia.
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DH Misafiri 3 ay
Ti lerın atası zamanının fp şampıyonu gtx 560 ti idi ama nvıdıa cıvıttı eskı sıcramada yok 1060 =980 gucundeydı sımdı adi ti de nvidia kullanıcısını tiye alıyor heralde ti gecıyor 1660 ti miş %20 ıyıymıs 1060dan dalgamı gecıyonuz adammı secıyonuz amd navi beklemek daha mantıklı olacaktır
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elektrontan 3 ay
1050 ti, hatta amd alın. Crossfire desteğini daha ucuza veriyor amd.
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yakuzza0092 3 ay
1060 cilala 1160Tİ de elde kalan cpuları sat :)
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jac0B0 3 ay
Rx580 muadilini rx580 den daha pahalıya çıkartıyoruz diye reklam mı yapılır?
Amd radeonlar şu an gerçekten uygun fiyatlı,
1660 da 1660ti da rx580 den pahalıya çıkıyor,
Giriş ve orta seviye ekran kartlarında nvidia hiç bir cazibe sunmuyor.
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Slifer45 3 ay
başlık içerik uyumu. sonunda 1160 diye içerik girmemişsiniz
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acmtncy 3 ay
Kartların tırt çıkması iyi olmadı. 1660Ti değil de düz 1660 %20 daha iyi olsaydı güzel olurdu. Üstelik fiyatlar da yüksek. 1000 serisi çıkalı 2 sene olmuş. 1070 ayarındaki kartın max 250$ oloması lazım. AMD düzgün bir rakip çıkaramayınca Nvidia yine millete iteliyor.
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Buffon The Legend 3 ay acmtncy
AMD düzgün rakip çıkarsa bile Nvidia satılıyor. Mesela 1050ti vs 570
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Guest-9CC7626BB 3 ay
Performans olarak yetersiz %20 nedir allah aşkına
yeni kart alacak kişiler değerlendirebilir. RTX gereksiz pahalı diyenler için ama halihazırda 1060 kullananlar için değiştirmeye bile değmez. onlar %20 dediyse siz %15 diyin nede olsa şişirmişlerdir.
En iyisi aslında AMD yi beklemek..
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shockwave error 3 ay
şu RTX 2070 - 2060'ın içinden sadece RT yongalarını çıkar. GTX 2070 de alalım.
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_bluescream_ 3 ay
300 dolar para değil la aslında
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-MoDeStUs- 3 ay
Nvidia yeter lan Amd ye kökleye kökleye tünel açtı resmen


Düşünün daha nvidia nın düşük nm yeni serilerden ortada haber bile yok.Zaten çıkarmasınada gerek yok gibi.Amd zaten gpu kısmında çoktan havlu attı.7 nm de bile Nvidia 16 nm e anca yetişti performansta.
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mamad 3 ay -MoDeStUs-
16nm ff ile üretilen gp102'li kartların durumu üzerine konuşabiliriz. Hbm2'li Pascal'ın yani gp100'ün durumunu bilmediğimiz için gerçekten ne kadar yakalamış, bilemeyeceğiz bile. Nvidia hbm2'li kartları oyun kartları olarak sunmadı bile.
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